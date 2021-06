Η στήριξη της εστίασης δεν θέλει εκπτώσεις. Ο καταναλωτής όμως;

Το άνοιγμα της εστίασης επανέφερε την κοινωνική και οικονομική κινητικότητα μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών που, για ένα ευρύ διάστημα 6 μηνών παρέμεναν εγκλωβισμένοι στις έγκλειστες συνθήκες της πανδημίας. Το άνοιγμα της εστίασης, ένας τομέας που επλήγη ανεπανόρθωτα τον περασμένο χειμώνα, σε συνδυασμό με την έλευση της καλοκαιρινής περιόδου έδωσαν στον κόσμο μία -πρώτη- εικόνα και ευκαιρία των παλιών γνώριμων ρυθμών ζωής και διασκέδασης, έστω και με περιορισμούς. Τραπεζοκαθίσματα έξω, κόσμος σε καταστήματα εστίασης και ένας καλοκαιρινός αέρας συνθέτουν ένα ελπιδοφόρο σκηνικό για την επιστροφή μας στην κανονικότητα. Την ίδια ώρα, όμως, ο καταναλωτής, χρειάζεται κίνητρα και, αναμφισβήτητα, η εστίαση χρειάζεται στήριξη, με ενέργειες συλλογικές και μη, θεσμικές ή όχι, που θα έχουν ωστόσο ένα κοινό στοιχείο: Αυτό της ενσυναίσθησης και της συνοχής με απώτερο σκοπό τη συμπαράστασή τους.

Το τερπνόν του καταναλωτή, μετά του ωφελίμου της εστίασης;

Ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός της Edenred, της κορυφαίας πλατφόρμας υπηρεσιών-πληρωμών και καθημερινός συνεργάτης του επιχειρηματικού κόσμου, η οποία προσφέρει στοχευμένες λύσεις πληρωμών, μεταξύ άλλων και για σίτιση με την κάρτα Ticket Restaurant®. Μέσω αυτής, η Edenred στηρίζει εμπράκτως τον κλάδο της εστίασης που επανήλθε και συνεχίζει να δοκιμάζεται από την πανδημία, προχωρώντας στην επανενεργοποίηση μίας ξεχωριστής και ιδιαίτερα επιτυχημένης πρωτοβουλίας που έχει σκοπό την ενίσχυση των συνεργαζόμενων καφέ και εστιατορίων του δικτύου Ticket Restaurant® σε όλη την χώρα.

Με τη γνωστή πρωτοβουλία της που έχει το μότο «Ένα δώρο για το καλό», η πλατφόρμα που φέρνει κοντά περισσότερους από 50 εκατομμύρια εργαζομένους και 2 εκατομμύρια εμπορικούς συνεργάτες σε 46 χώρες, επιδεικνύει υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης αλλά και ένστικτο ενσυναίσθησης, θέλοντας να βρεθεί στο πλευρό, τόσο των επιχειρήσεων όσο και τον καταναλωτών.

Η Edenred φέρνει και πάλι κοντά τους κατόχους της κάρτας Ticket Restaurant® με τα συνεργαζόμενα εστιατόρια και καφέ, δίνοντάς τους ένα σημαντικό κίνητρο, έως και 20% επιστροφή ανά συναλλαγή και ενισχύοντας ταυτόχρονα την κινητικότητα της αγοράς, ιδιαίτερα κατά την αρχική δύσκολη περίοδο επανέναρξης λειτουργίας της εστίασης.

Από τις 17 του περασμένου Μαΐου έως και τις 18 Ιουλίου, καλεί τους κατόχους Ticket Restaurant® να κάνουν «ένα δώρο για το καλό» επιλέγοντας να απολαύσουν, μέσω της κάρτας Ticket Restaurant® αγαπημένες γεύσεις, από αγαπημένα καφέ και εστιατόρια του συνεργαζόμενου δικτύου. Με στόχο να ευχαριστήσει και να επιβραβεύσει τους καταναλωτές για τη συμμετοχή τους, για κάθε συναλλαγή από 5 ευρώ και άνω με κάρτα Ticket Restaurant® που πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών πορτοφολιών Edenred Pay ή Apple Pay, επιστρέφει 1 ευρώ στον χρήστη, σαν ένα ελάχιστο «ευχαριστώ». (Η επιστροφή του ποσού πραγματοποιείται απευθείας στην κάρτα και κατόπιν εκκαθάρισης της συναλλαγής).

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και τη συμμετοχή του κοινού, στόχος είναι τόσο να ενισχυθούν άμεσα περισσότερα από 4.000 καταστήματα εστίασης, καφέ και εστιατόρια, σε όλη τη χώρα, όσο και να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των κατόχων της κάρτας Ticket Restaurant®.

Οδηγός για το μέλλον

Το «Ένα δώρο για το καλό» δεν είναι καινούργια, ούτε και άγνωστη φράση ή πρωτοβουλία, καθώς αντηχεί το ευρύτερο έμπρακτο ενδιαφέρον και το πρότερο σημαντικό έργο της Edenred.

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά την δύσκολη περίοδο του δεύτερου πανελλαδικού lockdown, ήταν άκρως ενθαρρυντικά.

Συγκεκριμένα, στα συνεργαζόμενα καταστήματα Ho.Re.Ca σημειώθηκε αύξηση 200% του όγκου των συναλλαγών αξίας >10€ κατά την περίοδο του περασμένου Δεκεμβρίου (δεύτερο lockdown) συγκριτικά με τον μήνα Απρίλιο (πρώτο lockdown), ενώ παράλληλα, ενισχύθηκε κατά 42% ο όγκος αυτών των συναλλαγών μεταξύ του Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2019.

*Για περισσότερες πληροφορίες, η εταιρεία έχει δημιουργήσει την ειδική πλατφόρμα More than Ever, #morethanever, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.edenred.gr/morethanever. Επιπλέον, για την αναλυτική λίστα των συνεργαζόμενων καφέ και εστιατορίων, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.myedenred.gr.