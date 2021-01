Συμμετοχή του Mr. Horst Schulze στο CX Summit 2021

From Customer Xperience to Company Χcellence

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Live Online & Interactive

Θέμα: Ο ιδρυτής του The Ritz Carlton Hotel Group στο CX Summit 2021

Ο Mr. Horst Schulze εκμυστηρεύεται ποια εσωτερική του δύναμη τον ωθούσε σε όλα όσα κατάφερε

Με μία “Surprise & Delight” συνέντευξη ενός θρύλου και ηγέτη του κόσμου των ξενοδοχείων, Mr. Horst Schulze, Founder & Former President & COO The Ritz Carlton Hotel Group, Founder & Former CEO Capella Hotel Group, Business Leader & Author θα ξεκινήσει το διεθνές συνέδριο CX Summit 2021, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.

Η επαγγελματική ζωή του κ. Schulze ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 65 χρόνια ως βοηθός διακομιστή σε μια γερμανική παραθεριστική πόλη. Κατά τη διάρκεια των ετών εργάστηκε τόσο στα Hilton Hotels όσο και στη Hyatt Hotels Corporation προτού γίνει ένα από τα ιδρυτικά μέλη της The Ritz Carlton Hotel Company το 1983. Εκεί ο κ. Schulze δημιούργησε τα πρότυπα λειτουργίας και εξυπηρέτησης που έχουν γίνει παγκοσμίως γνωστά.

Οι διδασκαλίες και το όραμα του Horst Schulze έχουν αναδιαμορφώσει τις έννοιες της εξυπηρέτησης και της φιλοξενίας σε όλες τις βιομηχανίες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα μας εκμυστηρευτεί ποια εσωτερική του δύναμη τον ωθούσε σε όλα όσα κατάφερε, θα μοιραστεί μαζί μας καταπληκτικές ιστορίες CX από το The Ritz, θα μας πει τα μυστικά στη διαδικασία πρόσληψης, καθώς και τι θεωρούσε ως την πιο σημαντική δουλειά του ως Πρόεδρος και COO στο The Ritz Carlton.

Stay tuned at CX Summit 2021 – Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 ώρα 9:30

www.cxsummit.live

