Manager of the Year 2024 ο CEO της Nespresso Hellas του ομίλου Nestle, Αντώνης Αυγερόπουλος

Στον CEO της Nespresso Hellas του ομίλου Nestle, Αντώνη Αυγερόπουλο, ο τίτλος Manager of the Year 2024

Η ελίτ του ελληνικού επιχειρείν έδωσε το παρών στη λαμπρή τελετή απονομής των βραβείων “Manager of the Year 2024” της Slide2Open Communications, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με μεγάλο νικητή της βραδιάς και κορυφαίο ανάμεσα στους κορυφαίους, τον κ. Αντώνη Αυγερόπουλο, CEO της Nespresso Hellas του ομίλου Nestle.

Με κεντρικό μήνυμα την ανάδειξη της ηγεσίας, της αριστείας, της καινοτομίας και της αξιοκρατίας, που είναι οι βασικές αξίες του βραβείου, η βραδιά έφερε κοντά κορυφαία στελέχη από όλους τους τομείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες. Η ατμόσφαιρα της βραδιάς και τα χειροκροτήματα των περισσότερων από 650 συμμετεχόντων, δημιούργησαν ένα κλίμα γεμάτο έμπνευση και προσμονή για την ανακοίνωση των βραβευθέντων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της κυβέρνησης, όπως η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Σοφία Ζαχαράκη, οι οποίες τόνισαν τη σημασία της καινοτομίας και της αριστείας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Χάρης Θεοχάρης και ο κ. Παύλος Γερουλάνος παρευρέθηκαν επίσης στην εκδήλωση και απένειμαν βραβεία. Η παρουσία αυτών των σημαντικών προσωπικοτήτων υπογράμμισε τη δημόσια υποστήριξη στο θεσμό και στις πρωτοβουλίες που προάγουν την επιχειρηματική αριστεία και καινοτομία.

Η παρουσιάστρια της βραδιάς, κα Νίκη Λυμπεράκη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής και κάλεσε στη σκηνή την επικεφαλής της Slide2Open Communications, κα Δέσποινα Τραυλού, για τον χαιρετισμό της. «Ο θεσμός “Manager of the Year” συμβάλλει στην ανάδειξη ανθρώπων που όχι μόνο καθοδηγούν οργανισμούς με όραμα, αλλά συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου της χώρας μας. Είμαστε υπερήφανοι που για ακόμη μία χρονιά καταφέραμε να έχουμε κοντά μας περισσότερα από 650 στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων. Και είμαστε ακόμα πιο υπερήφανοι για την παρουσία και φέτος πολλών γυναικών μεταξύ των βραβευθέντων και των φιναλίστ», είπε η κα Τραυλού, ενισχύοντας τη σύνδεση του θεσμού με την επιχειρηματική ανάπτυξη και την προοπτική.

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, κ. Μηνάς Τάνες, υπογράμμισε: «Οι νικητές των βραβείων αναδεικνύουν την επιμονή, την ομαδικότητα, το όραμα, αποδεικνύοντας ότι η ηγεσία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αλλαγής σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Είναι τιμή μας να τους γιορτάζουμε απόψε». Η κριτική επιτροπή, με 50 καταξιωμένα ανώτερα στελέχη, εγγυήθηκε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στην επιλογή των νικητών, εκπροσωπώντας το υψηλότερο επίπεδο της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής.

Στον χαιρετισμό της η Υπουργός, κυρία Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι ο θεσμός αυτός αναδεικνύει τους ανθρώπους της ελληνικής επιχειρηματικότητας που με την πρωτοπορία και την έμπνευσή τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας της χώρας μας. «Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στα νέα παιδιά που έχουν φύγει από την Ελλάδα και εργάζονται στο εξωτερικό και στο brain regain. Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της ενέργειας Rebrain Greece, κάνει μια προσπάθεια η αγορά της χώρας να μετασχηματιστεί και πλέον αυτά τα νέα παιδιά που έφυγαν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης να κοιτούν την επιστροφή στην πατρίδα με ενδιαφέρον, με νοσταλγία και με όρεξη για εργασία», τόνισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η τελετή αυτή τιμά και αναδεικνύει τις αξίες που αποτελούν το θεμέλιο για την πρόοδο και την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. «Σήμερα τιμούμε τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στην ηγεσία και οραματίζονται, τολμούν, καθοδηγούν, εμπνέουν και πετυχαίνουν. Κίνητρο και χρέος τους είναι να προετοιμάσουν τις επόμενες γενιές. Το μέλλον έρχεται δυναμικά με την εντατική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αυξημένες απαιτήσεις. Οι επόμενες γενιές θα πρέπει να δείξουν προσαρμοστικότητα και να διαχειριστούν καινοτομίες. Οι ηγέτες που βρίσκονται εδώ σήμερα οφείλουν να αφήσουν το στίγμα τους διαμορφώνοντας τους ηγέτες του αύριο».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Σοφία Ζαχαράκη απένειμε το βραβείο του CSR Manager of the Year 2024 και τόνισε τις προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο για την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. «Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη σημασία είναι τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις σας στο κομμάτι της γυναικείας ενδυνάμωσης, της νεανικής ενδυνάμωσης και της νεανικής επιχειρηματικότητας. Στόχος μας στο Υπουργείο είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν περισσότερες πολιτικές που πλαισιώνουν τους εργαζομένους».

