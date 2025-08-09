Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Μετά την πρωτοβουλία μιας σειράς χωρών να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ήρθε και η σειρά της Ελλάδας.

Με τη Γάζα να βρίσκεται στο έλεος του Ισραήλ και του φρικτού σχεδίου του πρωθυπουργού του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αρκετές είναι οι χώρες που έχουν εναντιωθεί και κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους, ενώ παράλληλα στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Αν και εγκυμονούν κίνδυνοι και αυτή δεν είναι αρκετή καθώς, όπως λένε οι άνθρωποι εκεί, «χρειαζόμαστε μια πραγματική λύση — ένα τέλος σ’ αυτόν τον εφιάλτη, ένα τέλος στον πόλεμο», είναι αναγκαία, με την Ελλάδα να στέλνει το πρωί του Σαββάτου 8,5 τόνους βασικά είδη ανάγκης.

«Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».

Είχε προηγηθεί την Παρασκευή (8/8), τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και τόνισε ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών είναι μη αποδεκτή. Επιπλέον, μετέφερε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας, άμεσης κατάπαυσης του πυρός και άνευ όρων απελευθέρωσης όλων των ομήρων.

Υπογράμμισε ταυτόχρονα την ανάγκη επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας που θα αποσκοπεί στη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια.

Ο κ.Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή ως τη μόνη νομιμοποιημένη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, καθώς και την ετοιμότητα της Ελλάδας να αναλάβει περαιτέρω ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.

Σημειώνεται πάντως, πως, η ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια που καταφέρνει να φτάσει στον παλαιστινιακό θύλακα οδηγεί τους ανθρώπους σε τραυματισμούς, ακόμα και στον θάνατο, στην προσπάθειά τους να την προσεγγίσουν τόσο από αέρος όσο και από την θάλασσα.

Παλαιστίνιος ακτιβιστής έδωσε στη δημοσιότητα υλικό που καταγράφει τις πρώτες στιγμές ενός ποδοπατήματος, καθώς άνθρωποι έσπευσαν να πάρουν τρόφιμα μετά από ρίψη βοήθειας από αέρος στη γειτονιά Ρεμάλ της Πόλης της Γάζας.

Οπτικό υλικό που επαλήθευσε το Al Jazeera δείχνει την κατάρρευση ενός μεταλλικού μπαλκονιού γεμάτου κόσμο, το οποίο, σύμφωνα με τοπικά παλαιστινιακά μέσα, τραυμάτισε τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, Μπασάλ Μαχμούντ, προειδοποίησε τους διεθνείς δωρητές ότι η ρίψη βοήθειας από αέρος εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους αμάχους.

Η πτώση βαριών δεμάτων από τον ουρανό προκαλεί τραυματισμούς και θανάτους όταν χτυπούν πολίτες σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, ανέφερε σε δήλωσή του ο Μαχμούντ.

Πρόσθεσε ότι η διαδικασία προκαλεί επίσης ποδοπατήματα, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στα σημεία όπου πέφτει η βοήθεια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματισμοί.

«Εμείς, στην Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία, καλούμε τους διεθνείς οργανισμούς δωρητών και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να υιοθετήσουν ασφαλείς και οργανωμένες μεθόδους παράδοσης βοήθειας, μέσω χερσαίων διαβάσεων και με συντονισμό επί του πεδίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα φτάσει σε όσους την έχουν ανάγκη, χωρίς περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών» δήλωσε.