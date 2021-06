Η Lidl Ελλάς ανοίγει πόρτες απασχόλησης, κλείνοντας αυτές των στερεοτύπων

And the Oscar goes to...

Η Lidl Ελλάς, ομολογουμένως, "έκλεψε" την παράσταση, μαζί και τις καρδιές μας με το νέο της σποτ, μία σπάνια, πρωτοποριακή και γεμάτη μηνύματα πρωτοβουλία, που ξεχωρίζει από το "cast" και μόνο. Μετά από πολύ καιρό, βλέπουμε μία σπουδαία παραγωγή, η οποία δεν απαρτίζεται από ηθοποιούς, αλλά από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Είναι οι αφανείς ήρωες της καθημερινότητας, που ξεπροβάλλουν πίσω από τις κάμερες για να ξεδιπλώσουν το δικό τους success story, αντανακλώντας όσα πρεσβεύει η Lidl Ελλάς και μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα κατά των στερεοτύπων, των αποστειρωμένων σεναρίων.

Ένα μήνυμα άμεσο, ευνόητο, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους ανθρώπους που το μεταφέρουν και οι οποίοι εμφανίζονται στην κάμερα, χωρίς δισταγμό για την έκθεσή τους στην οθόνη, αλλά με υπερηφάνεια για τη συμμετοχή τους σε ένα σποτ που κλείνει την πόρτα στα στερεότυπα, μαζί και το... μάτι στις νέες θέσεις εργασίας που προσφέρει η εταιρεία.





Πρόκειται για μία καμπάνια που μας προσκαλεί να δούμε πίσω από τις ταμπέλες, να εστιάσουμε στα πρόσωπα των ανθρώπων, να τους κοιτάξουμε κατάματα έναν προς έναν και να εμπνευστούμε από αυτούς, ανακαλύπτοντας πηγαία κίνητρα και αμέτρητες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης.

Ανθρώπους που εργάζονται μαζί, εξελίσσονται μαζί, ξεπερνούν τον εαυτό τους μαζί και είναι περήφανοι για όσα καταφέρνουν, γιορτάζοντάς το με κάθε ευκαιρία, όπως στο νέο σποτ της Lidl Ελλάς.

Είναι οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν στο βίντεο, στελεχώνουν τη Lidl Ελλάς και απαρτίζουν το #teamLidl από κάθε γωνιά της Ελλάδας, προερχόμενοι από τα καταστήματα, τα Logistics Centers και τα γραφεία της επιχείρησης. Είναι οι πραγματικοί, οι καθημερινοί άνθρωποι, που έμαθαν και εξελίχθηκαν μέσα από αυτή και που στέκονται μπροστά μας, καλώντας μας να τους γνωρίσουμε και να τους ακολουθήσουμε.

Με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο και το πολύ όμορφο βίντεο, η Lidl Ελλάς απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε δυνητικούς υποψήφιους εργαζόμενους από κάθε εκπαιδευτικό background, παρουσιάζοντάς τους την ευκαιρία να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν σε αντικείμενα που δεν φαντάζονταν ότι υπάρχουν σε ένα supermarket.





Θέσεις σε τμήματα και τομείς εργασίας όπως το HR, packaging και branding, τμήμα Recycling, marketing, CRM, τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, κατασκευών με πολιτικούς μηχανικούς και Μηχανολόγους, κλπ. Η Lidl Ελλάς δικαιολογημένα είναι υπερήφανη και για το Τμήμα Πληροφορικής, που διαμορφώνει ξεχωριστό IT hub με έδρα την Ελλάδα και τη δική του ομάδα developers. Πρόκειται για ένα κρίσιμο κρίκο στη λειτουργία της Lidl Ελλάς, που δημιουργεί, διαχειρίζεται και υποστηρίζει εμπορικές εφαρμογές και συστήματα που χρησιμοποιούν πάνω 300.000 εργαζόμενοι σε 33 χώρες της Ευρώπης και περισσότερα από 11.000 καταστήματα

Η Lidl Ελλάς επενδύει στρατηγικά στους ανθρώπους της εδώ και χρόνια, γράφοντας αναρίθμητα success stories εργαζομένων που εξελίχθηκαν, χωρίς να έχει παίξει ποτέ ρόλο το φύλο ή ηλικία. Εξ ου και το ηχηρό "όχι' σε ταμπέλες και στερεότυπα από το νέο της σποτ. Κι αυτό διότι, η εταιρεία προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας που δίνει όλα τα εφόδια για να εξελιχθείς, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις, όπως ακριβώς αρμόζει σε μία επιτυχημένη και ενωμένη ομάδα.

Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, εστιάζει στους ίδιους τους εργαζομένους, επενδύει στις δεξιότητες και ικανότητές τους, εξαργυρώνει μαζί τους την κοινή τους πορεία, το όραμα και την καθημερινή προσπάθεια, που αποτελούν και τα συστατικά του δικού τους success story.

Η Lidl Ελλάς είναι οι εργαζόμενοί της. Και στα πρόσωπά τους δίνεται το πιο πειστικό κάλεσμα για να ενσωματωθείς στην ομάδα τους και να ακολουθήσεις μία από τις δεκάδες θέσεις εργασίας που παραμένουν ανοιχτές.

