Aγγελική Παπαδοπούλου στο Business Monitor: "Οι Ήρωες του Αύριο μπορεί να βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας"

Στην εκπομπή Βusiness Monitor στο ραδιόφωνο Νews 24/7 Radio στους 88,6 φιλοξενήθηκε η Αγγελική Παπαδοπούλου, Corporate Affairs Director στον Όμιλο Stoiximan, και μίλησε στον Τάσο Ζάχο για το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας «Μικροί Ήρωες» .

Το πρόγραμμα αναδείχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα initiatives των εταιρειών, που με τις ενέργειες τους αφήνουν ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, στο νέο αφιέρωμα του FortuneGreece «Change The World» .

Η Stoiximan ξεκίνησε το 2017 το πρόγραµµα κοινωνικής υπευθυνότητας «Μικροί Ήρωες» , µε στόχο να παρέχει σε µαθητές δηµοτικών σχολείων όλης της χώρας τη δυνατότητα να συµµετέχουν δωρεάν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, να εξερευνήσουν µε όρεξη και να ανακαλύψουν αυτό που αγαπούν.

Μέσα από τους τρεις πυλώνες «Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν», «Οι Μικροί Ήρωες Ταξιδεύουν» και «Οι Μικροί Ήρωες για την Ελλάδα», η κορυφαία εταιρεία GameTech έχει ανοίξει σε περισσότερους από 20.000 µαθητές ένα παράθυρο στον κόσµο, µε έµφαση σε παιδιά αποµακρυσµένων περιοχών.

Στο πρόγραµµα εντάσσεται και η συνεργασία µε την οργάνωση HOPEgenesis, µέσω της οποίας η Stoiximan καλύπτει τα έξοδα εγκυµοσύνης σε δέκα ακριτικά νησιά. Παράλληλα, το πρόγραµµα υποστηρίζεται από τέσσερις µεγάλους «Ήρωες», τους Ολυµπιονίκες Λευτέρη Πετρούνια και Σπύρο Γιαννιώτη, αλλά και τον ∆ηµήτρη ∆ιαµαντίδη και τη Βασιλική Μιλλούση, που είναι οι επίσηµοι πρεσβευτές του.

Aκούστε τη συνέντευξη της Αγγελικής Παπαδοπούλου στο Business Monitor (από το 38.40'):

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα;

«Πρόκειται για μία πολύ ωραία ιστορία η οποία ξεκινάει από έναν άνθρωπο και από μία ανάγκη. Μία δασκάλα σε ένα χωριό 50 χλμ έξω από την Κοζάνη, η κυρία Ιωάννα Τσοκοπούλου, έστειλε μία επιστολή πριν από περίπου τρία χρόνια, ρωτώντας πώς μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα μεταφοράς των επτά μαθητών της έκτης δημοτικού για την εκδρομή τους στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. Εμείς σε εκείνη τη φάση δεν ήμασταν έτοιμοι να ικανοποιήσουμε αυτό το αίτημα και η επιστολή μπήκε στο συρτάρι, χωρίς όμως να ξεχαστεί. Όταν πλέον ήμασταν έτοιμοι, ξεκινήσαμε ακριβώς από αυτή την ανάγκη και αυτή την ιδέα και είπαμε ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να γίνει. Στόχος ήταν λοιπόν να δημιουργήσουμε μία σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να δώσουμε τη δυνατότητα σε παιδιά που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές να έχουν ένα «παράθυρο» στον κόσμο και να αντιληφθούν τις μεγάλες δυνατότητες που έχει αυτή ζωή με σκοπό ένα καλύτερο μέλλον.»

Οι 3 κατευθύνσεις του προγράμματος;

«Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να αξιοποιεί τους ήρωες του σήμερα, όπως είναι οι αθλητές και οι πρωταθλητές μας, οι οποίοι λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης για τους ήρωες του αύριο, που είναι τα παιδιά που μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδος. Η υλοποίηση γίνεται μέσα από τρεις κατευθύνσεις. Η μία είναι το πρόγραμμα «Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν», το οποίο προσφέρει δωρεάν εισιτήρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Η δεύτερη είναι το «Οι μικροί ήρωες ταξιδεύουν», το οποίο οργανώνει το εκπαιδευτικό ταξίδι από ακριτικά νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές στην Αθήνα και τέλος το «Οι μικροί ήρωες για την Ελλάδα». Ενισχύοντας τη δράση της Hope genesis, για την ανατροπή του κλίματος υπογεννητικότητας στη χώρα η Stoiximan «υιοθετεί» δέκα ακριτικά νησιά, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των γυναικών που κατοικούν στα νησιά αυτά, από τη στιγμή που μένουν έγκυοι έως και τον τοκετό και συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την υπογεννητικότητα.

Οι τέσσερις μεγάλοι μας ήρωες, που στηρίζουν το πρόγραμμα, είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και η Βασιλική Μιλλούση, που είναι πραγματικά πηγή έμπνευσης και διακρίνονται για το ήθος τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πρότυπο για τις επόμενες γενιές.»

Έχουμε βοηθήσει περισσότερα από 20.000 παιδιά.

«Αυτή στιγμή έχουμε αγγίξει περισσότερα από 20.000 παιδιά. Αυτό είναι το πιο απλό και μετρήσιμο στοιχείο που μπορεί να δώσει κάνεις. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα έχει αποκτήσει αναγνωρισιμότητα, προβάλλοντας όλες αυτές τις αξίες που περιέγραψα παραπάνω. Συνεπώς, το πρόγραμμα έχει μία διαφορετική διάσταση. Η διάσταση αυτή είναι πολύ σημαντική όχι μόνο γιατί δημιουργεί μία καλή εικόνα για την εταιρεία, αλλά γιατί πραγματικά επί της ουσίας δημιουργεί ευαισθητοποίηση για αυτά τα θέματα.»

Aγγελική ως Corporate Affairs Director της εταιρείας συμμετέχεις ενεργά στο πρόγραμμα. Ξεχωρίζεις κάποια στιγμή, η οποία σου έχει μείνει έντονα και δύσκολα θα ξεχάσεις;

«Η αλήθεια είναι ότι έχω μία πρόσφατη εμπειρία. Τον Μάιο ήμουν με την ομάδα της HOPEgenesis σε αυτά τα νησιά και είδα από κοντά τις μητέρες με τα μωρά τους, μιλήσαμε και διαπίστωσα κατά πόσο έχει αλλάξει η ζωή αυτών των ανθρώπων. Η στιγμή που μου έμεινε πιο πολύ ήταν η επίσκεψη σε ένα χωριό, στο οποίο εγκαινιάσαμε μία παιδική χαρά και δώσαμε υπολογιστές, και η αγκαλιά που μου έκαναν τα έξι παιδιά του χωριού. Πραγματικά αυτή η εμπειρία άξιζε πάρα πολύ.»

Η Stoiximan προσφέρει διαβατήριο επιστροφής στους Έλληνες του εξωτερικού;

«Είμαστε μία εταιρεία που έχουμε παρουσία σε έξι χώρες και αναπτύσσουμε τεχνολογίες αιχμής. H Stoiximan αποτελεί μοντέλο ταχείας ανάπτυξης με όραμα και δομή. Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια επταπλασίασε τον αριθμό των ανθρώπων της – απασχολεί ήδη περισσότερους από 600 εργαζόμενους με με μέσο όρο ηλικίας τα 32 χρόνια – και επέκτεινε σημαντικά το γεωγραφικό της εύρος. Παράλληλα, διαθέτουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να είναι ανταγωνιστικό με αντίστοιχα στο εξωτερικό, μπορούμε, δηλαδή, πλέον να δώσουμε ένα «διαβατήριο» επιστροφής στους επιστήμονες που επέλεξαν να φύγουν και να βοηθήσουμε έτσι στην αναστροφή του Brain Drain, ένα τεράστιο πρόβλημα για την ανάπτυξη της χώρας. Τώρα μόλις ανακοινώσαμε τη νέα μας δράση "Try this at home", ένα πακέτο το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις επιπλέον μισθούς, χρηματικό πακέτο μετεγκατάστασης και βοήθεια σε θέματα πρακτικά με τον "relocation buddy", τον συνάδελφο, δηλαδή, ο όποιος θα βοηθάει σε θέματα τα οποία είναι τελείως απαραίτητα για την μετάβαση κάποιου από μία χώρα σε μία άλλη. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν κάποιον να πάρει την απόφαση να επιστρέψει. Έχουμε ήδη 20 ανθρώπους την εταιρεία που το έχουν κάνει και θα το έκαναν ξανά.»