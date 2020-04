Άνοιξαν οι αιτήσεις στο "Σπουδάζω με Υποτροφία" της Equal Society

Περιοριστικά μέτρα. Καραντίνα. Αβεβαιότητα. Από τον Μάρτιο του 2020 οι λέξεις αυτές συντροφεύουν την καθημερινότητα όλων μας. Την ίδια στιγμή που η χώρα δοκιμάζεται εξαιτίας της πανδημίας, χιλιάδες νέοι άνθρωποι βάζουν τα όνειρά τους σε αναστολή.

Ο Οργανισμός «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» από την πρώτη στιγμή, αυτές τις κρίσιμες ώρες, στηρίζει τους νέους ανθρώπους και έρχεται να τους προσφέρει ένα παράθυρο ελπίδας. Το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» επιστρέφει με τον 9ο κύκλο του και δίνει την ευκαιρία σε νέες και νέους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά στις σπουδές τους να φοιτήσουν με υποτροφία στα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Με κεντρικό σύνθημα «ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση» το «Σπουδάζω με Υποτροφία» αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία. Γιατί τα όνειρα της νέας γενιάς δεν μπορούν να γίνουν τα επόμενα θύματα της πανδημίας.

Οι αιτήσεις για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές ανοίγουν σήμερα και όσοι ενδιαφέρονται να «διεκδικήσουν το μέλλον τους με αισιοδοξία», καλούνται να επισκεφθούν το https://spoudazomeypotrofia.gr/ και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση κοινωνικά, ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια.

Το «Σπουδάζω με Υποτροφία» αποτελεί μια βραβευμένη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρωτοβουλία η οποία έχει προσφέρει έως σήμερα περισσότερες από 350 Υποτροφίες και συνεχίζει!

Αναλυτικά, οι πρώτες Υποτροφίες μεταπτυχιακών και προπτυχιακών που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής:

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

- Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA International Program στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

-Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα MSc in International Shipping, Finance and Management στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

-Μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης στο ΠΜΣ «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

-Μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

-Μία (1) υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

-Μία (1) υποτροφία για τα μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Entrepreneurship στο ALBA Graduate Business School, The American College of Greece

- Τέσσερις (4) υποτροφίες στο Athens Tech College

-Μία (1) υποτροφία σε μεταπτυχιακό προγράμματα επιλογής του υποψηφίου στο ΒCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών

- Δύο (2) υποτροφίες επιλογής του υποψηφίου στο Mediterranean College

-Δεκαπέντε (15) υποτροφίες υποτροφίες στο Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) - CSAP Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με Πιστοποίηση

Προπτυχιακές Σπουδές

- Τέσσερις (4) υποτροφίες επιλογής του υποψήφιου στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

- Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου στο BCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών

- Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου στο ΙΙΕΚ NEW YORK

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 211.7051841 ή επισκεφθείτε το https://spoudazomeypotrofia.gr/ .