Η βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο του Multi-Stakeholder Sustainability Forum

Έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο με προμηθευτές, πελάτες, φορείς και ΜΚΟ, για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τις δεσμεύσεις βιώσιμης ανάπτυξης, υλοποίησε η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas), διοργανώνοντας το Multi-Stakeholder Sustainability Forum. Σκοπός των εργασιών του Forum, ήταν μέσα από συζητήσεις με διακεκριμένους ομιλητές και workshop να αναγνωριστούν οι σημαντικές προκλήσεις σε κρίσιμα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, να αποτυπωθούν οι προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων και να διερευνηθούν ευκαιρίες συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Forum αναδείχθηκαν οι εξής άξονες βιώσιμης ανάπτυξης:

Το Multi-Stakeholder Sustainability Forum, ο συντονισμός του οποίου πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδας, ξεκίνησε με τοποθετήσεις από την κα Μαρία Αναργύρου-Νίκολιτς, Γενική Διευθύντρια για Ελλάδα & Κύπρο, Coca-Cola Τρία Έψιλον, και την κα Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, The Coca-Cola Company.

Η κα Μαρία Αναργύρου-Νίκολιτς δήλωσε: «Οι εταιρείες έχουμε μια ουσιαστική ευθύνη απέναντι στις κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε και φυσικά απέναντι στον ίδιο τον πλανήτη. Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και η στρατηγική μας βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ο σχεδιασμός βιώσιμων συσκευασιών με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και η ορθολογική διαχείριση νερού αποτελούν προτεραιότητα των επενδυτικών πλάνων ανάπτυξής μας. Το Multi-Stakeholder Sustainability Forum μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο με προμηθευτές, πελάτες, φορείς και ΜΚΟ πάνω σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και να διερευνήσουμε ουσιαστικές ευκαιρίες συνεργασίας για να συμβάλουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Η κα. Λίλιαν Νεκταρίου δήλωσε: «Στην The Coca-Cola Company πιστεύουμε πως η βιώσιμη ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία της κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε. Γι’ αυτό εστιάζουμε σταθερά στην υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την υπεύθυνη λειτουργία μας, θέτοντας τη συνεργασία και τη σύμπραξη σε πρώτο πλάνο, για να πολλαπλασιάσουμε το θετικό μας αποτύπωμα και να καταφέρουμε πολλά περισσότερα. Είναι μεγάλη μας χαρά που ολοκληρώθηκε ένα ακόμη Multi-Stakeholder Sustainability Forum, καθώς αυτό μας φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη του κοινού οράματος για ένα βιώσιμο μέλλον».

Κλιματική αλλαγή και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Στην πρώτη ενότητα του Forum, ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Συνολάκης, Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, συζήτησε με τον Γενικό Διευθυντή του WWF Hellas κ. Δημήτρη Καραβέλλα, τις σημαντικότερες παραμέτρους της κλιματικής πρόκλησης.

Στον τομέα αυτό και με στρατηγική προτεραιότητα τη συνεχή μείωση εκπομπών από τη δραστηριότητά της, η Coca-Cola Τρία Έψιλον επικεντρώνεται σε επενδύσεις για καλύτερη ενεργειακή απόδοση, σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών και χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το 2020 πέτυχε μείωση 59% των απόλυτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη δραστηριότητά της (σε σύγκριση με το 2017), ενώ η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων της προήλθε από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 62,3% της συνολικής ενέργειας από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας.

Κυκλική οικονομία και βιώσιμες συσκευασίες

Στη δεύτερη ενότητα, οι κκ. Πέτρος Βαρελίδης, Συνεργάτης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, Δημήτρης Μαντής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας και Ερμής Παναγιωτόπουλος, Sustainability Director του φορέα Natural Mineral Waters Europe συζήτησαν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της εφαρμογής αρχών κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα και για τις βιώσιμες συσκευασίες.

Η Coca-Cola στην Ελλάδα στηρίζει την εθνική προσπάθεια για Ανακύκλωση, πιστή στο όραμά της για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα. Έχοντας επιτύχει τον στόχο για σχεδίαση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών στη χώρα, εστιάζει στη σχεδίαση συσκευασιών από ανακυκλωμένο πλαστικό και στη μείωση συνολικά του ποσοστού της συσκευασίας. Συγκεκριμένα, από το 2018 κυκλοφορούν στη χώρα μας συσκευασίες PET από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 20%. Στόχος είναι η κυκλοφορία συσκευασιών PET με τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030, εστιάζοντας, παράλληλα, στην καινοτομία και ανάπτυξη συσκευασιών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπλέον το 2021, η Coca-Cola Τρία Έψιλον υλοποιεί επένδυση ύψους €4 εκατ. με σκοπό την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη χώρα μας και ισοδυναμεί με μείωση σχεδόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.

Ορθολογική διαχείριση νερού

Στην τελευταία ενότητα του forum, ο κ. Βαγγέλης Κωνσταντιανός, Εκτελεστικός Γραμματέας του Global Water Partnership-Mediterranean παρουσίασε τη μελέτη του για την ορθολογική διαχείριση νερού και τις επικείμενες δράσεις για το πρόγραμμα Zero Drop που υλοποιείται από την Coca-Cola Hellas με την υποστήριξη του Ιδρύματος Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation). Η Coca-Cola Τρία Έψιλον εφαρμόζει, πρότυπα και πολιτικές με επίκεντρο την ορθολογική διαχείριση και τη συνεχή μείωση κατανάλωσης νερού στις εγκαταστάσεις της. Ως αποτέλεσμα μάλιστα αυτής της στοχευμένης στρατηγικής η εταιρεία έλαβε ανώτατες πιστοποιήσεις για υπεύθυνη διαχείριση νερού για όλες τις μονάδες παραγωγής της από την Alliance for Water Stewardship (AWS).

