Εύα Καϊλή: Η σπασμένη βιτρίνα των ακροκεντρώων

Σακούλες, μαύρο χρήμα, μεγάλη ζωή και σηκωμένο δάχτυλο σε κάθε τι λαϊκό. Με μια λέξη, ακροκεντρώοι.

Ένα από τα πιο προβεβλημένα και άξια τέκνα των ακροκεντρώων, η Εύα Καϊλή είναι πια πίσω από τα κάγκελα, κατηγορούμενη για διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών.

Αν αναλογιστεί κανείς ποιοι είναι οι μόνοι Θεοί που "προσκυνούν" οι ακροκεντρώοι στην Ελλάδα (χρήμα και εξουσία), η διαδρομή της Καϊλή από τη βιτρίνα του ακραίου κέντρου στο κελί, δεν προκαλεί έκπληξη.

Οι ακροκεντρώοι, όπως σωστά ανέλυσε ο Γιώργος Καρελιάς, είναι πολιτικά πρόσωπα, που προσποιούνται τους κεντρώους, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από συμμέτοχους και χειροκροτητές ενός σκληρού συστήματος εξουσίας, που αποτελεί τον πυρήνα της σημερινής κυβέρνησης.

Αρκετοί από αυτούς υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ, ενώ θα ήθελαν να είναι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό είναι το μεγάλο λάθος του Νίκου Ανδρουλάκη από τη στιγμή που κέρδισε τις εσωκομματικές εκλογές. Καθυστερεί να τους στείλει εκεί που θέλουν να πάνε.

Με μεγάλη καθυστέρηση διέγραψε την Εύα Καϊλή(του είχε δώσει αμέτρητες αφορμές πριν), την οποία στη συνέχεια περιέγραψε ως "Δούρρειο Ίππο" της ΝΔ και παραμένει άτολμος με τους υπόλοιπους ακροκεντρώους, που είναι ή δηλώνουν άνθρωποι του χώρου, τον οποίο θέλει να εκπροσωπεί.

Από το "Γερούν γερά" στο Μακεδονικό

Δεν είναι όμως μόνοι οι πολιτικοί. Ένας εσμός δημοσιολογούντων με άσβεστο μίσος για τους μη προνομιούχους και ύφος χιλίων καρδιναλίων, έχουν απλωθεί σε όλους τους χώρους και εδώ και μια δεκαετία, χειραγωγούν τη δημόσια σφαίρα, δολοφονούν χαρακτήρες και πάνω από όλα, όταν δεν μασουλάνε δημόσιο χρήμα, χειροκροτούν αυτούς που το κάνουν.

Ξεκίνησαν ως φανατικοί οπαδοί των μνημονίων και των συνταγών του ΔΝΤ, συγκινήθηκαν στις συγκεντρώσεις του Μένουμε Ευρώπη και σε αυτές για το "Μακεδονικό" (οι μόνες κινητοποιήσεις που τους άρεσαν τα τελευταία 100 χρόνια) και είδαν το δρόμο προς τον παράδεισο, με την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως με την έλευση των "επιτελικών" στην εξουσία.

Αλαζόνες και ελιτιστές, έχουν την πεποίθηση ότι ο λαός τους χρωστάει, οφείλει να τους χρηματοδοτεί και να ακούει τις παρλαπίπες τους σαν Ευαγγέλιο.

Μηρυκάζουν από συνέδριο σε συνέδριο και από εκπομπή σε εκπομπή, αραχνιασμένες συνταγές και επαναλαμβάνουν τo TINA ("There is no alternative") σαν ξόρκι. Μιλούν για επενδύσεις και εννοούν τις απευθείας αναθέσεις στους ίδιους και τους ίδιους. Μιλούν για μεταρρυθμίσεις και εννοούν το βόλεμα ημετέρων. Όταν η συνταγή αποτυγχάνει, φταίνε οι τεμπέληδες Έλληνες διότι "αυτή είναι η Ελλάδα", όπως είχε πει κάποτε το τοτέμ τους.

Μισούν κάθε τι δημόσιο, αλλά τρέχουν πρώτοι πρώτοι να καταλάβουν δημόσιες θέσεις και να "σιτιστούν στο Πρυτανείο".

Με το Σύνταγμα και τους νόμους κοιμούνται, με το Σύνταγμα και τους νόμους ξυπνάνε, αλλά αν οι υποκλοπές φτάσουν στο Μαξίμου, "έλα μωρέ τώρα, παντού γίνονται παρακολουθήσεις".

Σχολιάζουν τα πάντα με αυτοπεποίθηση και ύφος, αλλά αν η επικαιρότητα δεν βολεύει ή αν οι πολιτικοί τους φίλοι τα κάνουν θάλασσα, ποστάρουν ηλιοβασιλέματα και ανέκδοτα.

Οργίζονται με τις επικρίσεις για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα, αλλά στα δύσκολα για την κυβέρνηση αναπαράγουν τα non paper λες και μόλις έπεσε νόμισμα στο τζουκ-μποξ.

Όταν χρειαστεί από το ακρο-κεντρώος, φεύγει το "κεντρώος" και μπαίνει το δεξιός και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Οι "κεντρώοι" του ορθού λόγου και των επιστημών, ταυτίστηκαν μια χαρά με τους ακροδεξιούς των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία και ξεκαρδίζονταν με τις σφαίρες σε φάκελο και τις απειλές στον τότε Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά.

Η πτώση από τα σύννεφα

Αυτοί λοιπόν, οι φανατικοί του επιτελικού κράτους, δήθεν κεντρώοι, έπεσαν από τα σύννεφα που σε άλλες χώρες υπάρχουν δικαστές που ερευνούν σκάνδαλα και δεν καθυστερούν μέχρι να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Έπαθαν σοκ, που ένα δικό τους παιδί λατρεύει ό,τι και οι ίδιοι. Το χρήμα και την εξουσία.

Ξέχασαν, ότι η Καϊλή (που την αποθέωναν υπουργοί και παράγοντες της ΝΔ) αν δεν κατέληγε στο κελί, ήταν έτοιμη να μεταπηδήσει στην πραγματική έδρα των ακροκεντρώων.

Η εποχή της κυριαρχίας τους όμως τελειώνει και το σκάνδαλο Καϊλή είναι προάγγελος αυτού του τέλους.

Οι παραγεμισμένες με καταριανό χρήμα σακούλες της Καϊλή, συμβολίζουν την κοσμοθεωρία των ακροκεντρώων. Ειδικά αν ήταν σακούλες σκουπιδιών.