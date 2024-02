Η Καινούργιου, η Μπάρκα και η θλιβερή μας πραγματικότητα

Ποιον ενδιαφέρει, τελικά, το εάν η Δανάη Μπάρκα τα έφτιαξε με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, που είναι πρώην της Κατερίνας Καινούργιου;

Η Δανάη Μπάρκα εθεάθη σε νυχτερινή έξοδο να ανταλλάζει παθιασμένα φιλιά με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου. Τα στιγμιότυπα έγιναν viral, τα σχόλια στο Twitter/X πήραν “φωτιά”, οι υπόλοιπες παρουσιάστριες πήραν θέση, τα κουτσομπολίστικα μέσα βρήκαν ένα πιασάρικο θέμα που πουλάει για να ασχοληθεί αυτή την εβδομάδα και το αδηφάγο κοινό έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του για κάτι που, τελικά… ποιον αφορά;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Φίλιππος Τσαγκρίδης έχουν χωρίσει εδώ και δύο χρόνια, ενώ οι φήμες που ήθελαν να “τρέχει” κάτι ερωτικό μεταξύ αυτού και της Δανάη Μπάρκα είχαν φουντώσει το τελευταίο διάστημα. Άλλοι απαντούσαν πως είναι μόνο φίλοι, άλλοι άφηναν υπονοούμενα πως είναι ζευγάρι. Μέσα σε όλο αυτό, υπήρξαν οι πληροφορίες πως Καινούργιου – Μπάρκα ήταν στενές φίλες και ότι η πρώτη γνώρισε στην δεύτερη τον εφοπλιστή. Ως αποτέλεσμα, τα δημόσια φιλιά τους το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν “σάλο” (αλήθεια, από ποιους για ποιους;), με το θέμα να απασχολεί (υποτίθεται) την κοινή γνώμη.

Το κοινό, λοιπόν, των social media, χωρίστηκε σε δύο “στρατόπεδα”: μπορούμε να τους ονομάσουμε #TeamKainourgiou και #TeamBarka. Οι μεν, υπερασπίστηκαν την Καινούργιου, υποστηρίζουν πως η Μπάρκα “έκλεψε τον γκόμενο” της Καινούργιου, πως πρόκειται για “εσχάτη προδοσία” και πως είναι κανόνας ότι “δεν τα φτιάχνουμε με πρώην σύντροφο φίλης μας”. Οι δε, πήραν το μέρος της Μπάρκα, έχοντας ως επιχείρημα το ότι ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα που απλώς συμβαίνει και δεν μπορείς να το σταματήσεις, πως οι δυο τους δεν είχαν παρά μια “λυκοφιλία” λόγω showbiz και πως δεν τίθεται θέμα “κλοπής”, αφού τα έφτιαξαν πολλούς μήνες μετά τον χωρισμό Τσαγκρίδη – Καινούργιου.

Όμως, ενώ το θέμα μοιάζει ανάλαφρο και trash, οι σχολιαστές στο Twitter/X, στις συζητήσεις στις παρέες, στα πάνελ και οπουδήποτε αλλού, βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν για άλλη μια φορά τον σεξισμό και τον μισογυνισμό τους. Τα περισσότερα σχόλια, είτε αφορούσαν την υπεράσπιση της Καινούργιου είτε την υπεράσπιση της Μπάρκα, επικεντρώθηκαν στην εξωτερική εμφάνιση των δύο γυναικών και σε “αστεία” που μόνο αστεία δεν είναι. “Από την πλαστική πήγε στην χοντρή”, “η φάλαινα της έφαγε τον άντρα”, “η άλλη πήγε και έγινε πλαστικιά και το βρήκε από τη Μπάρκα”, “φαντάσου πώς είναι η Καινούργιου για να προτιμάει τη Μπάρκα” ήταν τα κυριότερα σχόλια που γράφτηκαν, αναπαράχθηκαν και εκφράστηκαν στο πλαίσιο του τοξικού κλίματος που δημιουργήθηκε για άλλη μια φορά στα social media.

Ή αλλιώς, το body shaming σε όλο του το μεγαλείο! Είναι εντυπωσιακό το πόσο εύκολα ένας άνθρωπος – που βρίσκεται ανώνυμα (ή όχι) πίσω από το πληκτρολόγιο – εκφράζει την κακία του και την χολή του, για ένα ζήτημα που στο κάτω – κάτω δεν τον αφορά. Η εξωτερική εμφάνιση τόσο της Κατερίνας Καινούργιου όσο και της Δανάης Μπάρκα, έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο συζητήσεων, με διάφορες αφορμές. Τώρα, χρησιμοποιήθηκε και ως “όπλο”, ως επιχείρημα αν θέλουμε, για να υποστηρίξουμε την μία άποψη ή την άλλη. Μαζί με αυτά, επιστρατεύτηκαν και όλα τα στερεότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες: η ξενέρωτη πλαστική ξανθιά και η γλυκιά σέξι χοντρούλα.

