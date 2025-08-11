Οι “βάστα Νετανιάχου” θα βγάλουν “αντισημίτη” και τον… Μητσοτάκη!

Η μέρα που θα πέσουν ο εγκληματίας Νετανιάχου και οι συν αυτώ και θα σταματήσουν τα εγκλήματα σε βάρος των αμάχων θα είναι η χειρότερη μέρα για τους υποστηρικτές του.

Υπάρχει στην Ελλάδα μια δράκα φανατικών υποστηρικτών του Ισραήλ που κατηγορεί σαν “αντισημίτες” όσους διαμαρτύρονται, διαδηλώνουν, μιλάνε και γράφουν εναντίον όσων εγκλημάτων διαπράττει η χώρα αυτή στη Γάζα.

Η δράκα αυτή, ετερόκλητη στη σύνθεσή της, διέπεται από τέτοιο φανατισμό που αμφισβητεί ακόμα και τα οφθαλμοφανή. Τον λιμό, δηλαδή, που σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, αποδίδοντάς τον στην …προπαγάνδα της Χαμάς. Αυτό, δηλαδή, που καταγγέλλει πλήθος δυτικών χωρών (ακόμα και Τραμπ είπε “υπάρχει πείνα εκεί”), οι εγχώριοι “βάστα Νετανιάχου” το βλέπουν με τα μάτια του πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο οποίος καταγγέλλεται πλέον και στην ίδια του τη χώρα για την εγκληματική πολιτική του.

Σε αυτή τη δράκα, φυσικά, αρέσει η επίσημη πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ουσιαστικά ταυτίζεται απολύτως με την πολιτική του Ισραήλ, στο πλαίσιο του δόγματος “ο εχθρός (Ισραήλ) του εχθρού μου (Τουρκία) είναι φίλος του”. Το εξέφρασε με τον πιο άθλιο τρόπο μέσα στη Βουλή ένας υπουργός, κατηγορώντας όσους αντιδρούν στα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα σαν αβανταδόρους της Τουρκίας.

Όμως, είναι τέτοιο το μέγεθος αυτών των εγκλημάτων – και το Ισραήλ πάει τώρα να κάνει άλλο ένα, με την κατάληψη ολόκληρη της Γάζας και την εκδίωξη του πληθυσμού της- που ακόμα και φιλικές του κυβερνήσεις στη Δύση αντιδρούν. Τις τελευταίες μέρες καταγράφηκαν δύο κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης που τη διαφοροποιούν από τη μέχρι τώρα απόλυτη ταύτιση με το Ισραήλ.

Πρώτα έστειλε βοήθεια από αέρος στη Γάζα. Και μετά συνυπέγραψε με άλλες δυτικές χώρες κοινή δήλωση, με την οποία καταδικάζει τη διακηρυγμένη πρόθεση του Ισραήλ να καταλάβει όλη τη Γάζα και το καλεί να την ανακαλέσει.

Βεβαίως, μπορεί κανείς να πει ότι αυτά έρχονται πολύ αργά, δεδομένου ότι τα εγκλήματα στη Γάζα συντελούνται εδώ και πολύ καιρό και μέχρι τώρα η Ελλάδα έκανε τα στραβά μάτια. Επιπλέον, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η χτεσινή αντίδραση με την υπογραφή της κοινής δήλωσης είναι και υποκριτική, διότι δεν επηρεάζει τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις του Νετανιάχου.

Ωστόσο, η αναγκαστική αυτή διαφοροποίηση ακόμα και της πιο φιλοϊσραηλινής κυβέρνησης στην Ευρώπη, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δείχνει ότι οι αντιδράσεις έπιασαν τόπο. Και διαψεύδει τον γελοίο ισχυρισμό αυτής της δράκας των άκριτων υποστηρικτών του Νετανιάχου ότι όσοι αντιδρούν είναι “φίλοι της Χαμάς” και “αντισημίτες”.

Κανονικά σήμερα ο προκλητικός Φλωρίδης έπρεπε να έχει πάει στο σπίτι του (η κυβέρνηση στην οποία μετέχει δικαιώνει τους διαμαρτυρόμενους “αντισημίτες”) και η δράκα των φίλων του Νετανιάχου να ψάχνει λαγούμι να κρυφτεί. Αλλά κάποιοι από αυτούς είναι τόσο ξετσίπωτοι που μπορεί να αρχίσουν να λένε ότι έγιναν “αντισημίτες” ο… Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης!

Η μέρα που θα πέσουν ο εγκληματίας Νετανιάχου και οι συν αυτώ και θα σταματήσουν τα εγκλήματα σε βάρος των αμάχων θα είναι η χειρότερη μέρα γι’ αυτήν τη δράκα των υποστηρικτών του. Διότι τότε δεν θα μπορούν πια να αβαντάρουν άλλο τα εγκλήματά τους…