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, βουλευτής και υποψήφιος γενικός γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Τουρισμού, απένειμε το βραβείο ESG Manager of the Year και τόνισε τη σημασία του θεσμού “Manager of the Year”: «Ο μάνατζερ είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να βρει λύσεις σε πολύ δύσκολα προβλήματα μέσω της διαχείρισης των ανθρώπινων σχέσεων και παράλληλα να υλοποιήσει όνειρα και να μην προδώσει τις προσδοκίες όλων των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεται».

Ο κ. Παύλος Γερουλάνος απένειμε το βραβείο του Corporate Affairs Manager of the Year 2024 και επεσήμανε ότι ο Manager για την ελληνική κοινωνία αποτελεί ένα «μυθικό» πρόσωπο καθώς είναι από τους λίγους όρους που δεν έχουν ελληνική μετάφραση.

Στην τελετή απονεμήθηκαν συνολικά 23 βραβεία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών όπως τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, το Ανθρώπινο Δυναμικό, τα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Ασφάλεια και την Κυβερνοασφάλεια. Μεταξύ των βραβείων δόθηκαν και δύο τιμητικές διακρίσεις στις κατηγορίες International Manager of the Year 2024 και Lifetime Achievements Manager of the Year 2024.

Ο Νικόλαος Κουμέττης, Πρόεδρος Europe Operating Unit της The CocaCola Company βραβεύτηκε με την τιμητική διάκριση του International Manager of the Year 2024. «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και ευτυχής για αυτή την διάκριση και σας ευχαριστώ που με διαλέξατε. Μετά από 25 χρόνια στην εταιρεία που εργάζομαι και είμαι υπεύθυνος για 120 χώρες. Οι Έλληνες με τους οποίους έχω συνεργαστεί έχουν διαπρέψει και με κάποιο τρόπο οι Έλληνες στο εξωτερικό διαπρέπουν όλο και περισσότερο. Δεν πρέπει να υποτιμάμε την δημιουργικότητά μας», δήλωσε ο κ. Κουμέττης.

Την τιμητική διάκριση Lifetime Achievements Manager of the Year 2024 έλαβε ο Δρ Γιώργος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 ετών από την ίδρυση του ομίλου. «Ξεκινήσαμε με ένα όραμα και με το πέρας των χρόνων, μέσα από σκληρή δουλειά, το καταφέραμε. Πιστεύω ότι οι γιοι μου που συνεχίζουν το έργο μου με τον ίδιο βηματισμό και το ίδιο DNA έχουν δόξα λαμπρή για το μέλλον», ανέφερε ο κ. Αποστολόπουλος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή του τίτλου Manager of the Year 2024 στον CEO της Nespresso Hellas του ομίλου Nestle, κ. Αντώνη Αυγερόπουλο.

Ο νικητής παρέλαβε ιδιαίτερα συγκινημένος το βραβείο του και συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες της βραδιάς. «Αυτή η βράβευση αποτελεί για μένα μια αναγνώριση για το πώς η ομάδα μας δίνει ζωή σε καθημερινή βάση στις αξίες της εταιρείας. Το πώς προσπαθούμε να μαθαίνουμε συνέχεια, να βελτιωνόμαστε και να δίνουμε αξία στην αξία του καθενός. Όλοι μαζί ως ομάδα έχουμε αγκαλιάσει αυτή τη νοοτροπία», δήλωσε ο κ. Αυγερόπουλος.

Αναλυτικά οι Νικητές των Βραβείων “The Manager of the Year” για το 2024:

1. The Manager of the Year 2024

Αντώνης Αυγερόπουλος, CEO Nespresso Hellas & Market Head Cyprus, Adriatics & Bulgaria, Nestle Nespresso SA, Αντιπρόεδρος, Ε.Ι.Ε.Π.

