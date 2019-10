H Aldemar Resorts είχε την τιμητική της στα Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards

Ο Όμιλος Aldemar Resorts ξεχώρισε και φέτος στα διεθνή Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards που έλαβαν μέρος το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στη Λίμνη Βουλιαγμένης αποσπώντας 3 βραβεία για τις εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες του.

Συμμετέχοντας κάθε χρόνο στα διεθνή Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, ο Όμιλος Aldemar Resorts έλαβε και φέτος το ανώτατο βραβείο αριστείας Signum Virtutis, ενώ διακρίθηκε για το πρωτοποριακό πρόγραμμα All-Inclusive “Elements” ως το καλύτερο και πιο καινοτόμο all inclusive πρόγραμμα διεθνώς αλλά και ως τον πιο υπεύθυνο Όμιλο σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ο κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar Resorts δηλώνει: «Οι βραβεύσεις είναι μια επιβεβαίωση των προσπαθειών των εργαζόμενων αλλά και όλων των συντελεστών της επιτυχίας του Ομίλου Aldemar Resorts. Βρίσκομαι κάθε φορά στη δύσκολη θέση να βρω τις λέξεις για να πω «ευχαριστώ». Χωρίς αυτούς δε θα ήταν εφικτή αυτή η τόσο σημαντική διάκριση.»

Τα Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, είναι ένας από τους πιο πολυτελής και διεθνών προδιαγραφών διαγωνισμός, και θεωρείται ως τα «Όσκαρ του Τουρισμού» αποσκοπώντας στην αναγνώριση των καλύτερων στο χώρο της Φιλοξενίας.

Η λίστα των παρευρισκόμενων περιλάμβανε ισχυρά ονόματα από το διεθνή χώρο, από την Ταϊλάνδη, τις Σεϋχέλλες, την Κίνα, την Αυστρία, την Ιταλία κλπ, δίνοντας έτσι την δυνατότητα προβολής της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο.

ALDEMAR RESORTS