Βίντεο: Επεισόδιο κατά την ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ – “Πήραν σηκωτό” βουλευτή

Βουλευτής διαμαρτυρήθηκε για την Παλαιστίνη την ώρα που μιλούσε στην Κνεσέτ ο Τραμπ, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι ασφαλείας να τον απομακρύνουν. Βίντεο.

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ διακόπηκε για λίγο, όταν βουλευτής διαμαρτυρήθηκε, ζητώντας, όπως έγινε γνωστό να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας έσπευσαν να τον απομακρύνουν από το κοινοβούλιο με τον Αμερικανό πρόεδρο να σχολιάζει “αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό”.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο βουλευτής που διαμαρτυρήθηκε ήταν ο Ayman Odeh και κρατούσε χαρτί που έγραφε: “Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη”.

Η απομάκρυνση βουλευτή που διαμαρτυρήθηκε κατά την ομιλία Τραμπ Evan Vucci/AP Photo

Η απομάκρυνση βουλευτή που διαμαρτυρήθηκε κατά την ομιλία Τραμπ Evan Vucci/AP Photo

Η απομάκρυνση βουλευτή που διαμαρτυρήθηκε κατά την ομιλία Τραμπ Evan Vucci/AP Photo

Μάλιστα, αμέσως μετά το περιστατικό, ο βουλευτής ανέβασε στο Twitter φωτογογραφία του, στην οποία κρατάει το χαρτί με το σύνθημα για την Παλαιστίνη. “Με έδιωξαν από την ολομέλεια μόνο και μόνο επειδή έθεσα το απλούστερο αίτημα, ένα αίτημα με το οποίο συμφωνεί ολόκληρη η διεθνής κοινότητα: Να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος” έγραψε στην ανάρτησή του.

“Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής”

“Αυτή είναι μια ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής”, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ, σε μια ιστορική μέρα για το Ισραήλ μετά την επιστροφή των 20 Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα.

“Μετά από δύο οδυνηρά χρόνια στο σκοτάδι και την αιχμαλωσία, 20 θαρραλέοι όμηροι επιστρέφουν στην αγκαλιά των οικογενειών τους, και αυτό είναι υπέροχο. Γενιές θα θυμούνται τη σημερινή ημέρα ως τη στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν προς το καλύτερο”, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

“Μετά από δύο οδυνηρά χρόνια στο σκοτάδι και την αιχμαλωσία, 20 θαρραλέοι όμηροι επιστρέφουν στη λαμπρή αγκαλιά των οικογενειών τους, και αυτό είναι υπέροχο”, είπε ο αμερικανός πρόεδρος για τους ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να σηκωθεί και είπε: “δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς μαζί του… Αλλά αυτό είναι που τον κάνει σπουδαίο“.