Ο Jimmy Fallon ζήτησε τίτλους ταινιών για καραντίνα - Το αποτέλεσμα ειναι ξεκαρδιστικό

Η καραντίνα αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια κατάσταση που σε πολλούς προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Σε μια προσπάθεια ωστόσο να ανατρέψει αυτό το κλίμα και να προκαλέσει ευχάριστο προβληματισμό και γέλιο, ο διάσημος Αμερικανός παρουσιαστής Τζίμι Φάλον αποφάσισε να προκαλέσει τους χρήστες των social media σε μια νέα αστεία δοκιμασία: Να αλλάξουν τον τίτλο μιας κλασικής ταινίας και να τον κάνουν πιο... επίκαιρο, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τη συνθήκη των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί διεθνώς για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο παρουσιαστής μάλιστα δεσμεύτηκε ότι οι καλύτερες απαντήσεις πιθανώς θα παρουσιαστούν στην εκπομπή του. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και κάποιες από τις απαντήσεις ήταν ιδιαίτερα ευφάνταστες και ξεκαρδιστικές. Το News 24/7 παρουσιάζει τις δεκαπέντε καλύτερες:

1. Ο Διάβολος φοράει πυτζάμες

Πρόκειται για παραλλαγή του "Ο Διάβολος φοράει Prada", με πρωταγωνίστριες τη Μέριλ Στριπ και την Αν Χάθαγουεϊ. Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίοτης Λόρεν Γουεϊσμπέργκερ και παρουσιάζει την ιστορία μιας κοπέλας, η οποία πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και πιάνει δουλειά ως βοηθός της δυναμικής και απαιτητικής διευθύντριας ενός περιοδικού μόδας.

2. Μη στέκεσαι πλάι μου

Η ταινία "Στάσου πλάι μου" (Stand by me) με τις περιπέτειες μιας τρελοπαρέας εφήβων σημάδεψε τους πιτσιρικάδες των ’80ς και έβαλε στα δωμάτια των κοριτσιών αφίσες του River Phoenix.

3. Quarantine Wars: Ο κορονοϊός αντεπιτίθεται

Η διάσημη σειρά ταινιών επιστημονικής φαντασίας Star Wars θα μπορούσε εύκολα να είχε μετονομαστεί σε Quarantine Wars (Ο Πόλεμος της Καραντίνας) και κάθε κεφάλαιο της εννιαλογίας θα είχε το δικό ξεχωριστό τίτλο ανάλογα με το στάδιο της επιδημίας: Ξεκινώντας από τα "Quarantine Wars: Ο αόρατος ιός" και "Quarantine Wars: Η επίθεση του COVID-19" και καταλήγοντας στο "Quarantine Wars: Επιστροφή στην κοινωνία".

4. Ένα αστέρι βαριέται

Πρόκειται για παραλλάγη της γνωστής ταινίας "Ένα αστέρι γεννιέται". Το κλασικό αριστούργημα κυκλοφόρησε το 1937 σε σκηνοθεσία William Wellman με πρωταγωνιστές τους Janet Gaynor και Fredric March. Το 1976 έγινε το πρώτο remake της ταινίας με την Barbra Streisand και τον Kris Kristofferson ενώ το 2018 κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το δεύτερο remake με τη Lady Gaga και τον Bradley Cooper.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο έχει μεταφερθεί και το Broadway το 1954, με την Judy Garland και τον James Mason στην πρώτη διανομή.

5. Fat and Furious

Οι ήρωες της δημοφιλούς σειράς ταινιών "Fast and Furious" (Οι Μαχητές των Δρόμων) ίσως δεν θα μπορούσαν σήμερα να είναι τόσο γρήγοροι οδηγοί, δεδομένης της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και των συχνών αστυνομικών ελέγχων. Πιθανότατα δε να είχαν πάρει και λίγα κιλά λόγω του εγκλεισμού...

