Navarino Challenge 2019: Φιλικό προς το περιβάλλον

Το “Navarino Challenge” αποτελεί ένα πρότυπο διοργάνωσης, που προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης, αλλά και συμμετοχής στις δραστηριότητες της, για τη στήριξη του «ιερού» σκοπού της καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας και της αντιμετώπισής της μέσω της άσκησης και της ευαισθητοποίησης για τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής.

Με στόχο και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την προσπάθεια υιοθέτησης μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον στρατηγικής, η διοργάνωση θα προχωρήσει μεταξύ άλλων στις ακόλουθες ενέργειες:

α) τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού των διαδρομών τρεξίματος στο Navarino Dunes θα αποτελέσουν αυστηρά χώρους μη καπνιζόντων (smoke-free area), β) ο σταθμός τροφοδοσίας στην πανέμορφη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, την οποία διασχίζουν οι δρομείς, θα είναι χώρος που θα απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε πλαστικού υλικού (plastic-free) και γ) η τσάντα που θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες θα είναι ειδικά σχεδιασμένη και φιλική προς το περιβάλλον, από τον επίσημο προμηθευτή αθλητικού υλικού της διοργάνωσης, την Luanvi.

Φέτος, η διοργάνωση θα τονώσει ακόμα περισσότερο τον φιλανθρωπικό της χαρακτήρα στηρίζοντας με κάθε δυνατό τρόπο:

α) το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis με το πρόγραμμα σίτισης και προώθησης υγιεινής διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ενώ μέσω του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου» θα υποστηρίξει:

β) την WWF Ελλάς και

γ) το Καρκινάκι.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν δωρεές και να συνεισφέρουν οποιοδήποτε ποσό επιθυμούν, μέσω της online πλατφόρμας GivenGain.

Επίσης, στο πλαίσιο της φετινής δράσης του “Navarino Challenge”, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, θα προβληθεί για φιλανθρωπικό σκοπό, στον χώρο της Αγοράς στην Costa Navarino, το πρώτο βραβευμένο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Ο δρόμος προς τη Σπάρτη», παραγωγής των Barney Spender και Roddy Gibson, που εξιστορεί την προσπάθεια τεσσάρων δρομέων, μεταξύ των οποίων και του Ελληνοαμερικανού υπερμαραθωνοδρόμου Κωνσταντίνου Καρνάζη (που συμμετείχε με ομάδα υποστήριξης του Navarino Challenge), να πραγματοποιήσουν τον υπερμαραθώνιο «Σπάρταθλον».

Οι διαδρομές τρεξίματος Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα στις διαδρομές του κορυφαίου Ford Go Further Ημιμαραθωνίου (21,1χλμ.), των 10χλμ. by PlantBox, και των 5χλμ. (τρέξιμο & δυναμικό βάδισμα). Με αφετηρία το Navarino Dunes της Costa Navarino, οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές θα τρέξουν παραλιακά προς την Πύλο, διασχίζοντας την πανέμορφη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς ακολουθώντας το μονοπάτι που χάραξε ο Τηλέμαχος αναζητώντας τον Οδυσσέα σύμφωνα με την Ομηρική παράδοση, στην πατρίδα του Βασιλιά Νέστορα.

Πρόκειται για τον μοναδικό αγώνα trail run που συνδυάζει χώμα, άμμο και άσφαλτο. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η παιδική διαδρομή του 1χλμ. Τις διαδρομές έχει σχεδιάσει ο πρώην μαραθωνοδρόμος, κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης στην κλασική διαδρομή, προπονητής τρεξίματος και διευθυντής της All About Running, Νίκος Πολιάς. Στη διοργάνωση θα υπάρχει χρονομέτρηση για όλους τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, η ελιά που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Αρχαίας Ελλάδας, των Ολυμπιακών Αγώνων, της διατροφής και της οικονομικής ζωής της Μεσογείου και της Μεσσηνίας ειδικότερα, δεν θα μπορούσε να λείψει από την κορυφαία διοργάνωση “Navarino Challenge”.

Συγκεκριμένα, μέσω της βραβευμένης, με την 1η θέση στα Athens Startup Awards, εταιρείας PlantBox, με έδρα την Πελοπόννησο, η διοργάνωση θα προσφέρει μια πρωτότυπη συσκευασία ελιάς σε κάθε συμμετέχοντα. Ταυτόχρονα, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα υψηλής ποιότητας καλλυντικά Messinian Spa, μια σειρά καλλυντικών με βάση το ελαιόλαδο Καλαμάτας και πολλούς άλλους φυσικούς θησαυρούς της ελληνικής φύσης.

Οι δρομείς θα διασχίσουν την πανέμορφη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς

Πακέτα Διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino

Οσοι από τους συμμετέχοντες στο Navarino Challenge κλείσουν το πακέτο διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino και επιλέξουν να λάβουν μέρος στα βασικά αγωνίσματα (τρέξιμο, κολύμβηση), θα έχουν επιπλέον την δυνατότητα να απολαύσουν δωρεάν το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης που περιλαμβάνει περισσότερες από 20 αθλητικές δραστηριότητες.

Οι 50 πρώτοι που θα κλείσουν το πακέτο διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν την δωρεάν συμμετοχή τους στον αγώνα 5χλμ του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα διαμονής θα βρείτε στο link που ακολουθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: Οι εγγραφές συνεχίζονται σε τρέξιμο και κολύμβηση Οι εγγραφές για την πολυβραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge-2019/.

Παράλληλα, η προπώληση πραγματοποιείται online μέσω www.viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 καθώς και στα σημεία προπώλησης του δικτύου Viva.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πακέτα διαμονής στην περιοχή επισκεφτείτε τη σελίδα του VitaNTravel: http://vitantravel.gr/

