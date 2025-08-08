Εκατομμύρια στα δικά τους παιδιά: Αυτό δεν κουκουλώνεται…

Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης και η πλειοψηφία του να προστάτεψαν Βορίδη και Αυγενάκη, αλλά οι «Φραπέδες», οι «Χασάπηδες» και οι «ΦΕΡΑΡΙστας» θα είναι εδώ για να θυμίζουν σε όλους τους άλλους την αχρειότητα και τη διαφθορά.

Τι είναι χειρότερο για μια κυβέρνηση; Να αντιμετωπίζει ένα σκάνδαλο στο οποίο προσπαθεί να απαλλάξει προκαταβολικά από ευθύνες τους υπουργούς της; Ή να κυκλοφορούν στον αέρα εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ με αποδέκτες «δικά τους παιδιά» και να τα ψάχνουν οι εισαγγελείς;

Το πρώτο μπορεί να το πετύχει. Βορίδης και Αυγενάκης θα βγουν «λευκοί» με τη φροντίδα των βουλευτών της πλειοψηφίας, δια της εντολής Μητσοτάκη φυσικά.

Όμως, τη διαβρωτική δράση του δεύτερου δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Διότι πολλές χιλιάδες άλλα παιδιά, που προσπαθούν να σπουδάσουν με τα γλίσχρα εισοδήματα των γονιών τους ή να ζήσουν με 800 ευρώ, δεν θα ξεχάσουν τα πολλά χιλιάρικα ή εκατομμύρια των «γαλάζιων» παιδιών, τους «Φραπέδες», τους «Χασάπηδες» και τους «ΦΕΡΑΡΙστας».

Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των επιδοτήσεων, ο πρωθυπουργός, υπουργοί του και οι προπαγανδιστές τους στα μέσα ενημέρωσης αμύνθηκαν ως εξής:

Πρώτα είπαν ότι «αυτά είναι διαχρονικές παθογένειες». Κάτι σαν το «έκλεβαν και οι προηγούμενοι, κλέβουν και οι δικοί μας». Μόνο που «ξέχασαν» ότι αυτό δεν περνάει πια, αφού κυβερνούν έξι χρόνια.

Στη «γραμμή» αυτή βρήκαν έναν ΠΑΣΟΚο που είχε πάρει 15 χιλιάρικα και πήγαν να το πατσίσουν με τις εκατοντάδες χιλιάδες ή και τα εκατομμύρια των δικών τους. Δεν πατσίζονται ούτε συμψηφίζονται.

Πήγαν να περάσουν τη γραμμή «μας κυνηγάει η Ρουμάνα»(η ευρωπαία εισαγγελέας). Μόνο που «η Ρουμάνα» δεν μασάει. Δεν τους έχει ανάγκη, διότι δεν τη διορίζουν αυτοί. Δεν είναι, δηλαδή, υποχείριό τους, όπως κάποιοι εγχώριοι που κουκούλωσαν τις υποκλοπές κτλ.

Και όταν όλα αυτά απέτυχαν, είπαν κυνικά το μόνο που τους απομένει: «Έχουμε πλειοψηφία, αθωώνουμε τους υπουργούς μας χωρίς καμιά έρευνα. Έτσι γουστάρουμε». Έστησαν μια Εξεταστική, με τις γνωστές πλέον άθλιες πρακτικές και γνωρίζουμε εκ των προτέρων πού θα καταλήξει: ουδείς πολιτικός έχει ευθύνες.

Το μόνο που σίγουρα θα πετύχουν είναι το τελευταίο. Σε αυτή τη φάση οι ευθύνες των υπουργών δεν θα ερευνηθούν καν. Αλλά δεν τους σώζει. Ο Βορίδης και ο Αυγενάκης θα αποδοθούν «λευκοί». Αλλά η «μαυρίλα» στο πρόσωπο του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του δεν μπορεί να λευκανθεί με τίποτα.

Ο νέος που προσπαθεί να ζήσει με τα 743 ευρώ(καθαρά) του κατώτατου μισθού, όταν πρέπει να τα ξοδέψει μόνο για το σπίτι που μένει…

Ο μικρός ή μεσαίος επιχειρηματίας που δεν ξέρει αν κάποιο μήνα πρέπει να πληρώσει τους υπαλλήλους του ή το λογαριασμό του ρεύματος, το οποίο θα έπεφτε αν η ΔΕΗ γινόταν ιδιωτική, όπως έλεγε ο τότε υπουργός και νυν αντιπρόεδρος Κ. Χατζηδάκης(έγινε ιδιωτική και οι τιμές πέταξαν στα ύψη, το ίδιο και τα μπόνους των στελεχών της)…

Ο πραγματικός αγρότης που βλέπει την επιδότησή του να μειώνεται, επειδή «έπρεπε» να πάρουν οι παντός είδους αετονύχηδες και λωποδύτες…

Όλοι αυτοί και τόσοι άλλοι, που βλέπουν γύρω τους τα εκατομμύρια να κυκλοφορούν σαν χαρτιά, δεν θα ξεχάσουν εύκολα όσους τα τσέπωσαν και όσους τους τα έδωσαν. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης και η πλειοψηφία του να προστάτεψαν Βορίδη και Αυγενάκη, αλλά οι «Φραπέδες», οι «Χασάπηδες» και οι «ΦΕΡΑΡΙστας» θα είναι εδώ για να θυμίζουν σε όλους τους άλλους την αχρειότητα και τη διαφθορά.

Όπως το έχει πει ο Γάλλος συγγραφέας Ρομπέρ Σαμπατιέ: «Υπάρχουν κάποιοι χειρότεροι από τους ανίκανους. Αυτοί που είναι ικανοί για όλα»…