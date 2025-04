Beyond 2025: Βραβεία για καινοτόμες startup ιδέες

Πέντε κορυφαίες startups θα βραβευθούν στο Beyond Tomorrow Competition με έπαθλα €15.000 σε μετρητά

Το Beyond Tomorrow Competition θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 Απριλίου στις 12:00 στο Start Up Stage του Εκθεσιακού Κέντρου «Metropolitan», στo πλαίσιo της BEYOND 2025, αναδεικνύοντας τις πιο καινοτόμες startup ιδέες.

Οι φιναλίστ θα διεκδικήσουν συνολικά 15.000 ευρώ σε χρηματικά έπαθλα, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με επενδυτές και εταιρείες. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Απριλίου στις 17:00.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται με την στήριξη των HDB, KPMG και ΕΚΚΟΜΕΔ Creative Greece.

To Beyond Tomorrow Competition δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, αλλά μια πλατφόρμα που ενισχύει τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις βοηθά να κάνουν το επόμενο βήμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εδώ έως την Τετάρτη 2 Απριλίου στις 24:00.

Με την υποστήριξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (HDBI) θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο Investors Lounge με πάνω από 30 επιβεβαιωμένους εκπροσώπους από επενδυτικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.