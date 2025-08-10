Κοινή δήλωση Ελλάδας και 4 ακόμη χωρών: “Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα”

Να ανακαλέσει την απόφαση πλήρους κατάληψης της Γάζας ζητούν από το Ισραήλ, με κοινή τους δήλωση, Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία και Σλοβενία.

Η Βρετανία, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Σλοβενία κάλεσαν το Ισραήλ να «ανακαλέσει» την απόφαση για κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Σε κοινή τους δήλωση, οι χώρες που ζήτησαν τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ, τονίζοντας ότι κινδυνεύει να «παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και «θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των αμάχων στη Γάζα».

«Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα αυτή την απόφαση και να μην την εφαρμόσει», αναφέρει η δήλωση, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή δεν θα βοηθήσει στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων αιχμαλώτων και μάλιστα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και τη δική τους ζωή.

Οι πέντε χώρες χαρακτήρισαν την τρέχουσα λιμοκτονία στη Γάζα «κρίση που προκαλείται από τον άνθρωπο» και ζήτησαν «άμεση δράση για να σταματήσει η πείνα και να αυξηθεί μαζικά η ανθρωπιστική βοήθεια».

«Στέλνουμε σαφές μήνυμα στο Ισραήλ: άρση των περιορισμών στη διανομή βοήθειας, ώστε ο ΟΗΕ και οι αναγνωρισμένοι ανθρωπιστικοί φορείς να μπορούν να επιχειρούν με ασφάλεια και σε μεγάλη κλίμακα, σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωπιάς, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει κατ’ επανάληψη καλέσει για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

Και ξεκαθαρίζουμε ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να μην έχει κανέναν ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, όπου η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο. Όμως αυτή η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης δεν θα συμβάλει στην επιστροφή των ομήρων και ενέχει τον κίνδυνο να θέσει ακόμη περισσότερο τη ζωή τους σε κίνδυνο», προσθέτει.

Μίροσλαβ Γέντσα: “Γινόμαστε μάρτυρες μιας ανθρωπιστικής καταστροφής ασύλληπτης κλίμακας”

Η κατάσταση στη Γάζα συνεχίζει να επιδεινώνεται, θέτοντας τους Παλαιστίνιους σε κίνδυνο και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη ζωή των αιχμαλώτων, δήλωσε λίγη ώρα αργότερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο Μίροσλαβ Γέντσα, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική.

Όπως τόνισε στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, τα πρόσφατα σχέδια της ισραηλινής κυβέρνησης για τη Γάζα κινδυνεύουν να «ανάψουν ένα ακόμη φρικτό κεφάλαιο σε αυτή τη σύγκρουση, με πιθανές συνέπειες που θα ξεπεράσουν τα όρια του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών».

Αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, η κυβέρνηση προβλέπει την εκκένωση όλων των αμάχων από την πόλη της Γάζας μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2025 — περίπου 800.000 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους είναι ήδη εκτοπισμένοι. Στη συνέχεια, ο ισραηλινός στρατός θα περικυκλώσει την πόλη για τρεις μήνες, πριν προχωρήσει σε ακόμη δύο μήνες επιχειρήσεων για την κατάληψη των καταυλισμών στο κέντρο της Γάζας.

«Ήδη γινόμαστε μάρτυρες μιας ανθρωπιστικής καταστροφής ασύλληπτης κλίμακας στη Γάζα», είπε.

«Αν αυτά τα σχέδια υλοποιηθούν, πιθανότατα θα προκαλέσουν μια ακόμη τραγωδία στη Γάζα, με αντίκτυπο σε όλη την περιοχή, οδηγώντας σε νέο αναγκαστικό εκτοπισμό, θανάτους και καταστροφή, επιτείνοντας την αφόρητη δοκιμασία του πληθυσμού».