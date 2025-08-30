University of Keele: Στη διοικητική ομάδα ο Ανδρέας Λοβέρδος

Ο πρώην Υπουργός και βουλευτής Ανδρέας Λοβέρδος θα συνεργαστεί με το University of Keele που αδειοδοτήθηκε πρόσφατα.

Το University of Keele, Greece, το οποίο έλαβε την άδεια να ξεκινήσει τη λειτουργία του ως μη κρατικό πανεπιστήμιο από τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε τη σύνθεση της διοικητικής του ομάδας.

Οπως αναφέρει το Alfavita ανάμεσα στα μέλη βρίσκεται και ο πρώην υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος ορίστηκε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Νομικής Σχολής.

Θυμίζουμε ότι με άλλη ανακοίνωση του University of Keele, Greece αποκαλύπτεται ότι η Ελλάδα έχει πλέον τον πρώτο Πρύτανη ιδιωτικού πανεπιστημίου: τον Οδυσσέα Ζώρα. Έναν άνθρωπο που μέχρι πρότινος υπέγραφε ως Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘΑ και βρισκόταν στο κέντρο των αποφάσεων που οδήγησαν στη νομιμοποίηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Η σύνθεση

Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας – Πρύτανης του University of Keele, Greece, Ν.Π.Π.Ε.

Καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης – Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου

Καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης – Κοσμήτωρ Νομικής Σχολής

Ανδρέας Λοβέρδος – Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής

Καθηγήτρια Φλώρα Τριανταφύλλου – Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Νομικής Σχολής

Κωνσταντίνος-Σίμος Σιμόπουλος – Κοσμήτωρ Σχολής Ιατρικής και Επιστημών Υγείας

Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος – Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Χρήστος Λιονής – Αντιπρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιατρικής Σχολής