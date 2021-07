Εξαγοράστηκε και το Elounda Blu από την Hotel Investment Partners

Εν μέσω της υγειονομικής – οικονομικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές.

Ένα ακόμα ξενοδοχείο άλλαξε χέρια καθώς το Elounda Blu στην Κρήτη, πέρασε από την ιδιοκτησία της Ledra Hotels & Villas στην HIP και από 4 αστέρων, θα γίνει 5 αστέρων, με επιπλέον επένδυση άνω των 6 εκατ. ευρώ, για την αναβάθμιση, μετατροπή και επανατοποθέτηση του ξενοδοχείου στην αγορά

Η HIP, η οποία ιδρύθηκε το 2015 από τους Alejandro Hernandez-Puértolas και Banco Sabadell και εξαγοράστηκε το 2017 από επενδυτικά κεφάλαια της Blackstone που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων, διαθέτει 65 ξενοδοχεία, με 19.345 δωμάτια με παρουσία στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Μάλιστα, επενδύει περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο, με στόχο την ανακαίνιση και την επανατοποθέτησή του τα επόμενα χρόνια.

To Elounda Blu, 4 αστέρων, διαθέτει 183 δωμάτια και βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, έναν πολυτελή τουριστικό προορισμό της Ελλάδας. Πάντως, παρά την εξαγορά, το ξενοδοχείο θα συνεχίσει να διαχειρίζεται η Ledra Hotels & Villas, υπό διεθνή σημαία 5 αστέρων μετά την ανακαίνιση.

«Η Ledra Hotels and Villas είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Domes Resorts και της ανάπτυξης του Domes Brand στο εξωτερικό. H συμφωνία αυτή σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ξενοδοχείου και την συνεργασία με διεθνή αλυσίδα θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την παρουσία της Domes Resorts στον παγκοσμίως διακεκριμένο πολυτελή προορισμό φιλοξενίας της Ελούντας. Η Domes Resorts θα συνεχίσει να αναπτύσσεται μέσω ιδιόκτητων, διαχειριζόμενων ή ενοικιασμένων (leased) ξενοδοχείων. Η σημερινή ημέρα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Ledra Hotels and Villas και την Domes Resorts», ανέφερε ο Δρ. Γιώργος Σπανός, αντιπρόεδρος της Ledra Hotels & Villas, στην οποία ανήκουν τα Domes Resorts: Domes of Elounda, Autograph Collection, Domes Noruz Chania, Autograph Collection, Domes Zeen Chania, a Luxury Collection Resort, Crete, Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu, Domes of Corfu, Luxury Family Resort, Zante Beach Resort και Pleiades Luxurious Villas.

