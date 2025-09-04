Το “κουνούπι” Καμμένος και η “καμήλα” των άλλων…

Η κυβερνητική προπαγάνδα που επιχειρεί να πείσει ότι το συμβάν με τον Καμμένο είναι κάτι συγκλονιστικό μάλλον θα πέσει στο κενό.

Ο πολιτικός κρίνεται, πρωτίστως, όταν είναι ενεργός, όταν είναι στέλεχος κόμματος, βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός. Δηλαδή, όταν ασκεί εξουσία και με τις αποφάσεις του επηρεάζει το δημόσιο βίο και τις ζωές των πολιτών.

Ο Πάνος Καμμένος έχει κριθεί τόσο για τα καραγκιοζιλίκια του όσο και για τα σοβαρά που έκανε όταν ήταν ενεργός.

Όπως τότε που, ως στέλεχος της ΝΔ, αγαπημένο παιδί του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έλεγε ότι πίσω από την τρομοκρατία βρίσκονταν στελέχη και επώνυμα πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς, δημοσιογράφοι κ.α. Αυτό σήμερα θεωρείται καραγκιοζιλίκι- ένα από αυτά στα οποία έχει επιδοθεί κατά καιρούς ο περί ου ο λόγος- αλλά τότε ήταν σοβαρό: κόμματα και πρόσωπα συκοφαντήθηκαν.

Όπως τότε που, ως υπουργός και συγκυβερνήτης την περίοδο 2015-2019, υπονόμευε τη βασική επιλογή της τότε κυβέρνησης να λύσει το «μακεδονικό» με τη Συμφωνία των Πρεσπών και ο τότε πρωθυπουργός το ανέχθηκε. Η κυβερνητική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ ήταν το μεγαλύτερο λάθος του Αλέξη Τσίπρα, από αυτά που στιγμάτισαν ανεξίτηλα εκείνη την περίοδο.

Σήμερα ο Καμμένος είναι ιδιώτης (δεν είναι βουλευτής, έχει διαλύσει το κόμμα του) και απλώς περιφέρει τον μπιζιμποντισμό του, παριστάνοντας ότι έχει «διασυνδέσεις» με τον…Τραμπ. Κωμική κατάσταση.

Ο Καμμένος πιάστηκε από τον κοριό της Αστυνομίας να συνομιλεί με κάποιον που φέρεται ως αρχηγός σπείρας στην Κρήτη. Η συνομιλία αυτή είναι η αποθέωση της κωμωδίας. Ο φερόμενος ως αρχηγός ζητάει από τον Καμμένο να παρέμβει, ώστε να εκλεγεί ένας φίλος του Μητροπολίτης σε Μητρόπολη της Κρήτης. Ο τύπος αυτός λέει στον Καμμένο ότι για την εκλογή αυτού του Μητροπολίτη ενδιαφέρεται (κρατηθείτε…) ο ίδιος ο Τράμπ! Η κωμωδία έχει και συνέχεια. Ο Καμμένος του απαντά ότι είναι στην Αμερική παρέα με τη νέα πρέσβειρα (που αναμένεται να έρθει) στην Ελλάδα. Και ότι τον Οκτώβριο, που θα έρθει, ο ίδιος θα «καθαρίσει» για τον Μητροπολίτη!

Ο υποκλαπείς διάλογος δεν μας… φωτίζει περισσότερο. Δεν ξέρουμε, δηλαδή, αν δύο μέτοχοι της τηλεφωνικής κωμωδίας συμφώνησαν να καλέσουν σε γλέντι την πρέσβειρα Κίμπερλι κι εκεί να την ευλογήσει ο ευνοούμενός τους παπα– Μελχισεδέκ!

Αυτή, λοιπόν, είναι η κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Καμμένο, την οποία η κυβερνητική προπαγάνδα προσπαθεί να μας παρουσιάσει σαν σοβαρή. Προφανώς, είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μαρινάκης ακούει ότι πολιτικοί παρεμβαίνουν σε εκκλησιαστικές υποθέσεις. Δεν γνωρίζει, για παράδειγμα, αν ο πρωθυπουργός, υπουργοί ή άλλα κυβερνητικά στελέχη παρενέβησαν υπέρ της εκλογής κάποιου Μητροπολίτη ή αν γνωρίζουν τον Μελχισεδέκ, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε και ο φερόμενος ως αρχηγός της σπείρας.

Ο Καμμένος είναι ένα (πρώην) πολιτικό κνώδαλο. Σήμερα είναι ιδιώτης και επιζητεί ρόλο, που δεν πρέπει να του δώσουμε. Ας τον αφήσουμε στην αφάνειά του, είναι η καλύτερη τιμωρία.

Αν η κυβερνητική προπαγάνδα νομίζει ότι, διοχετεύοντας τέτοιους διαλόγους με τον Καμμένο, θα αλλάξει την ατζέντα, σύντομα θα καταλάβει ότι ματαιοπονεί. Η κωμωδία με τον Καμμένο δεν μπορεί να σκεπάσει τα πραγματικά σκάνδαλα. Διότι σκάνδαλο είναι όσα έχουν πει ο «Φραπές» και ο «Χασάπης», οι οποίοι απαιτούσαν να «καθαρίσουν» τους ευρωπαίους εισαγγελείς, ώστε να ρέουν ανεμπόδιστα τα εκατομμύρια των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τους λωποδύτες.

Η κυβερνητική προπαγάνδα διϋλίζει τον κώνωπα (τον κωμικό διάλογο του Καμμένου) και καταπίνει την κάμηλον (το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους Βορίδη και Αυγενάκη, που δεν ήξεραν τίποτα και τους αθώωσαν).

Μόνο που οι κυβερνητικοί προπαγανδιστές σύντομα θα διαπιστώσουν ότι το κουνούπι (ο Καμμένος) διϋλίζεται, αλλά η καμήλα (τα πραγματικά σκάνδαλα) δεν καταπίνεται. Ο Καμμένος με τα κωμικά του δεν μπορεί να τους σώσει…