Ολυμπία Οδός και Vitex καινοτομούν για καθαρές επιφάνειες στα τούνελ του αυτοκινητοδρόμου

Η Ολυμπία Οδός σε συνεργασία με την Vitex υλοποίησαν ένα σημαντικό έργο στις σήραγγες και στα ημιστέγαστρα του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Πάτρα, ένα εθνικό έργο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.

Για πρώτη φορά επιφάνεια πάνω από 125.000 τ.μ. καλύφθηκε με 54.000 λίτρα του καινοτόμου φωτοκαταλυτικού χρώματος Vitex FOS και άλλων υλικών κατάλληλων για την προετοιμασία των επιφανειών.

Με την καινοτόμο αυτή παρέμβαση μειώνεται σημαντικά η επικάθηση ρύπων στους κλειστούς χώρους κυκλοφορίας οχημάτων, βελτιώνοντας την διάρκεια της λευκότητας των επιφανειών εξοικονομώντας κόστους φωτισμού, καθαρισμού και επαναβαφής ενώ παράλληλα δημιουργεί καλύτερες συνθήκες αέρα για τους οδηγούς και το προσωπικό λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου.

Το Vitex FOS είναι ένα αυτοκαθαριζόμενο χρώμα νέας γενιάς που αναπτύχθηκε από την Vitex σε συνεργασία με την PCN Materials, spin-off του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Η φωτοκαταλυτική του δράση ενεργοποιείται με φως της ημέρας ή κοινό τεχνητό φωτισμό (συμπεριλαμβανομένων λαμπτήρων LED), χωρίς να απαιτείται υπεριώδης ακτινοβολία, διασπώντας αποτελεσματικά αέριους ρύπους όπως οξείδια του αζώτου (NOx), VOCs, βενζόλιο και φορμαλδεΰδη.

Με αυτή τη συνέργεια, Ολυμπία Οδός και Vitex αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, υιοθετώντας λύσεις που προάγουν την ποιότητα ζωής και την υγεία όσων μετακινούνται στις σύγχρονες οδικές υποδομές της χώρας μας.

