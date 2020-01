Νέα ακαδημαϊκή περίοδος για το Deree - Τhe American College of Greece

Στις 13 Ιανουαρίου 2020 αναμένεται η έναρξη της νέας περιόδου στο Deree – Τhe American College of Greece για τα προπτυχιακά και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του. Σταθερά χαρακτηριστικά τους, το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, η πληθώρα από σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα με άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας, οι καθηγητές με σπουδές και διδακτική πείρα στο εξωτερικό και η πλούσια φοιτητική ζωή γεμάτη επιλογές και ερεθίσματα.

Για τους νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους από το νέο εξάμηνο, το Deree – The American College of Greece προσφέρει πολλαπλές επιλογές ανάμεσα στις οποίες μπορούν να ανακαλύψουν:

28 προπτυχιακά προγράμματα σε σύγχρονες κατευθύνσεις, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Όλα τα προγράμματα, και από τις τρεις σχολές του Deree (Σχολή Business και Οικονομικών, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σχολή Καλών και Παραστατικών Τεχνών), οδηγούν σε πτυχίο με διπλή, διεθνή πιστοποίηση (NECHE, OU).

Ένα διεθνές περιβάλλον, με γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά και σπουδαστές από 72 χώρες. Πρόσβαση σε ακαδημαϊκές ευκαιρίες σε διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος Study Abroad, αλλά και σε ευκαιρίες καριέρας μέσω πρακτικής άσκησης σε κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Στην επαγγελματική τους αποκατάσταση συμβάλλει αποφασιστικά και το δίκτυο των 56.000 αποφοίτων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος που απασχολούνται σε μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικούς ομίλους παγκοσμίως.

Δυνατότητα φοίτησης στο Deree παράλληλα με τα ελληνικά ΑΕΙ/ΑΤΕΙ για ένα ακόμη πτυχίο ή μία υποειδίκευση (ένα πρόγραμμα 6-7 μαθημάτων συγκεκριμένου πεδίου) από τις 51 που προσφέρονται στο ACG.

Το ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης που προσφέρει ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση σε όλους, ανεξάρτητα από τους οικονομικούς τους πόρους. Για το τρέχον έτος, το Deree προσφέρει 4,7 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή ακαδημαϊκών και άλλων υποτροφιών.

Τις εγκαταστάσεις αιχμής στο καταπράσινο campus του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Ανάμεσά τους η υπερσύγχρονη Αίθουσα Προσομοίωσης Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (Simulated

Trading Room). Η Αίθουσα, με 25 θέσεις εργασίας και τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό και εξοπλισμό, είναι μοναδική στο είδος της σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε όλη την ΝΑ Ευρώπη! Προσφέρεται για εκπαίδευση και για την παραγωγή έρευνας και εφοδιάζει τους αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες περιζήτητες στην αγορά εργασίας.

Όσον αφορά τη μεταπτυχιακή σχολή του Deree, η νέα περίοδος ξεκινά με 7 σύγχρονα προγράμματα στους τομείς της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, της Εκπαίδευσης (TESOL) και της Επιστήμης Δεδομένων (Big Data). Τα προγράμματα συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση, την πρακτική άσκηση και το ευέλικτο ωράριο για όσους εργάζονται. Πιο αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα εξής:

ΜΑ in Advertising Communications: To καινούργιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ήδη δυνατού ακαδημαϊκού τμήματος Επικοινωνίας του Deree, συνεχίζεται με επιτυχία για δεύτερο εξάμηνο! Ανάμεσα στους διδάσκοντες βρίσκονται εκπρόσωποι της διαφημιστικής αγοράς, οι οποίοι θα εκπαιδεύσουν στελέχη που θα καλύψουν τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της! Το MA in Advertising Communications απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στον κλάδο της διαφήμισης. Τα εφόδια που προσφέρει το πρόγραμμα μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στη δημιουργική, όσο και στη στρατηγική πλευρά της διαφήμισης.

MS in Data Science: Εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στην επιστήμη των Big Data συνδυάζονται σε αυτή την κατεύθυνση, με στόχο οι σπουδαστές να αποκτήσουν εφόδια για μία επιτυχημένη καριέρα στην Τεχνολογία Πληροφορικής (IT). Οι σπουδαστές μαθαίνουν να χειρίζονται μεγάλους όγκους δεδομένων, αποκτούν εξοικείωση με διαφορετικούς τύπους δεδομένων και τα μετατρέπουν σε πληροφορίες, λύσεις και εργαλεία, που θα ενισχύουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε οργανισμούς.

MS in Counseling Psychology and Psychotherapy: Ένα πρόγραμμα κλινικής ψυχολογίας που ενσωματώνει τις βασικές θεωρητικές σχολές ψυχολογίας στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Θεωρητική και τεχνική γνώση συνυπάρχουν ενώ οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία μέσω εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης. Η σχολή συνεργάζεται με τον Δήμο Αθηναίων σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και με το σωματείο ΕΛΙΖΑ, για την υλοποίηση έργου σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης.

ΜΑ in Applied Educational Psychology: Το πρόγραμμα προσφέρει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη σχολική ψυχολογία για όσους θέλουν να εργαστούν με παιδιά και εφήβους και την ανάπτυξή τους στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Ψυχολογία απευθύνεται σε επαγγελματίες της Ψυχολογίας, αλλά και του ευρύτερου τομέα της Εκπαίδευσης.

MA in Digital Communication and Social Media: Καινοτόμο πρόγραμμα που μετουσιώνει τις πρακτικές της αγοράς και της ψηφιακής εξέλιξης σε σπουδές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, με σκοπό να προετοιμάσει όσους εργάζονται ή επιθυμούν να απασχοληθούν στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας και των social media.

MA in Strategic Communication and Public Relations: Εξειδικευμένο πρόγραμμα Επικοινωνίας που προσφέρει υψηλού επιπέδου γνώσεις με εφαρμογή σε πλήθος επαγγελματικών κλάδων, ενώ δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε καταξιωμένες εταιρείες επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων.

MA in TESOL (Teaching English to Students of Other Languages): Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η ψηφιακή τεχνολογία και οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας ενώ εξαιρετικά σημαντική είναι και η δυνατότητα απόκτησης της διεθνούς πιστοποίησης CertTESOL που χορηγεί το Trinity College του Λονδίνου. Το MA in ΤESOL του Deree απευθύνεται και σε εργαζόμενους επαγγελματίες, καθώς τα μαθήματα παραδίδονται στο campus αλλά και online, προσφέροντας ευελιξία στην παρακολούθηση.

Περισσότερα για τις σπουδές, τα προγράμματα, τις εγγραφές και τις προσφερόμενες υποτροφίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν εδώ ή επικοινωνώντας με το 210 600 9800.