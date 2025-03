Beyond 2025: Διαγωνισμός για καινοτόμες startup ιδέες

Το Beyond Tomorrow Competition θα διεξαχθεί το διάστημα 4-6 Απριλίου 2025. Έπαθλα €15.000 για τους φιναλίστ.

Το Beyond Tomorrow Competition θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 Απριλίου στις 12:00 στο Start Up Stage του Εκθεσιακού Κέντρου «Metropolitan», στo πλαίσιo της BEYOND 2025, αναδεικνύοντας τις πιο καινοτόμες startup ιδέες.

Οι φιναλίστ θα διεκδικήσουν συνολικά 15.000 ευρώ σε βραβεία, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με επενδυτές και εταιρείες. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Απριλίου στις 17:00.

To Beyond Tomorrow Competition δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, αλλά μια πλατφόρμα που ενισχύει τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις βοηθά να κάνουν το επόμενο βήμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εδώ έως την Τετάρτη 2 Απριλίου στις 24:00.

Η BEYOND Expo, το κορυφαίο τεχνολογικό συνέδριο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για startups που επιδιώκουν να κάνουν το επόμενο βήμα στον κόσμο της καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: [email protected], [email protected].