Convenience Retailing Conference: Στις 2 Νοεμβρίου το συνέδριο για τη μικρή λιανικής τροφίμων

Για 3η χρονιά το περιοδικό «σελφ σέρβις» και η Boussias διοργανώνουν το Convenience Retailing Conference, ένα ψηφιακό συνέδριο αφιερωμένο στη μικρή λιανική τροφίμων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκπρόσωποι επιχειρήσεων λιανικής και χονδρεμπορίου τροφίμων, στελέχη της βιομηχανίας ταχυκίνητων προϊόντων, διεθνείς ομιλητές και Έλληνες ερευνητές τοποθετούνται σχετικά με τους τρόπους ανάπτυξης του συγκεκριμένου, πολλά υποσχόμενου τομέα της λιανικής στην ιδιαίτερα απαιτητική εποχή μας.

Νέες ιδέες, που υλοποιούνται διεθνώς, κυρίως με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, παρουσιάζονται από τον Chris Noice, Director of Communications, Association of Convenience Stores, του Συνδέσμου Convenience Καταστημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, και τον Alex Sophocleous, Head of Marketing & Partnerships της AiFi, μιας εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών που προσφέρουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, με την αξιοποίηση των οποίων υλοποιείται η υποδομή για λειτουργία ακόμη και μικρών καταστημάτων χωρίς ταμεία.

Για τις προκλήσεις του κλάδου στη χώρα μας, αλλά και για τα πλάνα ανάπτυξης της δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους στον συγκεκριμένο τομέα, συζητούν σε πάνελ οι κύριοι Σπύρος Μαζαράκης, Διευθυντής Τομέα Χονδρικής, Δ. Μασούτης, Δημήτρης Παπαχρυσάνθου, Wholesales & Affiliate Retail Director, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γιάννης Πηλίδης, Γενικός Διευθυντής, Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, Aθανάσιος Κοντζόγλου, Εμπορικός Διευθυντής, Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών, Γεώργιος Κουρεμένος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Κουρεμένος Δ. Γεώργιος, Σπύρος Πελτέκης, Γενικός Διευθυντής, Smile Kiosk και Βαγγέλης Τακούλας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων Cash & Carry, Metro. Τα πάνελ συντονίζουν οι κ. Αντώνης Ζαΐρης, Αντιπρόεδρος, ΣΕΛΠΕ και Στέφανος Κομνηνός, Executive Partner, Netrino & iMinder, αντίστοιχα.

Ομιλίες με θέμα τους τρόπους ανάπτυξης των πωλήσεων του κλάδου, αλλά και καλύτερης κάλυψης των καταναλωτικών αναγκών, πραγματοποιούν οι κκ Σπύρος Καΐτσας, Sales Operations Manager, Mondelez International, Μαρία Τσάπουρνα, Regional Manager North Greece, Αθηναϊκή Ζυθοποιία και Ιωάννα Καραγιάννη, Διευθύντρια Πωλήσεων, Nikolopoulou Foods.

Την εξέλιξη των αγοραστικών και καταναλωτικών αναγκών, αλλά και τα νέα εργαλεία καταγραφής τους, προς αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσιάζουν οι κκ. Κωνσταντίνος Αγγελολουκάς, Senior Client Executive, NielsenIQ, Λέων Γαβαλάς, Συνιδρυτής, Γενικός Διευθυντής, Bespot., Δήμητρα Κατσίπη, Διευθύντρια Πωλήσεων, IRI Greece, Λευτέρης Κιοσές, Γενικός Διευθυντής, ΙΕΛΚΑ και Στέφανος Κομνηνός, Executive Partner, Netrino & iMinder.

Η ατζέντα του συνεδρίου εξακολουθεί να εμπλουτίζεται.

