Ο “γάμος” του ΟΠΑΠ και οι στόχοι με ορίζοντα το 2030

Την περαιτέρω χρηματοπιστωτική θωράκιση, καθώς μάλιστα, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, μετά από 12 χρόνια έχει και πάλι γυρίσει στα “σαλόνια” των αναπτυγμένων αγορών μετά την απόφαση του οίκου FTSE Russell, στοχεύει η κίνησης της Allwyn να προχωρήσει σε αλλαγή σελίδας του ΟΠΑΠ με την απορρόφησή του.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στην ενημέρωση των αναλυτών, ο CEO του ΟΠΑΠ, Jan Karas τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί «ένα θεμελιώδες βήμα που διαμορφώνει το μέλλον της παγκόσμιας βιομηχανίας των τυχερών παιχνιδιών. Δημιουργούνται ευκαιρίες για τον ΟΠΑΠ και τους μετόχους του».

Ο ίδιος επεσήμανε πως η νέα εταιρική δομή «δεν είναι απλώς μια αλλαγή ταυτότητας», αλλά η ένωση δύο ηγετών, ενός οργανισμού με εδραιωμένη παρουσία στην Ελλάδα και μιας πολυεθνικής με αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης και τεχνολογικής καινοτομίας.

Πρόκειται, όπως είπε, για «μια ένωση που φέρνει μαζί την ευελιξία και τη δυνατότητα δημιουργίας αξίας μέσα από στοχευμένες εξαγορές».

Σημειώνεται ότι η Allwyn, που σήμερα ελέγχει το 51,8% του ΟΠΑΠ, θα κατέχει πλέον το 78,5% του ενιαίου σχήματος, ενώ οι υφιστάμενοι ιδιώτες μέτοχοι θα διατηρήσουν το 21,5%. Με την ένωση των δυνάμεων τα EBITDA από τα 900 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα του ΟΠΑΠ θα φτάσουν στα 1,9 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι προβλέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ. Η κίνηση έχει να κάνει με την ανάγλη του βασικού μετόχου να ασκεί τα δικαιώματα πλειοψηφίας απρόσκοπτα, ενώ δεν επηρεάζει τα μερίσματα των κοινών μετοχών.

Είναι γεγονός πάντως ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας με την Allwyn, καταδεικνύει τη διάθεση της Allwyn, μέσα από τη διαδικασία ένταξης, αρχικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εν συνεχεία σε άλλο διεθνές χρηματιστήριο με secondary listing να αξιοποιήσει το μομέντουμ στην ελληνική αγορά και να χαράξει μια στέρεη χρηματοπιστωτική στρατηγική, αλλά και να ενισχύσει θεσμική της εικόνα, εν όψει των πλάνων γενικότερης ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο ότι με βάση τα μεγέθη η μετοχή της Allwyn στο ΧΑ αναμένεται να μπει στη χωρία των κορυφαίων σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών, με προοπτικές για ένταξη στον κορυφαίο δείκτη.

Η κίνηση της μετοχής

Ουσιαστικά ο ΟΠΑΠ γίνεται η λοκομοτίβα για την επόμενη μέρα του διεθνούς κολοσσού, κάτι που έγινε σαφές με την ενημέρωση των αναλυτών. Έτσι, η αρχική αντίδραση της αγοράς ήταν ενθουσιώδης, εκτοξεύοντας τη μετοχή του ΟΠΑΠ στα 20.92 (+4%), εν τέλει η μετοχή έκλεισε με μικρές απώλειες, με την αναστροφή του κλίματος να έρχεται μετά την ενημέρωση των αναλυτών από τους διοικούντες του ΟΠΑΠ και της Allwyn.

