Οι αξίες της METRO μέσα από τα μάτια των εργαζομένων της

Μια σειρά προσωπικών αυθεντικών ιστοριών που αποκαλύπτουν τι σημαίνει να είσαι μέρος της #teammetro

Στη METRO (My market και METRO Cash & Carry), οι Αξίες μας – Ήθος, Πάθος, Τόλμη, Φροντίδα, Ενότητα, Συνέπεια – αποκτούν πρόσωπο και φωνή μέσα από τις αληθινές ιστορίες των εργαζομένων. Μέσα από μια σειρά αυθεντικών ταινιών, οι άνθρωποί της εταιρείας, από όλη την Ελλάδα, μιλούν για δυνατές εμπειρίες που έζησαν, αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρουν, σχέσεις που δημιούργησαν και για όλα όσα τους κάνουν νιώθουν μέρος της ομάδας και της ιστορίας της METRO. Για όλα όσα έκαναν τις Αξίες της εταιρείας, κομμάτι της δικής τους εργασιακής ζωής:

«Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που μέσω του προγράμματος της Be-Live και της METRO αποκτήσαμε το δικό μας παιδάκι» λέει ο Νίκος.

«Στην πορεία μου στην εταιρεία πάντα υπήρχαν άνθρωποι που με συμβουλεύανε και μου έδειχναν το καλό παράδειγμα» θυμάται ο Δημήτρης.

«Νιώθω ευγνωμοσύνη που είμαι σε αυτή την εταιρεία» λέει η Μάρθα.

«Ο τρόπος που αντέδρασε η ομάδα των My market δείχνει ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον» τονίζει η Κωνσταντίνα.

«Έχω πάθος για τη δουλειά, έχω πάθος για την εταιρεία, έχω πάθος για το κατάστημα. Το πόστο αυτό το αγαπάω» δηλώνει ο Θοδωρής.

Η καμπάνια «Οι Αξίες που μας ενώνουν | Οι ιστορίες που μας εμπνέουν» παρουσιάζει, αυθεντικές ιστορίες που μιλούν για: Αφοσίωση & Συνέπεια, Πάθος & Τόλμη, Αξιοκρατία & Ήθος, Στήριξη & Φροντίδα, Ομαδικότητα & Ενότητα. Ιστορίες μοναδικές γιατί είναι οι αληθινές ιστορίες των ανθρώπων της #teammetro που πρωταγωνιστούν στις ταινίες της σειράς.

Τη στρατηγική ανάπτυξη, το concept και την υλοποίηση της καμπάνιας επιμελήθηκε η ομάδα της Danezis Stories, με τη μοναδική της ματιά στην αφήγηση ανθρώπινων ιστοριών. Η καμπάνια κέρδισε 3 βραβεία στα Internal Communication Awards 2025, μεταξύ αυτών και η κορυφαία διάκριση Platinum στην κατηγορία «Best Internal Communications Campaign»!

Το μυστικό μιας δυνατής ομάδας βρίσκεται στις Αξίες που μοιράζονται κάθε μέρα.

Δείτε την καμπάνια:

Σχετικά με τη METRO ΑΕΒΕ: H METRO ΑΕΒΕ είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των 323 καταστημάτων METRO Cash & Carry, My market και My market Local, καθώς και με την BEST VALUE στην Κύπρο. Απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα. Η εταιρεία καινοτομεί συνεχώς, προωθώντας πρακτικές που συνδυάζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη με τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος.