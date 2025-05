Χάος στο μετρό του Λονδίνου μετά από μπλακ άουτ

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, στο μετρό του Λονδίνου, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις στη βρετανική πρωτεύουσα.

Μπλακ άουτ σημειώθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας (12/5), στο μετρό του Λονδίνου, με αποτέλεσμα αρκετοί σταθμοί να τεθούν εκτός λειτουργίας και να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο ιστότοπος της Transport for London (TfL) έδειξε ότι όλες οι γραμμές Bakerloo, Waterloo and City, Weaver και Suffragette είχαν ανασταλεί, ενώ υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις στις γραμμές Elizabeth, Jubilee, Northern και Piccadilly. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, η γραμμή Bakerloo και η γραμμή Waterloo and City είναι εκτός λειτουργίας, ενώ δεν υπάρχουν τρένα μεταξύ των σταθμών London Bridge και Finchley Road στη γραμμή Jubilee. Ταυτόχρονανη γραμμή Ελισάβετ δεν λειτουργεί μεταξύ Abbey Wood και Paddington.

Ο σταθμός Waterloo είναι από εκείνους που επηρεάστηκαν περισσότερο, καθώς εξυπηρετείται από τρένα των γραμμών Jubilee, Northern και Bakerloo.

Ένας εκπρόσωπος της TfL δήλωσε ότι υπήρξε διακοπή στο νοτιοδυτικό Λονδίνο για «λίγα λεπτά» και «όλα έκλεισαν» λόγω «προβλήματος στο Εθνικό Δίκτυο». Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «μερικοί άνθρωποι πιθανότατα θα είχαν κολλήσει σε μια σήραγγα για λίγη ώρα». Βρετανικά ειδησεογραφικά μέσα αναφέρουν πως η παροχή ρεύματος έχει αποκατασταθεί, αλλά οι καθυστερήσεις και οι αναστολές δρομολογίων στις γραμμές που επηρεάστηκαν συνεχίζονται.

Η TfL ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία «επαναφοράς της λειτουργίας» αλλά «δεν μπορεί να πει πότε θα διορθωθεί» και οι αξιωματούχοι «δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο».

Μία ώρα περίπου μετά το συμβάν, η Transport for London ανακοίνωσε ότι οι σταθμοί Embankment και Putney Bridge επαναλειτουργούν κανονικά.