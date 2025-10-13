Η επόμενη μέρα του deal Allwyn International AG-ΟΠΑΠ Α.Ε.

H Allwyn International AG και ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσαν τη συνένωσή τους, με αποτίμηση 16 δισ. ευρώ, δημιουργώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία λοταριών και τυχερών παιγνίων παγκοσμίως – με έδρα την Ελλάδα και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Allwyn International AG και η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσαν ότι τα Διοικητικά τους Συμβούλια ενέκριναν την επιχειρηματική συνένωση της Allwyn και του ΟΠΑΠ, μέσω συναλλαγής που περιλαμβάνει το συνδυασμό όλων των εταιρικών συμμετοχών που κατέχουν, με την αξία των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας που θα προκύψει να αποτιμάται σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται όπως αναφέρεται από πηγές της εταιρείας για μια εντυπωσιακή επιχειρηματική κίνηση. Συγκεκριμένα η Allwyn προχωρά, όπως αναφέρεται, στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών και τυχερών παιγνίων στον κόσμο, με επίκεντρο την Ελλάδα και τον ΟΠΑΠ.

Έχοντας στρατηγική συμμετοχή στον ΟΠΑΠ από το 2013, κατέχοντας ποσοστό που προσεγγίζει το 52%, με σημαντικές επενδύσεις που οδήγησαν τον ΟΠΑΠ σε ανάπτυξη, η Αllwyn περνά σε μια νέα φάση εξέλιξης που θα «ξεκλειδώσει» ακόμη μεγαλύτερη αξία προς όφελος των μετόχων, του δικτύου συνεργατών, των ανθρώπων της, αλλά και της κοινωνίας, βάζοντας την Ελλάδα ακόμα πιο δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, με βάση όσα αναφέρονται, η Allwyn κατέθεσε πρόταση για τη συνένωση της με τον ΟΠΑΠ. Η νέα ενοποιημένη εταιρεία θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αναμένεται να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε όρους κεφαλαιοποίησης. Η εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση του νέου σχήματος υπολογίζεται σε 16 δις ευρω. Μάλιστα πρόθεση τηςAllwyn, είναι η εισαγωγή της και σε άλλο διεθνές χρηματιστήριο, όπως του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης.

Η πολυεθνική υπερδύναμη

Ο συνδυασμός δύο καταξιωμένων ηγετών δημιουργεί έναν διεθνή ηγέτη στον κλάδο τυχερών παιγνίων κατέχοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, με παρουσία σε περισσότερες από 15 ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές και ηγετικές θέσεις σε αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, καθώς και σε άλλες διεθνείς αγορές. Δημιουργείται ένας παγκόσμιος ηγέτης με εύρος προϊόντων, εκτεταμένο γεωγραφικό αποτύπωμα, υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, τεχνολογία και ψηφιακές δυνατότητες. Μαζί, ΟΠΑΠ και Allwyn δημιουργούν μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα η οποία κατέχει ηγετικές θέσεις στην παγκόσμια αγορά, με:

Σημαντική έκθεση στις πιο δυναμικά ανεπτυγμένες αγορές του gaming

Ισχυρές ταμειακές ροές υψηλής ποιότητας, που παρέχουν ευελιξία σε κινήσεις και επιλογές

δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μέσω κορυφαίου περιεχομένου που τους παρέχει και δημιουργείται με εσωτερικούς πόρους χάρη στην υψηλή τεχνολογία που αναπτύσσει.

Τα οφέλη για τους μετόχους

Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση με πολλαπλά οφέλη για όλες τις πλευρές. Ειδικά για τους μετόχους του ΟΠΑΠ που έχουν δει τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία να αποδίδει καρπούς – με τη συνολική απόδοση (συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων) να ανέρχεται σε περίπου 550%, από την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας το 2013.

Τώρα, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γίνουν μέρος της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας λοταριών και τυχερών παιγνίων στον κόσμο, και μάλιστα εισηγμένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες επιπρόσθετης αξίας που «ξεκλειδώνει» η συναλλαγή:

Οι ενοποιημένες δραστηριότητες θα είναι σημαντικά μεγαλύτερης κλίμακας σε όρους εσόδων, κερδών, ανάπτυξης και αγοραίας αξίας.

