Αυτό που δεν ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ισραήλ και την Αίγυπτο

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, με την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα.

Παρουσία μιας σειράς ηγετών από όλο τον κόσμο, υπεγράφη στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου η συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας μια ιστορική μέρα, τουλάχιστον σε συμβολικό επίπεδο, καθώς παραμένει άγνωστο το πώς θα εξελιχθεί η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτή είναι η μέρα για την οποία οι άνθρωποι σε ολόκληρη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο εργάστηκαν, αγωνίστηκαν προσευχόμενοι» δήλωσε ο Τραμπ. «Τον τελευταίο μήνα έκαναν πράγματα που θεωρώ πραγματικά αδιανόητα. Κανείς δεν πίστευε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί».

Τα βασικά σημεία από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Συγχαρητήρια στους εταίρους: «Θέλω να συγχαρώ όλους όσους κάθονται στις πρώτες σειρές και στέκονται πίσω μου», δήλωσε ο Τραμπ. Αφιέρωσε αρκετό χρόνο για να ευχαριστήσει προσωπικά τους ηγέτες χωρών όπως η Αίγυπτος, το Πακιστάν, η Ουγγαρία και η Τουρκία.

Σχέδια για τη Γάζα: «Και για τον λαό της Γάζας, η προσοχή πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των βασικών στοιχείων μιας καλής ζωής. Θα διοχετεύσουμε πολλά χρήματα στη Γάζα και θα γίνουν πολλές ανακατασκευές» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι πολλές χώρες έχουν δηλώσει ότι «θέλουν να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση της Γάζας».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε, επίσης, στην προειδοποίηση ότι «η ανοικοδόμηση της Γάζας απαιτεί την αποστρατιωτικοποίησή της και την άδεια δημιουργίας μιας νέας, έντιμης αστυνομικής δύναμης για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών για τον λαό της Γάζας».

Επιτροπή Ειρήνης: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε, επίσης, στη δημιουργία της Επιτροπής Ειρήνης, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός. «Θα τοποθετήσουμε μερικούς από εσάς στην Επιτροπή Ειρήνης. Όλοι θέλουν να είναι στην Επιτροπή Ειρήνης» δήλωσε. Το σχέδιο προβλέπει τη σύσταση μιας προσωρινής μεταβατικής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα εποπτεύεται από ένα «νέο διεθνές μεταβατικό όργανο» που θα ονομάζεται Επιτροπή Ειρήνης.

Ισραηλινοί όμηροι: Ο Τραμπ περιέγραψε την εμπειρία του να βλέπει τους ομήρους να επανενώνονται με τις οικογένειές τους. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο». Ο Αμερικανός πρόδρος είπε ότι ήταν «εκπληκτικό» να βλέπει τους ομήρους να επανενώνονται με τις μητέρες και τους πατέρες τους, τους οποίους δεν είχαν δει «εδώ και πολύ καιρό».

O Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο για την ειρήνη στην Αίγυπτο (Yoan Valat, Pool photo via AP)

Αυτό που δεν ανέφερε ο Τραμπ

Μιλώντας στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ και την Αίγυπτο, πάντως, ο Τραμπ δεν ανέφερε τον τελικό στόχο που ασπάζονται πολλοί δυτικοί και Άραβες ηγέτες – μια «λύση δύο κρατών» που αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος.

Ερωτηθείς στις 9 Οκτωβρίου ποια ήταν η άποψή του για μια λύση δύο κρατών, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω άποψη. Θα συμφωνήσω με αυτό που συμφωνούν» χωρίς να επεκταθεί στο ποιοι «αυτοί» ήταν.

Μιλώντας στην Κνεσέτ, ο Τραμπ δήλωσε αντ’ αυτού: «Η συνολική εστίαση των κατοίκων της Γάζας πρέπει να είναι στην αποκατάσταση των θεμελιωδών αρχών της σταθερότητας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουν επιτέλους να έχουν την καλύτερη ζωή που πραγματικά αξίζουν τα παιδιά τους. Μετά από όλες αυτές τις δεκαετίες φρίκης, σκοπεύω να συμβάλω σε αυτή την προσπάθεια» πρόσθεσε, αναφερόμενος στο συμβούλιο του οποίου σχεδιάζει να ηγηθεί για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Αργότερα, από την Αίγυπτο, δήλωσε: «Όλοι συμφωνήσαμε ότι η υποστήριξη της Γάζας πρέπει να γίνει για να ανακουφιστεί ο ίδιος ο λαός, αλλά δεν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με αιματοχυσία, μίσος ή τρόμο, όπως συνέβη στο παρελθόν».

Οι δηλώσεις του αυτές έρχονται σε αντίθεση με αυτές του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος τόνισε τη σημασία ενός παλαιστινιακού κράτους: «Επαναλαμβάνω την υποστήριξή μας και την επιθυμία μας για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, δημιουργώντας τον απαραίτητο πολιτικό ορίζοντα για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών».

Hamas gunmen in escort buses carrying freed Palestinian prisoners arriving in the Gaza Strip after their release from Israeli jails under a ceasefire agreement between Hamas and Israel, in Khan Younis, southern Gaza Strip, Monday, Oct. 13, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Το έγγραφο της συμφωνίας

Στο μεταξύ, το ζήτημα της ίδρυσης του ανεκάρτητου παλαιστινιακού κράτους δεν αναφέρεται ούτε στο έγγραφο της συμφωνίας, στο οποίο τονίζονται τα εξής:

«Επιδιώκουμε ανεκτικότητα, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες για κάθε άνθρωπο, διασφαλίζοντας ότι αυτή η περιοχή θα είναι ένα μέρος όπου όλοι μπορούν να επιδιώξουν τις φιλοδοξίες τους με ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία, ανεξαρτήτως φυλής, πίστης ή εθνότητας.

Εχουμε ένα συνολικό όραμα ειρήνης, ασφάλειας και κοινής ευημερίας στην περιοχή, θεμελιωμένο στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινής μοίρας.

Με αυτό το πνεύμα, καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την εγκαθίδρυση συνολικών και διαρκών συμφωνιών ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και για φιλική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών του χωρών. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για την εφαρμογή και διατήρηση αυτής της κληρονομιάς, οικοδομώντας θεμέλια πάνω στα οποία οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να ευημερούν μαζί, σε κλίμα ειρήνης.

Δεσμευόμαστε για ένα μέλλον διαρκούς ειρήνης».