2. Corporate Affairs and Communication Manager of the Year 2024

Βίβιαν Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs and Communications Officer, METLEN Energy & Metals

3. Marketing Manager of the Year 2024

Χαρά Νταλέκου, GM Group Marketing, National Bank of Greece

4. Human Resources Manager of the Year 2024

Αλεξάνδρα Ελευθερίου, Chief People Officer, TITAN Cement Group

5. CSR – Corporate Social Responsibility Manager of the Year 2024

Βασιλική Αδαμίδου, Director of Corporate Affairs & Sustainability, Lidl Ελλάς

6. ESG – Environmental, Social, and Governance Manager of the Year 2024

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Group ESG Performance Director, TITAN Cement Group

7. NGO – Non-Profit Organization Manager of the Year 2024

Έφη Λαζαρίδου, CEO, New Agriculture New Generation

8. Startup Manager of the Year 2024

Βλάσης Τσέζος, CEO, AGRITRACK SA

9. Business Development Manager of the Year 2024

Πέγκυ Παπασταύρου, Business Development Director, Athens Stock Exchange

10. Commercial and Sales Manager of the Year 2024

Νίκος Καρατζόλας, Commercial Director Pharmacy, APIVITA S.A.

11. Customer Management Manager of the Year 2024

Πάνος Βραχνός, Consumer Experience & Care Manager, Southeast Europe Cluster, Imperial Brands Hellas

12. Digital Transformation Manager of the Year 2024

Στάθης Βεληβασάκης , IT Director, Affidea

13. Ethics and Compliance Manager of the Year 2024

Ευάγγελος Τσεκρέκος, Head of Regulatory Compliance & Control, Τράπεζα Πειραιώς, ΣΕΚΑΣΕ

14. Finance & Accounting Manager of the Year 2024

Δρ Στυλιανός Νικόλαος Βουζούκας, Chief Financial Officer & BoD member, Barba Stathis S.A

15. Health & Safety Manager of the Year 2024

Μιχάλης Παναγούλιας, Occupational Health & Safety Manager, GOLDAIR HANDLING

16. Information and Communication Technology Manager of the Year 2024

Ανδρομάχη Λεζέ, IT Director, HERON S.A.

17. Legal Manager of the Year 2024

Γιώργος Λιακόπουλος, Group General Counsel, Τράπεζα Πειραιώς

18. Manufacturing and Production Manager of the Year 2024

Ανδρέας Γεραγίδης, COO FAMAR GREECE, FAMAR ABE

19. Project Manager of the Year 2024

Γιάννης Φιλιππίδης, Project Manager, METLEN Energy & Metals

20. Security and Cybersecurity Manager of the Year 2024

Κωνσταντίνος Παπαχριστοφής, Group CISO, Olympia Group

21. Supply Chain & Logistics Manager of the Year 2024

Αφροδίτη Κουτσού Κουτσοπούλου, VP Supply Chain, ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΕ

22. International Manager of the Year 2024 Award

Νίκος Κουμέττης, President, Europe Operating Unit, The CocaCola Company, Board Chair Societe BIC, Co-founder Regeneration, Board Director CCFemsa, Vice Chair ACG

23. Lifetime Achievements Manager of the Year 2024 Award

Δρ Γιώργος Β. Αποστολόπουλος, President of the BoD, Athens Medical Group

Τα βραβεία “Manager of the Year 2024” τελούν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης , του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του ΕΒΕΑ, του ΣΕΠΕ, του ΣΕΤΕ, του ΕΕΝΕ και πολλών άλλων φορέων.

Υποστηρικτές και Χορηγοί

Σημαντικοί θεσμικοί φορείς υποστηρίζουν την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται με τη χορηγία μεγάλων και αναγνωρισμένων εταιρειών:

• Dynargie Hellas – Grand Award Sponsor

• Response – Commercial and Sales Award Sponsor

• Temenos – Digital Transformation Award Sponsor

• Marine Tours – ESG Award Sponsor

• Up Hellas – Finance and Accounting Award Sponsor

• Boyden – HR Award Sponsor

• Zoulovits Kontogeorgou Law Firm – Legal Award Sponsor

• MAPEI Hellas – Manufacturing and Production Award Sponsor

• ESA Security Solutions – Security and Cyber Security Award Sponsor

• Bombay Sapphire – Premier Sponsor

• Coca-Cola 3Ε – Sponsor

• AVAX – Sponsor

• LOGISEK – Supporter

• MELLON – Supporter

• PfB – Supporter

• The HappyLab – Supporter

• TreasureLab – Supporter

• ZOLOTAS – Jewellery Sponsor

• Danezis Stories – Strategic Communications Partners