8ο Σεμινάριο Ηγεσίας - SARGIA Partners: Η ενδοεταιρική εμπιστοσύνη ως κλειδί για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

Με τίτλο «Trust Factor: The science of Creating High-Performance Companies» και κεντρικό ομιλητή τον διάσημο Νευροεπιστήμονα Paul J.Zak, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 10 Ιουνίου 2019 στο Divani Apollon Palace and Thalasso, το ετήσιο Σεμινάριο Ηγεσίας της SARGIA Partners, παρουσία άνω των 200 ανωτάτων διοικητικών στελεχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η SARGIA Partners έθεσε το υφιστάμενο έλλειμμα εταιρικής εμπιστοσύνης στο επίκεντρο της προσοχής του ελληνικού και διεθνούς επιχειρείν, καθώς λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους παγκοσμίως εμπιστεύονται τους οργανισμούς τους. Ως ο πλέον καταξιωμένος συμβουλευτικός οργανισμός ευθυγράμμισης Διοικητικών ομάδων (Leadership Team Alignment – LTATM), τόνισε πως η έννοια της εμπιστοσύνης και η ενίσχυσή της μέσω των δομών και αξιών που καλλιεργούμε στον οργανισμό μας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση ουσιαστικά ευθυγραμμισμένων ομάδων και την ανάπτυξη και κερδοφορία των οργανισμών.

Ως πρωτοπόρος λοιπόν στην ενσωμάτωση προσεγγίσεων της Νευροεπιστήμης της Ηγεσίας στις υπηρεσίες της, η SARGIA Partners είχε την τιμή και χαρά να προσκαλέσει τον Paul J. Zak, διεθνώς καταξιωμένο Νευροεπιστήμονα και πατέρα των διεπιστημονικών πεδίων του Νeuroeconomics και Neuromanagement, για να αναλύσει τι τελικά σημαίνει «εμπιστοσύνη», τι την γεννά και τι την αποδυναμώνει, και ποια τα υφιστάμενα επίπεδα εταιρικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, βάσει της παγκόσμιας έρευνας OFactor που εκπονεί επί 2 δεκαετίες.

Την πρώτη παγκόσμια αποτύπωση του επιπέδου εταιρικής εμπιστοσύνης στη χώρα μας ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός από ένα πάνελ διακεκριμένων CEO και Ανωτάτων Διοικητικών Στελεχών, αποτελούμενο από την Έλενα Παπαδοπούλου, Chief Human Resources Officer του Ομίλου OTE, τον Pascal Apostolides, General Manager της AbbVie Pharmaceuticals και τον Πάνο Παπάζογλου, CSE Markets Leader, CSE South Cluster Leader και Country Managing Partner της EY.

Τέλος, όσοι είχαν την ευκαιρία να παραβρεθούν στη μοναδική αυτή διοργάνωση, γνώρισαν απ’ τον ίδιο τον δημιουργό του, τι ακριβώς είναι το OFactor, το μοναδικό εφαρμοσμένο εργαλείο αξιολόγησης και ενίσχυσης της ενδο-εταιρικής εμπιστοσύνης παγκοσμίως.

