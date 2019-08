Stoiximan: Το στοίχημα της ανατροπής του Brain Drain

Ένα από τα πλέον δυνατά χαρτιά της Stoiximan να βρεθεί στην κορυφή της αγοράς του Game Tech στην Ελλάδα, αλλά και σε αρκετές από τις αγορές που δραστηριοποιείται, είναι οι άνθρωποι της. Μπορεί η τεχνολογία να έχει "δαιμονοποιηθεί" σε ότι αφορά τις θέσεις εργασίας που μπορεί να αφαιρέσει όμως στην περίπτωση της Stoiximan συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα τελευταία χρόνια προσλαμβάνει εκατοντάδες εργαζόμενους με αποτέλεσμα μέσα σε μία πενταετία να έχει υπερδεκαπλάσιο αριθμό εργαζομένων.

Εδώ και λίγες εβδομάδες μέσα από την καμπάνια - πρόγραμμα Try this at home προσπαθεί να ανατρέψει το Brain Drain και να πείσει, δίνοντας τους κίνητρα, νέους Έλληνες να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να εργαστούν στην Stoiximan. To News24/7 συνομίλησε με τον Γιώργο Μοσχέτα, Head of People and Culture της Stoiximan, για την νέα πρωτοβουλία της εταιρείας που στόχο έχει να καλύψει μέρος των αυξημένων αναγκών της σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό από νέους που είχαν φύγει τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό.

Τι ακριβώς είναι το Try this at home; Είναι μία ακόμη δράση στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Stoiximan ή μία πραγματική ανάγκη για κάλυψη θέσεων από στελέχη με εμπειρίες από την διεθνή αγορά;

Η απάντηση είναι και τα δύο. Σίγουρα το Try this at home είναι μια προσπάθεια να καλύψουμε πραγματικές ανάγκες - πριν ξεκινήσουμε αυτή την δράση, είχαμε ήδη 20 άτομα που επέλεξαν να αφήσουν την καριέρα τους στο εξωτερικό και να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να δουλέψουν στην Stoiximan, οπότε σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε το πακέτο εκείνο που θα τους διευκολύνει να πάρουν την απόφαση αυτή, δίνοντας τους τόσο οικονομικά κίνητρα (τρεις επιπλέον μισθούς και χρηματικό πακέτο μετεγκατάστασης) όσο και πρακτική βοήθεια μέσω ενός συναδέλφου (του "relocation buddy" όπως τον αποκαλούμε) που θα ασχοληθεί μαζί τους για όλα τα απαραίτητα θέματα για την μετάβαση, από τηλεφωνική σύνδεση, εύρεση σπιτιού κλπ.

Ταυτόχρονα, φυσικά και εντάσσεται στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας μας. H ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού αθλητισμού, των ευκαιριών που μπορούν να έχουν τα παιδιά και οι νέοι για το μέλλον τους σε κάθε γωνιά της χώρας, είναι η κεντρική προτεραιότητα του προγράμματος "Μικροί Ήρωες" ήδη από το 2017. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αγγίξει περισσότερα από 20.000 παιδιά από όλη την Ελλάδα, ενώ έχουμε "υιοθετήσει" 10 ακριτικά νησιά καλύπτοντας πλήρως τα έξοδα εγκυμοσύνης σε μια προσπάθεια να ανατρέψουμε την υπογεννητικότητα σε συνεργασία με τη HOPEgenesis. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να αγνοήσουμε τις 500.000 Ελλήνων που αναζήτησαν επαγγελματική στέγη στο εξωτερικό δημιουργώντας το φαινόμενο "Brain Drain", ειδικά όταν διαθέτουμε τις προδιαγραφές για να βοηθήσουμε στην πράξη.

