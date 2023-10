Το νέο τεύχος ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ των My market, μας καλωσορίζει στο φθινόπωρο

Όλα τα έσοδα του νέου τεύχους θα διατεθούν στην πολύπαθη Θεσσαλία

Με βασικό μήνυμα το «Ας γίνουμε το ουράνιο τόξο στο σύννεφο κάποιου άλλου», δανεισμένο από την Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια Maya Angelou, το νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ των My market υποδέχεται το φθινόπωρο.

Με έναν αέρα ανανέωσης, όπως μας έχει συνηθίσει η συγκεκριμένη εποχή, το περιοδικό έρχεται να μας προτείνει ιδέες για υγιεινά γεύματα, με φρούτα και λαχανικά που κάνουν την εμφάνιση τους το φθινόπωρο και οινογνωσία, με τα πιο ξεχωριστά κρασιά του φθινοπώρου. Επιπλέον, μέσα από τις σελίδες του, οι αναγνώστες μπορούν να ανακαλύψουν προτάσεις για προορισμούς που θα τους κερδίσουν με την ομορφιά τους, tips για ποδηλασία και άθληση, τα οποία μπαίνουν ξανά στη ζωή μας αφού ο καιρός είναι ιδανικός πλέον, ύστερα από τις ζέστες του καλοκαιριού, ενώ για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την κηπουρική στον κήπο ή το μπαλκόνι τους, στο περιοδικό μπορούν να βρουν τα κατάλληλα βήματα και συμβουλές ώστε να τα διαμορφώσουν όπως οι ίδιοι επιθυμούν.

Το περιοδικό διατίθεται σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων My market, αλλά και στο e-shop στη συμβολική τιμή των 0,40€, που προσφέρονται για καλό σκοπό. Το συγκεκριμένο όμως τεύχος έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς όλα του τα έσοδα θα δοθούν στην πολύπαθη Θεσσαλία, η οποία το Σεπτέμβριο δοκιμάστηκε από τις πλημμύρες και οι κάτοικοι της βίωσαν και εξακολουθούν να βιώνουν δύσκολες συνθήκες.

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 239 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.