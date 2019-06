Βραβείο Capital Link CSR Leadership Award 2019 στην κα. Μαριάννα Πολιτοπούλου και την NN Hellas

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ: ΟΛΓΑ ΜΠΟΡΝΟΖΗ, MANAGING DIRECTOR, CAPITAL LINK, JEREMY DOWNWARD, MEMBER OF THE BOARD OF THE HELLENIC INITIATIVE (THI) ΚΑΙ EXECUTIVE DIRECTOR, ARISTEUS FINANCIAL SERVICES LTD, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΝ HELLAS, ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΡΝΟΖΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, CAPITAL LINK