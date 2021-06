Workshop Godin -Vaynerchuk: Πάνω από 900 στελέχη παρακολούθησαν το κορυφαίο marketing event της χρονιάς

Οι Seth Godin και Gary Vaynerchuk, δύο από τα πιο ισχυρά ονόματα παγκοσμίως στο marketing thinking, έδωσαν για πρώτη φορά live το «παρών» σε ελληνικό event και συνομίλησαν με top marketers από κορυφαία brands και agencies της Ελλάδας και της Κύπρου, χαρίζοντας στο κοινό, που άγγιξε τα 1.000 άτομα, μία μοναδική virtual εμπειρία, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

ADVERTISING

Το event ξεκίνησε με ένα γεμάτο 2ωρο του Seth Godin. Ο Founder των altMBA και The Akimbo Workshops παρουσίασε την keynote ομιλία του με τίτλο “Modern Marketing and Leadership: Understanding the new landscape of doing work that matters for people who care”, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε με τους Χάρη Τάκα, Senior Marketing Director, efood, Γιώργο Βαρέλογλου Co-founder, Reborrn, Άννα Γεράκη, Consumer & Shopper Insights Manager, Coca-Cola Hellenic Bottling Company και Άντρεα Χατζηβασιλείου, General Manager & Client Service Director, Partners VMLY&R. Η παρουσία του ολοκληρώθηκε με ένα σύντομο Wrap up Talk και τις απαντήσεις που έδωσε σε ερωτήσεις του κοινού, με τον συντονισμό του Γιώργου Φραγκάκη, Moderator του event.

«Η ευκαιρία που έχουμε είναι να κάνουμε τη διαφορά, όχι να βγάλουμε μερικά δολάρια». Ξεναγώντας τους συνέδρους, με τον δικό του μοναδικό τρόπο στο σύμπαν του σύγχρονου marketing, ο Seth Godin διέψευσε πολλούς από τους μύθους που κρατούν πίσω brands και agencies. Το motto του, μια συμβουλή με δύο εξίσου σημαντικά μέρη: «Κάντε κάτι που έχει νόημα, για όσους ενδιαφέρονται». Όπως υποστήριξε, «οι επιτυχημένοι marketers δεν είναι εκείνοι που κλέβουν την προσοχή, αλλά αυτοί που κάνουν μια υπόσχεση και την τηρούν, αναλαμβάνοντας να οδηγήσουν τους πελάτες τους να γίνουν οι ίδιοι αυτό που επιθυμούν».

Στο άνοιγμα του δεύτερου session, η Ξένια Χατζηιωαννίδου, Digital Marketing Director της Byte the Digital Agency μετέφερε live από την Κύπρο ενδιαφέροντα insights μέσα από την ομιλία της με θέμα “Cyprus: the emerging trends. Creating a perfect destination for marketing pilots”.

Στην κορύφωση του event, ο Gary Vaynerchuk, CEO της VaynerMedia, χαιρέτισε το κοινό live από την Νέα Υόρκη και συνομίλησε με τους Χάρη Τάκα, Senior Marketing Director efood, Τάνια Γιακουμάκη, General Manager, Curious Ahead, Γιώργο Γκριτζάλα, Co-Founder & Strategy Consultant, Adjust και Κωνσταντίνο Μουμούρη, Marketing Tribe Lead, Vodafone.

Όπως σημείωσε ο διάσημος entrepreneur, η περιέργεια είναι «συγγενής» της ταπεινότητας και, θέτοντας τον καταναλωτή στο επίκεντρο αντί για τον ναρκισσισμό του marketer, μπορούν τα brands να μετατραπούν σε «υπερδυνάμεις». Σοκάροντας, ίσως, πολλούς, ο Gary Vaynerchuk υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι το 99% των brands παράγει μόλις το 2-3% του περιεχομένου που θα έπρεπε, ενώ επισήμανε ότι η παράμετρος της δημιουργικότητας αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας, ανέδειξε τη δυναμική του audio και εξέφρασε την απορία του απέναντι στην αδυναμία πολλών brands να αντιληφθούν τις δυνατότητες των νέων καναλιών επικοινωνίας.

Σε ένα άκρως εντυπωσιακό event για τα ελληνικά δεδομένα, οι δύο πιο επιδραστικοί marketing thinkers παγκοσμίως, ενθουσίασαν το κοινό και τους συνομιλητές τους με τον καταιγιστικό τους λόγο και τα hot insights τους, σε μία διοργάνωση που βασίστηκε στη μαγεία και τον αυθορμητισμό που χαρακτηρίζουν τους 2 keynote ομιλητές!

Στο τέλος, το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα ψηφιακό party υπό τους ήχους του Dino MFU, να συνεχίσει το virtual networking και να επισκεφθεί τη live expo των χορηγών efood, adjust, BCA College, Coca-Cola Τρία Έψιλον, Curious Ahead, Max Media Greece, Partners VMLY&R, Reborrn και Vodafone.

