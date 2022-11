Η Unilever Food Solutions και το BBC ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

Η σπατάλη τροφίμων μάς αφορά όλους, σε κάθε στάδιο της αλυσίδας, από το χωράφι έως και το πιάτο μας. Έτσι, μετά το επιτυχημένο πρόγραμμα «Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία» του WWF Ελλάς θα προβληθεί υπό την αιγίδα της Unilever Food Solutions σε σειρά του BBC StoryWorks Commercial Production, με σειρά με τίτλο «Age of Change: The business of survival».

Γνώριζες ότι έως και το 40% του φαγητού είναι πολύ πιθανό να πεταχτεί στα σκουπίδια από τη διαδικασία της παραγωγής έως και το τελικό στάδιο, το σερβίρισμα; Με άλλα λόγια, ήξερες πως περίπου 2,5 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής δεν καταναλώνονται, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να θρέψουν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη;

Λίγοι γνωρίζουν ότι η σπατάλη τροφίμων είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τν πλανήτη μας. Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου, γιατί μόνο αν γνωρίζει κανείς το μέγεθος του προβλήματος με πραγματικούς αριθμούς θα εκτιμήσει την αξία της τροφής, το «Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία» εστίασε κυρίως, στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

Κάπως έτσι, το WWF Ελλάς, που είχε από την πρώτη στιγμή την υποστήριξη της Unilever Food Solutions, ξεκίνησε το 2019 μια νέα πρωτοβουλία με τίτλο «Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία».

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, τα ξενοδοχεία καλούνταν να λάβουν μέρος σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής ορθών πρακτικών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και να γίνουν παράδειγμα καινοτομίας και θετικών αλλαγών για τον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά και την κοινωνία.

Η αρχή έγινε συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2019, όταν το «Hotel Kitchen» ξεκίνησε σε τρία ξενοδοχεία (Grecotel Cape Sounio, Aquila Rithymna Beach, Marriott Athens) και σημείωσε απόλυτη επιτυχία, αφού η σπατάλη τροφίμων μειώθηκε έως και 25%.

Την ίδια στιγμή, το πρότζεκτ απέδειξε πως είναι δυνατό να επωφεληθούν και ως προς το οικονομικό σκέλος οι επιχειρήσεις, αφού οι δαπάνες μειώθηκαν έως και 9% σε ένα από τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία.

Η επιτυχία αυτή οδήγησε το 2021 στη συμμετοχή 11 ακόμα ξενοδοχείων στο πρόγραμμα, σε Κρήτη, Ρόδο και Κω για τα έτη 2021-2022. Ένα από αυτά τα ξενοδοχεία είναι το Ikaros Beach Resort & Spa στην Κρήτη.

Κάπου εδώ αρχίζει κι η συνεργασία με το BBC StoryWorks Commercial Production. Συγκεκριμένα, η σειρά με τίτλο «Age of Change: The business of survival», παραγωγής του BBC StoryWorks Commercial Productions, που δημιουργήθηκε για λογαριασμό του WWF και άλλων συνεργατών, παρουσιάζει σύγχρονες λύσεις απ’ όλο τον κόσμο που αποσκοπούν στο να αντιμετωπίσουν κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Σε ένα από τα επεισόδιά της φιλοξενεί το πρόγραμμα «Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία», με το ξενοδοχείο Ikaros Beach Resort & Spa στην Κρήτη να πρωταγωνιστεί σ’ αυτό.

Ο Θοδωρής Σακελλαρίου, General Manager της Unilever Food Solutions για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Σε μια εποχή ιστορική, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των μεγάλων απειλών για τη βιωσιμότητα του πλανήτη, είμαστε υποχρεωμένοι να αποτελούμε ενεργό και δραστήριο μέρος αυτής ακριβώς της ιστορίας. Η δέσμευση της Unilever να μειώσει στο μισό όλα τα απόβλητα τροφίμων σε όλες τις δραστηριότητές της, αλλά και να βοηθάει τους συνεργάτες της στην αντιμετώπιση της απώλειας τροφίμων στις δικές τους δραστηριότητες αποτελεί οδηγό των ενεργειών μας για ανάληψη δράσης.

Δεν θα μπορούσαμε παρά να είμαστε υπερήφανοι για το πρόγραμμα "Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία" του WWF Ελλάς, το οποίο τόσο εμείς όσο και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή.

Οι Έλληνες ξενοδόχοι και οι chef των ξενοδοχείων επέδειξαν εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία θα έχει την ευκαιρία να τα δει όλος ο πλανήτης μέσω της σειράς με τίτλο "Age of Change: The business of survival"».

Η σειρά «Age of Change: The business of survival» θα προβάλλεται από τις 10 Νοεμβρίου 2022, και για τους επόμενους 12 μήνες, μέσω του site www.ageofchangeseries.co.uk.