Ποιες είναι οι κυρίως οι θέσεις που δυσκολεύεστε να καλύψετε από την εγχώρια δεξαμενή;

Πολλές και διάφορες! Η Stoiximan είναι μία GameTech εταιρία, που σημαίνει ότι έχουμε μεγάλες ανάγκες στο τεχνολογικό κομμάτι (προγραμματιστές, διαχειριστές βάσεων δεδομένων, συστημάτων κλπ) αλλά όσο και στα υπόλοιπα κομμάτια που ψάχνουμε για SEO experts, Sports Traders, αλλά και τις πιο παραδοσιακές θέσεις όπως Μάρκετινγκ και το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Ποια είναι η έως τώρα ανταπόκριση των νέων Ελλήνων του εξωτερικού στο Try this at home;



Πολύ ενδιαφέρον ήταν το πόσο πολύ ανταποκρίθηκαν οι Έλληνες εδώ, φροντίζοντας να μοιραστούν τις πληροφορίες για το πρόγραμμα μέσω social media κλπ σε συγγενείς και φίλους - ο αριθμός των ατόμων που το μοιράστηκαν ήταν τεράστιος, που δείχνει την επιθυμία της κοινωνίας να φέρει όλα αυτά τα ταλαντούχα παιδιά πίσω στην χώρα μας.

Αυτό φαίνεται και από την ίδια την σελίδα του προγράμματος (braingain.stoiximan.gr), η οποία έχει πάνω από 2000 επισκέψεις την ημέρα, ενώ η πρόσβαση έχει γίνει από άτομα από 68 διαφορετικές χώρες. Και φυσικά η μεγάλη επιτυχία είναι ότι έχουμε ήδη λάβει πολλά ενδιαφέροντα βιογραφικά.



Πόσο εύκολο είναι να δελεάσεις έναν νέο να επιστρέψει στην Ελλάδα όταν η χώρα μας προσφέρει χαμηλότερες αμοιβές σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης;

Και όμως, το δυσκολότερο κομμάτι δεν είναι η αμοιβή. Το δυσκολότερο κομμάτι είναι να τον δελεάσεις με μία θέση που δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτή που έχει αυτή την στιγμή - οπότε πρέπει να προσφέρουμε θέσεις ευθύνης, με αρμοδιότητες, με δυνατότητες εξέλιξης, με τις σωστές συνθήκες εργασίας, τις κατάλληλες υποδομές (τεχνολογία, γραφεία κλπ). Να αισθάνεται κάποιος ότι επιστρέφει, αλλά συνεχίζει να εξελίσσεται επαγγελματικά. Επίσης σημαντικό είναι να μπορούμε να διατηρήσουμε τη δυνατότητα της συναναστροφής με άτομα από άλλες κουλτούρες, κάτι που στο εξωτερικό είναι πιο συνηθισμένο - αλλά ευτυχώς, η δραστηριοποίησή μας σε άλλες αγορές σημαίνει ότι πλέον στα γραφεία μας υπάρχουν άτομα από περίπου 8 εθνικότητες, οπότε καλύπτουμε και αυτό.

Και τέλος, φυσικά και η αμοιβή είναι σημαντική - μπορεί σε απόλυτα μεγέθη κάποιες χώρες της Δυτικής Ευρώπης να υπερτερούν, αλλά εμείς φροντίζουμε πάντα να είμαστε ανταγωνιστικοί με την εγχώρια αγορά, και να προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα αποδοχών που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις ατόμων που εργάζονται σε κάποια από τις χώρες αυτές.



Μέχρι και πέρυσι η Stoiximan “έτρεχε” με μία αύξηση εργαζομένων πάνω από 50% τον χρόνο. Συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς η ανάπτυξη και το 2019;

Η ανάπτυξη συνεχίζεται, καθώς ακολουθεί τις ανάγκες της εταιρίας. Το 2019 μπήκαμε σε μία ακόμη αγορά (αυτή της Πορτογαλίας) και πλέον δραστηριοποιούμαστε σε 6 συνολικά αγορές (Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Αυστρία, Γερμανία και Πορτογαλία). Οπότε αντίστοιχα χρειάστηκε να ενισχύσουμε τις ομάδες μας.

Μάλιστα το 1ο εξάμηνο του 2019 προσλάβαμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό ατόμων με το 1ο εξάμηνο του 2018 - 124 προσλήψεις και στις δύο περιπτώσεις! Απλά πλέον η βάση μας έχει μεγαλώσει τόσο, που τα 124 άτομα είναι μια αύξηση του 24% σε σχέση με το δυναμικού μας πέρυσι. Και συνεχίζουμε!

- Περισσότερες πληροφορίες για πρόγραμμα στο braingain.stoiximan.gr