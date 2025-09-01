Τρεις νέες Νομικές: Κοροϊδεύουν τα παιδιά, ευεργετούν ιδιωτικά συμφέροντα…

Η χώρα θα αποκτήσει τρεις νέες Νομικές ιδιωτικές δίπλα στις τρεις κρατικές που ήδη υπάρχουν. Το 2019, η κ. Κεραμέως, απέρριψε την ίδρυση μιας Νομικής στην Πάτρα, γιατί “δεν συμβάδιζε με την αγορά εργασίας”.

Όταν ένα κόμμα έχει κάνει μια σημαντική εξαγγελία ευρισκόμενο στην αντιπολίτευση, δικαιούται να την υλοποιήσει όταν γίνει κυβέρνηση. Υπό δύο όρους. Πρώτον, να μην κοροϊδεύει τους ψηφοφόρους και να μη δίνει φρούδες ελπίδες στα νέα παιδιά. Και, δεύτερον, να μην υλοποιεί την εξαγγελία ευεργετώντας ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος του δημοσίου. Διότι, υποτίθεται, οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και όχι για να ευνοούν τα φιλικά τους ιδιωτικά.

Αυτός ο γενικός πρόλογος θα πάρει συγκεκριμένη μορφή τώρα που θα εξηγήσουμε πώς η σημερινή κυβέρνηση κοροϊδεύει τους νέους φοιτητές και υποψήφιους επιστήμονες συγκεκριμένης κατεύθυνσης, για να ευνοήσει ιδιώτες επιχειρηματίες.

Υπενθύμιση πρώτη: το 2018 η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εξήγγειλε ότι θα ιδρύσει Νομική Σχολή στο πανεπιστήμιο Πατρών. Η εξαγγελία είχε θετική ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία, αλλά και αντιδράσεις από τις τρεις λειτουργούσες Νομικές Σχολές και από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Υπενθύμιση δεύτερη: Η ΝΔ είχε τότε αντιταχθεί στην ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής. Λίγους μήνες αργότερα έγιναν εκλογές και ήρθε στην κυβέρνηση (2019). Μια από τις πρώτες δηλώσεις της πρώτης υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως ήταν ότι θα καταργούσε την πράξη του προκατόχου της Κώστα Γαβρόγλου και Νομική στην Πάτρα δεν θα ιδρυόταν. «Για τη Νέα Δημοκρατία έχει σημασία η εκπαίδευση να συμβαδίζει με την αγορά εργασίας, πράγμα που εν προκειμένω δεν μπορεί να συμβεί, καθώς η Ελλάδα μετρά χιλιάδες άνεργους δικηγόρους», είχε πει η υπουργός σε τηλεοπτικό σταθμό.

Παρατήρηση πρώτη: Ήταν η απόφαση αυτή συνεπής με την αντιπολιτευτική θέση της ΝΔ; Έτσι φάνηκε τότε. Επιπλέον, φαινόταν ρεαλιστική η θέση ότι δεν χρειαζόμαστε και άλλη Νομική Σχολή, επειδή «υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι δικηγόροι», όπως έλεγε.

Γεγονός πρόσφατο (του Αυγούστου 2025): Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έδωσε άδειες για την ίδρυση τεσσάρων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αναμενόμενο, το έχει εξαγγείλει και το έκανε με πολλά ταρατατζούμ. Όμως, ας προσέξουμε μια «λεπτομέρεια». Στα τρία από τα τέσσερα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν Νομικές Σχολές! Μπίνγκο!

Τι έχουμε εδώ;

Πρώτον, η χώρα θα αποκτήσει τρεις νέες Νομικές ιδιωτικές δίπλα στις τρεις κρατικές που ήδη υπάρχουν. Μάλιστα, οι δυο από αυτές τις ιδιωτικές Νομικές θα ιδρυθούν στην Αθήνα (συν η κρατική, τρεις στο σύνολο) και η άλλη στη Θεσσαλονίκη, όπου ήδη λειτουργεί και κρατική.

Δεύτερον, προφανώς από το 2019 μέχρι σήμερα όλοι οι απόφοιτοι των (κρατικών) Νομικών Σχολών απορροφήθηκαν από την αγορά εργασίας, επομένως δεν υπάρχουν «χιλιάδες άνεργοι δικηγόροι», όπως διατυμπάνιζε τότε η κυρία Κεραμέως για να απορρίψει την ίδρυση ακόμα μιας Νομικής στην Πάτρα. Συνεπώς, σήμερα χρειαζόμαστε και άλλους δικηγόρους (οι δουλειές τρέχουν από τα μπατζάκια των ήδη εργαζομένων) και γι’ αυτό παίρνουν άδεια ιδιώτες για να φτιάξουν και μία και δύο και τρεις Νομικές! Σύνολο έξι! Μπίνγκο ξανά!

Η κυρία Κεραμέως, αφού διέπρεψε στο υπουργείο Παιδείας, πήγε στο Εργασίας για να διαπρέψει κι εκεί με το 13ωρο και τα άλλα τόσο φιλεργατικά της μέτρα.

Οι διάδοχοί της στο υπουργείο Παιδείας (ο κ. Πιερακάκης και η σημερινή κυρία Ζαχαράκη) δεν εξήγησαν ποτέ γιατί δεν χρειαζόταν μια κρατική Νομική σε πόλη που δεν έχει (Πάτρα), αλλά τρεις ιδιωτικές σε πόλεις που ήδη λειτουργούν (Αθήνα και Θεσσαλονίκη).

Ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει κάθε δεύτερη μέρα για τη «μεγάλη μεταρρύθμιση» των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ο πολίτης που τα βλέπει όλα αυτά αναρωτιέται: Πρώτον, αν κοροϊδεύουν τόσο αναίσχυντα τον ίδιο και τα παιδιά του. Δεύτερον, αν απλώς ευεργετούν, το ίδιο αναίσχυντα, ιδιώτες φίλους τους. Και, τρίτον, αν συμβαίνουν και τα δύο μαζί…

ΥΓ: Ίσως μια απάντηση μπορεί να δώσει ο πρώην υπουργός, πρώην υποψήφιος αρχηγός (του ΠΑΣΟΚ) που πάτωσε και πρώην αρχηγός κόμματος, που επίσης πάτωσε στις ευρωεκλογές, Ανδρέας Λοβέρδος. Ο οποίος ορίστηκε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της μιας από τις τρεις ιδιωτικής Νομικής Σχολής. Τρίτο μπίνγκο στη σειρά…