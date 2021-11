17th People Management Executive Seminar: Η παγκόσμια αναγνώριση συναντά την πρακτική εμπειρία

H BOUSSIAS παρουσιάζει τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 Live Online & Interactive το 17th People Management Executive Seminar.

Στο φετινό κεντρικό stage του συνεδρίου, δύο κορυφαίοι thinkers του People Management, Liz Wiseman και Dave Ulrich, μοιράζονται τις γνώσεις τους και συνομιλούν με διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής αγοράς.

ADVERTISING

Η Liz Wiseman, #17 in Thinkers50 list, Leadership Expert και συγγραφέας Best-Seller, παρουσιάζει το νέο της βιβλίο “IMPACT PLAYERS: How to Take the Lead, Play Bigger, and Multiply Your Impact” το οποίο έρχεται ως φυσική συνέχεια του προηγούμενου New York Times bestseller “Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter”. Το Impact Players λανσαρίστηκε λίγες ημέρες πριν και αναμένεται να αποτελέσει τη βίβλο του νέου χώρου εργασίας.

Ανοίγοντας εκ νέου το διάλογο για την Ηγεσία και μέσα από μία φρέσκια ματιά και μία νέα προσέγγιση η Wiseman ορίζει την επιτυχία και τον αντίκτυπο, με νέους τολμηρούς και αχαρτογράφητους τρόπους. Η αναγνώριση και η ανάπτυξη ταλέντων, σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο ομάδας αλλά και για το σύνολο της εταιρικής κουλτούρας, αποτελεί το πλέον επίκαιρο θέμα για την ηγεσία. Στην πολυαναμενόμενη παρουσίαση της, θα αποκαλύψει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των IMPACT PLAYERS και το πως οι managers μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυναμική τους ώστε να οδηγηθούν στην αληθινή Ηγεσία και να δημιουργήσουν τεράστια αξία για τον οργανισμό τους.

Την ίδια ημέρα στο κεντρικό stage της BOUSSIAS, o Dave Ulrich γνωστός ο «πατέρας του σύγχρονου HR», Καθηγητής Πανεπιστημίου, συγγραφέας, Management Coach και Consultant, μοιράζεται με το Ελληνικό κοινό τις ιδέες του, μέσα από την παρουσίαση του με θέμα HR Reinvention… What’s Next for HR. Εξηγεί πως το HR πρέπει να επανεφεύρει συνεχώς τον εαυτό του για να δημιουργήσει, να προσφέρει και να αποτυπώσει αξία για όλους τους stakeholders. Αναπτύσσει τρείς ατζέντες και εννέα δράσεις μέσα από τις οποίες το HR μπορεί να εξασφαλίσει αξία.

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων peoplemanagement.gr

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις