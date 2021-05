Ανοίγει 9 ξενοδοχεία και η Modus & Amplio στην Ελλάδα

Μία ακόμη εταιρεία με 14 χρόνια παρουσίας στο χώρο του Hospitality Consulting & Management και με εξειδίκευση στους τομείς Pre-Opening, Hotel & Asset Management, Brand Strategy και Ανάπτυξη Πωλήσεων, η MODUS & AMPLIO, πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία 9 από τα 14 συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της.

Συγκεκριμένα, ήδη ξεκίνησαν να λειτουργούν τα: The Radisson Blu Park Athens, Monsieur Didot (Αθήνα) και Nikopolis Hotel Thessaloniki, ενώ πρόκειται να λειτουργήσουν τα Poseidonion Grand Hotel (Σπέτσες, 20 Μαΐου), The Lynx Mountain Resort (Φλώρινα, 21 Μαΐου), San Antonio Corfu Resort (Κέρκυρα, 21 Μαΐου), IKIES Santorini (Οία Σαντορίνη, 24 Μαΐου), The Rooster (Αντίπαρος, 1 Ιουνίου) και Νέο IVIS_4 (Αθήνα, 15 Ιουλίου).

