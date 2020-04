Ο Όμιλος Aldemar Resorts στηρίζει την κοινωνία και τη Δημόσια Υγεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ο Όμιλος Aldemar Resorts σε μια ελάχιστη πράξη συμπαράστασης για τις πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνει η κοινωνία μας, προχωρά σε μια σειρά δράσεων στήριξης των ασθενέστερων ομάδων και συνανθρώπων μας, στοχεύοντας στην κάλυψη των άμεσων αναγκών σίτισης και σε κάλυψη βασικών αναγκών της Δημόσιας Υγείας.

Το πρόγραμμα CARE του ομίλου, που λειτουργεί από το 1997, έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε σύμπραξη με τους Δήμους Χερσονήσου και Πύργου, όπου εδρεύουν τα ξενοδοχεία του Ομίλου, προσφέροντας 2,5 τόνους τρόφιμα για την ενίσχυση των συσσιτίων που διανέμονται στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

ADVERTISING

Επίσης, συνδράμοντας στην επείγουσα ανάγκη για τη στήριξη και ενίσχυση των υποδομών υγείας, ο Όμιλος Aldemar Resorts ανταποκρίθηκε στην έκκληση των Γενικών Νοσοκομείων Πύργου και Κρήτης προσφέροντας μεγάλη ποσότητα ειδών ιματισμού. Παράλληλα, η ομάδα εθελοντών αιμοδοσίας του Ομίλου Aldemar Resorts, που δίνει σταθερά αίμα από το 1997 στην Τράπεζα Αίματος της εταιρείας, προσέφερε αίμα στα σημεία αιμοδοσίας των Δήμων συμβάλλοντας στην κάλυψη της άμεσης ανάγκης για αίμα στη χώρα μας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar Resorts, κος. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, μιλώντας για την επόμενη μέρα, αναφέρει: «Ακόμη και σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, το προσωπικό της εταιρείας και εν μέσω μεγάλης αβεβαιότητας για το άμεσο μέλλον του, ανταποκρίθηκε στις κινήσεις στήριξης που ενεργοποίησε ο όμιλος μας. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και νιώθω τιμή που μπορώ να στέκομαι δίπλα τους. Θα κληθούμε όλοι, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, πολιτεία, κοινωνία να υπογράψουμε ένα νέο συμβόλαιο σύμπραξης, συνύπαρξης και εθνικής ευημερίας. Δε θα είναι επιλογή, θα είναι καθήκον. Μαζί θα περάσουμε στην απέναντι όχθη και θα υποδεχτούμε τους επόμενους επισκέπτες σ ένα περιβάλλον ασφάλειας και φιλοξενίας, που μόνο η χώρα μας μπορεί να προσφέρει. Λίγο Ακόμη… Stay home, but let your mind travel.»