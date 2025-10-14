Να σταματήσουμε το νεοφασισμό που εξαπλώνεται

Η διεθνής της ακροδεξιάς λύνει και δένει παγκοσμίως όπως έγινε σαφές την Δευτέρα στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Στο ισραηλινό κοινοβούλιο τη Δευτέρα η διεθνής της ακροδεξιάς (ή του νεοφασισμού, αν θέλετε) ενταφίασε το διεθνές δίκαιο.

Προσέξτε τα “σημάδια“: Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού αυτοαποθεώθηκε, τόνισε ότι η ειρήνη επιτεύχθηκε χάρη στη δύναμη της ισχύος. Χάρη στον ίδιο δηλαδή.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κινήθηκε στην ίδια γραμμή: Πολλά ευχαριστώ στον Αμερικανό πρόεδρο, απολύτως τίποτα για την τύχη των Παλαιστίνιων, “μεγάλα” λόγια για την κυβέρνησή του και την απόδοση των IDF στον πόλεμο.

Το κερασάκι στην τούρτα: Βουλευτής που τόλμησε να φωνάξει στον Τραμπ “Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη” πετάχθηκε έξω με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Τραμπ, μετά το περιστατικό, χαμογέλασε σαρδόνια και είπε “αποτελεσματική δουλειά”.

Δεν έχουν πια κανέναν δισταγμό. Όπου μπορούν, επιβάλλουν τη θέλησή τους όπως μπορούν, αγνοώντας τους θεσμούς, τους κανόνες, πολλές φορές και την κοινή λογική. Ο ΟΗΕ δεν παίζει καν ρόλο κομπάρσου σ’ αυτή τη “συμφωνία”, δεν έχει λόγο, μοιάζει με παρία της διεθνούς σκηνής.

Η “λύση” που δίνουν εξυπηρετεί ΜΟΝΟ τα συμφέροντά τους. Η τύχη των Παλαιστινίων στη Γάζα αφήνεται, όπως φαίνεται, στα χέρια του “χασάπη” Μπλερ ο οποίος θα αναλάβει το πρότζεκτ της ανοικοδόμησης της Γάζας όπως θα αναλάμβανε ένα πρότζεκτ μίας μεγάλης ιδιωτικής εταιρίας. Θα πληρωθεί, προφανώς, και με το παραπάνω.

Ούτε νύξη για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, ούτε λέξη για τα πολιτικά δικαιώματα των Παλαιστίνιων, τις περιουσίες του που έχουν αρπάξει οι έποικοι, τίποτα για το καθεστώς απαρτχάιντ των διακρίσεων και των αδιάκοπων ελέγχων για την παραμικρή μετακίνηση.

Τίποτα. Μόνο business as usual πάνω στα οστά 70.000 σκοτωμένων Παλαιστίνιων (που στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότεροι αφού πολλά πτώματα έχουν θαφθεί κάτω από τα ερείπια).

Και η γενοκτονία; Ο Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει… χάρη στον Νετανιάχου, μιλάμε δηλαδή για στεγνή ειρωνεία στη μνήμη δεκάδων χιλιάδων νεκρών. Κανένας σεβασμός, καμία, έστω και τα μάτια του κόσμου, ενσυναίσθηση. Λες και οι IDF φόνευαν κούκλες και παιχνίδια δύο χρόνια τώρα, όχι ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

O Ισραηλινός Πρωθυπουργός, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να συλληφθεί αν ταξιδέψει στη λάθος χώρα, φούσκωνε αυτάρεσκα δίπλα στον ισχυρό του σύμμαχο. Ίσως να σκεφτόταν ότι με το δίχρονο μακελειό γλίτωσε μια για πάντα τη φυλακή για τις υποθέσεις διαφθοράς που εκκρεμούν σε βάρος του.

Ζούμε σε σκοτεινές εποχές. Πίσω από τα μεγάλα χαμόγελα των Τραμπ, Νετανιάχου και ΣΙΑ ανιχνεύεται το μίσος για όσους επιχειρήσουν να σταθούν εμπόδια στα σχέδια του νεοφασισμού όπως αυτά ξεδιπλώνονται στον κόσμο. Ανιχνεύεται και η ακόρεστη δίψα για εξουσία και ισχύ, που φυσικά, μεταφράζεται σε χρήμα και επιρροή.

Να τους σταματήσουμε. Πριν είναι πολύ αργά για τον πλανήτη…