Μερίσματα

Σε σχέση με τις διανομές μερισμάτων, μετά το 2030, οπότε και εκπνέει η περίοδος της αρχικής συμφωνίας με το ελληνικό κράτος για αποκλειστικότητες και ισχυρές διανομές κερδών λόγω της δομής της τρέχουσας σύμβασης, η διοίκηση έδωσε μήνυμα αισιοδοξίας, λέγοντας, ότι μετά τη χθεσινή συμφωνία, οι προοπτικές για ικανοποιητικά μερίσματα, σε σχέση με το να μην υπήρχε το deal, είναι ευοίωνες και επιβεβαίωσαν την δέσμευση για τουλαχιστον 1 Ευρω μέρισμα ενώ άφησαν ανοιχτό το παράθυρο για έκτακτες διανομές προς τους μετόχους (μερίσματα ή επαναγορές μετοχών). Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά και το υπόλοιπο μερίσματος 0.80 Ευρω που ανακοινώθηκε σήμερα , εφόσον τελικα επιβεβαιωθεί, το συνολικό μέρισμα του ΟΠΑΠ για τη χρήση 2025 θα ανέλθει στα 1.30 Ευρώ, μειωμένο κατά 0.10 Ευρω σε σχέση με τη χρήση 2024.

Ο Jan Karas υπογράμμισε τη σταθερή αξία που έχει προσφέρει ο ΟΠΑΠ στους επενδυτές του την τελευταία δεκαετία. Από το 2013 έως σήμερα, η συνολική απόδοση για τους μετόχους ανέρχεται σε 560%, με 13 ευρώ ανά μετοχή σε μερίσματα και σημαντικά κέρδη από τη χρηματιστηριακή άνοδο. Για το 2025, έχει ήδη προγραμματιστεί διανομή 1,30 ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας ως ελάχιστο το 1 ευρώ ετησίως και πιθανές επιπλέον διανομές ή επαναγορές. Η νέα Allwyn θα διαθέτει ευρύ χαρτοφυλάκιο με παρουσία σε επτά αγορές και πάνω από το 50% των εσόδων να προέρχονται από ψηφιακά κανάλια. Η διοίκηση δεσμεύεται για συνεχή επένδυση στην καινοτομία, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην αξιοποίηση ευκαιριών εξαγορών. Η τεχνολογική αυτάρκεια και η πρόσβαση σε κορυφαίο περιεχόμενο θεωρούνται καθοριστικά πλεονεκτήματα.

Φόροι στα μερίσματα

Επίσης υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι, παρά το ότι η έδρα της ενοποιημένης εταιρείας θα είναι στην Ελβετία, όπου η παρακράτηση στα μερίσματα ανέρχεται στο 35%, δε θα αλλάξει κάτι σε σχέση με τους Έλληνες επενδυτές, που απολαμβάνουν χαμηλό φόρο μερισμάτων της τάξης του 5%.

Ποια είναι η Allwyn

Η Allwyn είναι μια πολυεθνική εταιρεία λοταριών και τυχερών παιγνίων. Είναι κορυφαίος πάροχος λοταριών σε 7 χώρες, ενώ κατέχει ηγετικές θέσεις σε περισσότερες από 15 χώρες, μέσω δραστηριοτήτων αθλητικού στοιχηματισμού και παιγνίων. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, εστιάζοντας στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και την κοινωνική συνεισφορά.

Διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, καθώς το 2024, σημείωσε καθαρά έσοδα ύψους €3,8 δισ. και EBITDA ύψους €1,2 δισ., ενώ κατέγραψε υψηλούς διψήφιους ρυθμούς οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, κατά την περίοδο 2022-2024.

Η Allwyn είναι ένας αναπτυσσόμενος όμιλος τυχερών παιχνιδιών, που, όπως αναφέρει η διοίκησή της, διευρύνει τις δραστηριότητές του και επιδιώκει τόσο οργανική ανάπτυξη όσο και ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πρόσφατα, η Allwyn ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου περίπου 62,3% στην PrizePicks, μια εταιρεία daily fantasy sports με έδρα τις ΗΠΑ, έναντι αρχικού τιμήματος 1,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, γεγονός που τοποθετεί την επιχειρησιακή αξία της εταιρείας στα 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Για την Allwyn, η Ελλάδα αποτελεί ξεκάθαρα κέντρο επιχειρηματικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων, μέσω σημαντικών επενδύσεων και της παρουσίας της στον ΟΠΑΠ, τηStoiximan, την Kaizen Gaming, και την Allwyn Lottery Solutions.

Η Allwyn συμμετέχει στον ΟΠΑΠ από το 2013 και σήμερα κατέχει το 51,8% της εταιρείας. Όλα αυτά τα χρόνια, έχει στηρίξει την ανάπτυξη του ΟΠΑΠ, μέσω επενδύσεων, μεταφοράς τεχνογνωσίας και συνεργασιών σε διάφορους τομείς.