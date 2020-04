Η Σαρλίζ Θερόν συγκέντρωσε 500.000 ευρώ για θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Η Σαρλίζ Θερόν έχει επιδείξει έμπρακτη ευαισθητοποίηση σχετικά με την προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω και του ανθρωπιστικού πρότζεκτ στην Αφρική "Charlize Theron Africa Outreach Project" (CTAOP). Αυτή τη φορά, σε μία σύμπραξη του CTAOP με το "CARE" και το "Entertainment Industry Foundation" αποφάσισε να συνδράμει στην ενίσχυση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, φαινόμενο που παρουσιάζει έξαρση τις ημέρες της πανδημίας του κορονοϊού.

Η γνωστή (και βραβευμένη με Όσκαρ) ηθοποιός, με μότο "Together for Her" στοχεύει στην έμπρακτη στήριξη των γυναικών που πέφτουν θύματα κακοποίησης και την οικονομική ενίσχυση μέσω μίας σχετικής πλατφόρμας. Ήδη, έχουν δεσμευτεί 1 εκατομμύριο δολάρια για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τον ιό, με τα μισά χρήματα (500.000) να προορίζονται για αυτόν τον σκοπό, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

"Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης, μας λένε να καταφύγουμε στην ασφάλεια των σπιτιών μας - αλλά τι γίνεται αν τα σπίτια μας δεν είναι ασφαλή;", έγραψε σε ανάρτησή της η Σαρλίζ Θερόν, για να προσθέσει:"Για εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά σε όλο τον κόσμο που καταφεύγουν με τον κακοποιό τους, το σπίτι μπορεί να είναι επικίνδυνο".

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός έστειλε και το δικό της μήνυμα, θέλοντας να ισχυροποιήσει την απήχηση της ενέργειας: "Παρακαλώ ελάτε μαζί μας για να δείξουμε στις γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία ότι δεν είναι μόνες. Είμαστε πίσω τους, μαζί τους, για αυτές, #TogetherForHer".