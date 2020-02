World Class roadshow by Diageo 2020

Πρώτος σταθμός η Αθήνα, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου στο Divani Palace Acropolis. Ακολουθούν η Λάρισα, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, στο Divani Palace Larissa και η Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου στο Mediterranean

Palace, ενώ τα World Class Studios 2020 ολοκληρώνονται στο Ηράκλειο της Κρήτης, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, στο GDM

Megaron Hotel.

Ώρα έναρξης σε όλες τις πόλεις 13.30

Σε κάθε πόλη θα κληρωθούν 2 δωροεπιταγές εξοπλισμού bartending, αξίας 250€ η κάθε μία. Η παρακολούθηση και η δήλωση συμμετοχής είναι δωρεάν και δεν απαιτείται κράτηση ή προεγγραφή.

Τo World Class ξεκινάει δυναμικά για το 2020 με στόχο να αναδείξει τα ταλέντα της ελληνικής bartending σκηνής σε όλο τον κόσμο. Τα World Class Studios δίνουν την ευκαιρία στους bartenders να εκτεθούν στα νεότερα trend του κλάδου, να γνωρίσουν τις φετινές δοκιμασίες του διαγωνισμού, να δοκιμάσουν σπουδαία σερβιρίσματα και να εμπνευστούν για τις δικές μας δημιουργίες.

#worldclassgreece #worldclass2020

Σχετικά με το World Class

Από την ίδρυσή του το 2009, το WORLD CLASS των Reserve Brands της Diageo, αποτελεί την κορυφαία πλατφόρμα επικοινωνίας με στόχο την έμπνευση και μύηση του κοινού στο fine drinking. Ανεξαρτήτως αν επιλέγει κανείς να απολαύσει ένα καλό ποτό στο σπίτι ή στο αγαπημένο του μπαρ, το WORLD CLASS φέρνει στο προσκήνιο το fine drinking, τάση εξίσου σημαντική όσο και το fine dining. Το WORLD CLASS είναι επίσης ο θεσμός - αυθεντία σε ότι αφορά στην κουλτούρα των cocktail, από όπου μπορεί κάνεις να αντλήσει γνώσεις και στοιχεία για όλες τις νέες τάσεις, συνταγές και νέα για τον κόσμο των cocktails. Παράλληλα, με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες, έχει αποτελέσει πόλο έμπνευσης, εκπαίδευσης και γνώσης για περισσότερους από 300.000 bartenders από όλον τον κόσμο, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και προβολής. Το WORLD CLASS διοργανώνει κάθε χρόνο το ‘WORLD CLASS Bartender of the Year’ – το θεσμό που αναγνωρίζεται από bartenders και κοινό ως η κορυφαία διάκριση που μπορεί να λάβει ένας επαγγελματίας του χώρου. Κάτω από την ομπρέλα του WORLD CLASS ανήκουν τα brands: Johnnie Walker Black Label Scotch Whisky, Tanqueray No. TEN Gin, Ketel One Vodka, Zacapa Rum, Talisker Single Malt Scotch Whisky, Bulleit Bourbon, Cîroc Vodka and Don Julio Tequila.

Επισκεφθείτε το https://www.theworldclassclub.com/ για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικά με τη Diageo Hellas

Η DIAGEO είναι κορυφαία εταιρία premium αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το όνομα Diageo προέρχεται από την συνένωση δύο λέξεων: από τη Λατινική λέξη Dia που σημαίνει ημέρα και την λέξη Geo που προέρχεται από την Ελληνική λέξη γαία. Το όνομά μας αντικατοπτρίζει το όραμα της εταιρίας «Γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε ημέρα, σε όλη τη γη, υπεύθυνα». Στην Ελλάδα, η Diageo διακινεί μία μεγάλη σειρά σημάτων, που κατέχουν κορυφαία θέση στην εκάστοτε κατηγορία και σε κάθε περίσταση κατανάλωσης. Τα whiskies Johnnie Walker, Haig, Dimple, Cardhu και τα Classic Malt, η Smirnoff Vodka, το Gordon´s Gin και το Baileys Creamy liqueur, είναι μερικά από τα δημοφιλή σήματα που εμπορεύεται η Diageo Hellas στην χώρα μας. Η Diageo μεταξύ άλλων θέτει την μετρημένη κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών στο επίκεντρο της δράσης της όπως εκφράζεται και στο όραμά της, από τη λέξη «υπεύθυνα».