Λίγο μετά, ήρθε και το slut shaming, με συζητήσεις για την ηθική της μίας και της άλλης, για τις προσωπικότητές τους, για το ποιόν τους, για τις ψυχές τους. Για το πώς είναι στο κρεβάτι, πώς κάνουν σεξ. Το φάσμα του σχολιασμού έγινε τόσο ευρύ, που έφτασαν μέχρι τις οικογένειες και τις μανάδες τους, κυρίως, της Μπάρκα, η οποία “αν δεν είχε την Βίκυ Σταυροπούλου, δεν θα ήταν στην τηλεόραση” ή “αυτά βλέπει από την μάνα της που έχει ξεφύγει, και κάνει τα ίδια”. Το χειρότερο από όλα, είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα σχόλια προέρχονταν από γυναίκες για γυναίκες, γιατί ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός καλά κρατεί. Αν κράξουμε την άλλη, αυτόματα ανεβάζουμε τον εαυτό μας.

Το τραγελαφικό της υπόθεσης, είναι πως όσοι σήμερα υποστηρίζουν, για παράδειγμα, την Καινούργιου, χθες την έβριζαν επειδή κλαίγεται συνέχεια που δεν έχει ακόμα παντρευτεί. Γεροντοκόρη την ανέβαζαν, απελπισμένη την κατέβαζαν. Άλλοι εξέφρασαν την άποψη πως “καλά της έκανε η Μπάρκα”, ακριβώς επειδή έχει πολλές φορές εκφράσει την επιθυμία της να βρει έναν ταιριαστό σύντροφο και να κάνει οικογένεια. Ότι, δηλαδή, αυτή είναι η τιμωρία της(;). Τι ικανοποίηση, τι ευχαρίστηση μπορεί να προσφέρει σε κάποιον, το να τοποθετηθεί υπέρ της μίας παρουσιάστριας και κατά της άλλης; Πόσο βαριέται ή πόσο ελεύθερο χρόνο έχει; Ή, τελοσπάντων, πόσο τον τρομάζει το FOMO (Fear of missing out);

Ακόμα και μετά από τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, δεν γνωρίζουμε εάν ο Τσαγκρίδης και η Μπάρκα έχουν σχέση, αφού κανείς από τους δύο δεν το επιβεβαίωσε ή το διέψευσε. Αλλά το θέμα είναι πως δεν μας νοιάζει. Εξάλλου, αυτά συμβαίνουν και σε εμάς τους απλούς θνητούς, στους celebrities δεν θα συμβούν; Οι συνάδελφοι – παρουσιάστριες – πανελίστες – δημοσιογράφοι, όμως, βγήκαν να πουν την γνώμη τους, οι μισοί εκφράζοντας το πόσο στεναχωρέθηκε η Καινούργιου, οι άλλοι μισοί κάνοντας μαθήματα για τους άτυπους κανόνες μιας φιλίας, ενώ παράλληλα βγάζουν εξτρά πληροφορίες για το θέμα (ποιος τηλεφώνησε σε ποιον; σε ποιο μαγαζί βρέθηκαν; κλπ κλπ). Όταν αύριο, μεθαύριο, θα προκύψει το δικό τους όνομα σε ένα “καυτό” ρεπορτάζ, θα βγουν να πουν πως “θέλουν να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή” και θα παρακαλέσουν αυτό να γίνει σεβαστό.

Το μεγάλο ερώτημα που μένει στο τέλος, είναι ποιον ενδιαφέρει τελικά όλο αυτό; Κάθε νέο beef που ξεσπά στην ελληνική τηλεόραση και showbiz, έχει την τάση να “ξεχειλώνεται” όσο δεν πάει. Οι πρωινές εκπομπές το “τραβούν απ’ τα μαλλιά” και επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για το ποιος θα βγάλει προς τα έξω την πιο “καυτή” πληροφορία, ο κόσμος αφήνει για λίγο τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητάς του και κράζει, προσβάλλει, βρίζει πρόσωπα (που ούτε καν γνωρίζει) για να ξεχαστεί, τα sites – περιοδικά ψάχνουν τον πιο πιασάρικο τίτλο για τα άρθρα τους και οι γυναίκες εναντιώνονται για άλλη μια φορά η μία προς την άλλη, για μια τηλεοπτική κόντρα που until the next beef, θα έχει ξεχαστεί.

Μακάρι, πάντως, να σχολιάζαμε με την ίδια ζέση και άλλα θέματα της επικαιρότητας, που επηρεάζουν, όντως, με κάποιον τρόπο τη ζωή μας. Ειδικά αυτά που αφορούν τις γυναίκες. Στα της κλειδαρότρυπας τρέχουμε πρώτοι, στα υπόλοιπα; Και μπορεί να πιστεύουμε ότι “σιγά μωρέ, για την πλάκα μου σχολιάζω”, όμως το κακό γίνεται. Γιατί, αυτά τα σεξιστικά σχόλια που γράφονται (και για τις δύο πλευρές), μηδενίζουν την απόσταση που καθημερινά προσπαθούμε να διανύσουμε από την πατριαρχία μέχρι την κοινωνία που θα σέβεται την γυναίκα.