Η ενοποιημένη εταιρεία θα είναι πρωταθλητής στο ΧΑ, καθώς αναμένεται να είναι η 2ημεγαλύτερη σε όρους κεφαλαιοποίησης εισηγμένη εταιρεία.

Οφέλη προκύπτουν επίσης από την ισχυρή κατανομή κεφαλαίων και μερισματική πολιτική της εταιρείας. Η ενοποιημένη εταιρεία θα είναι σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών για εξαγορές και είσοδο σε νέες αγορές

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε έναν όμιλο με σημαντικά βελτιωμένο προφίλ. Οφέλη προκύπτουν σε τομείς όπως η καινοτομία, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες και οι χορηγίες παγκόσμιου βεληνεκούς.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα επωφεληθούν επίσης από την αξία που προκύπτει από τη μοναδική θέση της Allwyn σε σημαντικές διεθνείς αγορές και το διαφοροποιημένο και ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο των asset της.

Η πολιτική διανομής μερίσματος θα στοχεύει σε ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1 ανά μετοχή, από το 2026 σε ευθυγράμμιση και με την υφιστάμενη πολιτική του ΟΠΑΠ. Επιπλέον, θα υπάρχει η επιλογή επανεπένδυσης μερίσματος, ενώ στην πορεία θα εξεταστούν και ειδικά μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.

Πολλαπλά οφέλη για εργαζόμενους, συνεργάτες δικτύου και κοινωνία

Η στρατηγική πρωτοβουλία της Allwyn έχει σημαντικά οφέλη για τους ανθρώπους του ΟΠΑΠ και τους πράκτορες που αποτελούν το «πρόσωπο» της εταιρείας σε όλη τη χώρα και συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό:

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της ενοποιημένης εταιρείας στο μέλλον.

Η διοικητική ομάδα του ΟΠΑΠ θα συνεχίσει να ηγείται των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων, ενώ όλοι οι υφιστάμενοι εργασιακοί όροι και δικαιώματα παραμένουν αμετάβλητα και εξασφαλισμένα.

το ίδιο ισχύει και για τους πράκτορες του ΟΠΑΠ , για τους οποίους δεν υπάρχουν αλλαγές στις υφιστάμενες συμφωνίες και δικαιώματα.

το ίδιο ισχύει και για τους πράκτορες του ΟΠΑΠ , για τους οποίους δεν υπάρχουν αλλαγές στις υφιστάμενες συμφωνίες και δικαιώματα. Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα συνεχίζονται με απόλυτο σεβασμό προς τους πράκτορες και με στόχο να χτιστεί από κοινού ένα ισχυρότερο μέλλον.

Οι πράκτορες θα επωφεληθούν από τις σημαντικές επενδύσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Allwyn για την αναβάθμιση του δικτύου λιανικής με έμφαση τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση.

Επιπλέον οφέλη προκύπτουν από τη διάχυση των παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών, τις καινοτομίες, τα νέα προϊόντα/ψηφιακές προτάσεις, τις νέες τεχνολογίες και τις χορηγίες, μεταξύ άλλων.

Θα δημιουργηθεί το δίκτυο λιανικής του μέλλοντος, με ψηφιοποιημένα και εκσυγχρονισμένα καταστήματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών –ιδιαίτερα των νεότερων γενεών– και δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους συνεργάτες.

Αναμένεται να προκύψει ένα ευρύ φάσμα νέων ευκαιριών για τους ανθρώπους και τους πράκτορες του ΟΠΑΠ, σε τομείς όπως η καινοτομία, η ανταλλαγή παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών, οι πολιτικές και πρακτικές για τους εργαζομένους, τα νέα προϊόντα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες και οι χορηγίες, μεταξύ άλλων.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Η Ελλάδα αποτελεί ξεκάθαρα το επίκεντρο επιχειρηματικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων για την Allwyn μέσω της παρουσίας της στον ΟΠΑΠ, την Allwyn Lottery Solutions, τη Stoiximan, την Kaizen κ.λπ.), γεγονός που στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα για τις προοπτικές της Ελλάδας και για το τι μπορεί να πετύχει η χώρα, η οικονομία και οι άνθρωποί της. Η συνένωση ΟΠΑΠ και Allwyn στέλνει επιπλέον θετικά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ενοποιημένη εταιρεία, με σημαντικά αναβαθμισμένη εταιρική αξία, θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), δίνοντας ένα ευρύτερο δυνατό μήνυμα προς τους διεθνείς επενδυτές και τις διεθνείς αγορές για την Ελλάδα και την αναβάθμιση του ΧΑ σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς.

Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, εξακολουθώντας να παράγουν σημαντικά έσοδα και οφέλη για το Δημόσιο.

Σημαντικά οφέλη και για τους πελάτες του ΟΠΑΠ

Ο συνδυασμός Allwyn και ΟΠΑΠ θα ανοίξει το δρόμο για μια αναβαθμισμένη εμπειρία για τους πελάτες. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθούν νέα προϊόντα και καινοτομίες, υπερσύγχρονες τεχνολογίες, τεχνολογικές πλατφόρμες και περιεχόμενο της Allwyn, καθώς και μεγάλα οφέλη από τις διεθνείς χορηγίες (όπως F1 και McLaren).

Έχοντας τον έλεγχο των βασικών τεχνολογιών, η Allwynμπορεί να καινοτομεί ταχύτερα και να παραδίδει με ρυθμό που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών.

Η Allwyn δίνει προτεραιότητα στο Υπεύθυνο Παιχνίδι και ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προστασία των παικτών. Η αξιοποίηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και ειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων σε αυτόν τον τομέα, θα δράσει ενισχυτικά στις ήδη εκτενείς και διεθνώς αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες πολιτικές και πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Συνολικά, το Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για τις δραστηριότητες και την επιτυχία της εταιρείας.

Η κοινωνία στο επίκεντρο

Το κοινωνικό έργο και η κληρονομιά του ΟΠΑΠ, όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά θα ενισχυθούν, με σημαντικά και περισσότερα έργα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για την ελληνική κοινωνία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εξελιχθούν περαιτέρω οι τρέχουσες πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ για την Υγεία, τον Αθλητισμό, την Απασχόληση και τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, καθώς σχεδιάζοντας νέες μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες.

To rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn

Ανεξάρτητα από τη συνένωση των δύο εταιρειών, ο ΟΠΑΠ πήρε τη στρατηγική απόφαση για τοrebranding του σε Allwyn, από τον Ιανουάριο του 2026, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς του με τη διεθνή οικογένειά της Allwyn. Η κίνηση αυτή είναι ανεξάρτητη από τη συνένωση των δύο εταιρειών και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας να ενισχύσει περαιτέρω τη σύνδεση της με τους πελάτες – και ιδιαίτερα με τις νεότερες γενιές – αξιοποιώντας τη φρέσκια και σύγχρονη ταυτότητα της Allwyn. Τα παιχνίδια παραμένουν ως έχουν, ενώ το DNA και η κληρονομιά του ΟΠΑΠ θα συνεχίσουν να εξελίσσονται δυναμικά.

Το rebranding σε Allwyn αναδεικνύει τη δέσμευσή του ΟΠΑΠ στην εξέλιξη και την προσαρμοστικότητα, διαμορφώνοντας μια ταυτότητα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών πελατών και στις απαιτήσεις ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Εξάλλου, βασικός πυλώνας της στρατηγικής είναι η συνεχής σύνδεση του brand με τους πελάτες και το ευρύτερο κοινό – και ιδιαίτερα με τις νεότερες γενιές – λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες τους. Το rebranding αποτελεί στρατηγική επιλογή, η οποία θα εκσυγχρονίσει το brand και θα ενισχύσει την ελκυστικότητά του, ευθυγραμμίζοντας την εικόνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Το rebranding εξυπηρετεί επίσης το ευρύτερο όραμα της Allwyn να είναι η κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο. Πρόκειται για μια κίνηση που ενισχύει τη συνεργασία με τη διεθνή οικογένεια του Ομίλου, ενώ ταυτόχρονα σέβεται και διατηρεί την τοπική μας κληρονομιά μεταξύ των πελατών, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ποιά είναι η Allwyn

Η Allwyn είναι μια πολυεθνική εταιρεία λοταριών και τυχερών παιγνίων. Είναι κορυφαίος πάροχος λοταριών σε 7 χώρες, ενώ κατέχει ηγετικές θέσεις σε περισσότερες από 15 χώρες, μέσω δραστηριοτήτων αθλητικού στοιχηματισμού και παιγνίων. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, εστιάζοντας στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και την κοινωνική συνεισφορά.

Διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, καθώς το 2024, σημείωσε καθαρά έσοδα ύψους €3,8 δισ. και EBITDA ύψους €1,2 δισ., ενώ κατέγραψε υψηλούς διψήφιους ρυθμούς οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, κατά την περίοδο 2022-2024.

Η Allwyn είναι ένας αναπτυσσόμενος όμιλος τυχερών παιχνιδιών, που διευρύνει τις δραστηριότητές του και επιδιώκει τόσο οργανική ανάπτυξη όσο και ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πρόσφατα, η Allwynανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου περίπου 62,3% στην PrizePicks, μια εταιρεία daily fantasy sports με έδρα τις ΗΠΑ, έναντι αρχικού τιμήματος 1,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, γεγονός που τοποθετεί την επιχειρησιακή αξία της εταιρείας στα 2,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Για την Allwyn, η Ελλάδα αποτελεί ξεκάθαρα κέντρο επιχειρηματικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων, μέσω σημαντικών επενδύσεων και της παρουσίας της στον ΟΠΑΠ, τηStoiximan, την Kaizen Gaming, και την Allwyn Lottery Solutions.

Η Allwyn συμμετέχει στον ΟΠΑΠ από το 2013 και σήμερα κατέχει το 51,8% της εταιρείας. Όλα αυτά τα χρόνια, έχει στηρίξει την ανάπτυξη του ΟΠΑΠ, μέσω επενδύσεων, μεταφοράς τεχνογνωσίας και συνεργασιών σε διάφορους τομείς.

Πώς θα γίνει η συναλλαγή

Η προτεινόμενη συναλλαγή αφορά συνδυασμό μετοχών μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Allwyn, με τη νέα ενοποιημένη εταιρεία να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλη διεθνή αγορά (dual listing).

Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει τη μεταφορά (hive-down) όλων τωνassets του ΟΠΑΠ σε δύο νέες εταιρείες (operating companies). Η νέα εταιρεία θα μεταφέρει την έδρα της στο Λουξεμβούργο, ενώ οι δύο operating companies θα έχουν την έδρα και τις λειτουργίες τους στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ηAllwyn θα εισφέρει όλα τα assetsτης στον ΟΠΑΠ, με έδρα το Λουξεμβούργο.

Έτσι, θα δημιουργηθεί η νέα ενοποιημένη εταιρεία, η οποία στη συνέχεια θα μετονομαστεί σεAllwyn και εν τέλει θα μετεγκατασταθεί στην Ελβετία.

Η Allwyn και οι μέτοχοι μειοψηφίας διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν στον ΟΠΑΠ, ο οποίος θα είναι η βάση για τη νέα ενοποιημένη οντότητα. Ταυτόχρονα, θα εκδοθούν νέες μετοχές για να αντανακλώνται ταassets που θα εισφέρει η Allwyn. Μέρος αυτών των μετοχών θα είναι προνομιούχες και θα παρέχουν αυξημένα δικαιώματα ψήφου.

Βάσει των όρων της πρότασης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠΑΠ θα κατέχουν το 21.5% της ενοποιημένης οντότητας και οι μέτοχοι της Allwyn θα κατέχουν το 78.5%, βάσει της σχετικής άσκησης αποτίμησης.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την εναλλακτική της καταβολής ανταλλάγματος σε μετρητά (Δικαίωμα Εξόδου).

Η Allwyn έχει ορίσει ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της συναλλαγής ότι οι μέτοχοι που θα ασκήσουν εγκύρως το Δικαίωμα Εξόδου δεν θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ που βρίσκεται σε κυκλοφορία. Η Allwyn έχει τη διακριτική ευχέρεια να άρει αυτήν την προϋπόθεση.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα κληθούν να ψηφίσουν επί της προτεινόμενης συναλλαγής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του δ΄ τριμήνου του 2025.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο β’ τρίμηνο του 2026 και υπόκειται στην έγκριση από τα 2/3 της απαρτίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην εκπλήρωση της προϋπόθεσης που αφορά το Δικαίωμα Εξόδου, στη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων και σε λοιπές κανονιστικές εγκρίσεις.