6. Gloves actually...

Πρόκειται για παραλλάγη της επιτυχημένης βρετανικής κομεντί "Love Actually" (στα ελληνικά έχει αποδοθεί "Αγάπη είναι..." οπότε ίσως μια απόδοση του νέου τίτλου να ήταν "Γάντια είναι..."). Στην ταινία παρουσιάζονται δέκα διαφορετικές ιστορίες που με έναν παράξενο τρόπο συναντώνται στο χριστουγεννιάτικο Λονδίνο, με κοινό παρονομαστή την αγάπη.

7. Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα της απομόνωσης

Ο διάσημος μάγος που δημιούργησε η J. K. Rowling δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο της ιστορίας του με τίτλο "Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα μυστικά" θα μπορούσε εύκολα υπό τις τωρινές συνθήκες να είχε μετονομαστεί στην Κάμαρα, στην οποία ο ήρωας έπρεπε να μείνει κλεισμένος...

8. O Καθαροχέρης

Ο Έντουαρντ ο Ψαλιδοχέρης (Edward Scissorhands) είναι μία από τα πιο γνωστά σκοτεινά παραμύθια του Τιμ Μπάρτον, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Ντεπ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ένος άνδρα με το όνομα Έντουαρντ, ο οποίος αντί για χέρια έχει ψαλίδια. Στην περίοδο του κορονοϊού, ο Έντουάρντ όπως όλοι μας, θα έπρεπε να καθαρίζει τακτικά τα ψαλίδια του...

9. Όταν ο Χάρι κόλλησε τη Σάλι

Η ταινία "Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι" (When Harry met Sally) έκανε τη Meg Ryan διεθνώς γνωστή και αποτελεί μία από τις καλύτερες ρομαντικές κομεντί στην ιστορία του σινεμά.

10. Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το τελευταίο χαρτί υγείας

Ένας χρήστης παράφρασα τον τίτλο της ταινίας "Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία Σταυροφορία" και έβαλε τον γνωστό τυχοδιώκτη που ερμήνευσε ο Hariison Ford να κυνηγά το τελευαίο... χαρτί υγείας.

11. Καθόλου στενές επαφές, κανενός τύπου

Η ταινία "Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου" (Close encounters of the Third Kind) βασίστηκε στο βιβλίο του Αμερικανού καθηγητή Αστρονομίας Josef Allen Hynek και περιγράφει την αντίδραση του κόσμου απέναντι στην εμφάνιση των εξωγήινων. Στην παρούσα συνθήκη οι εξωγήινοι καλούνται να τηρήσουν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενάμιση μέτρου...

12. Πώς να τρελαθείτε σε δέκα μέρες

Η ταινία "Πώς να χωρίσετε σε δέκα μέρες" (How to lose a guy in 10 days) με πρωταγωνιστές την Kate Hudson και τον Matthew McConaughey ήταν ίσως η πιο δημοφιλλης κομεντί του 2003 και παραμένει μέχρι σήμερα σταθερή αξία του είδους.

13. Εγώ, η καραντίνα και ο εαυτός μου

Στην ταινία "Εγώ, Αυτή και ο Εαυτός μου" (Me, myself and Irene) ο Jim Carrey υποδύεται έναν φιλήσυχο αστυνομικό που εκδηλώνει διχασμένη προσωπικότητα. Καθώς ταξιδεύει με μια όμορφη φυγά (την υποδύεται η Renee Zellweger) αμφότερα τα εγώ του την ερωτεύονται. Σήμερα, αμφότεροι οι εαυτοί του θα την ερωτεύονταν είτε από το σπίτι τους είτε σε κάποιον έλεγχο για παράβαση της απαγόρευσης εξόδου.

14. Οι Υπέρ-έξι μέτρα μακριά

Οι Υπερέξι (Big Hero 6) είναι η 54η ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της Disney, η οποία παρουσιάζει μια ομάδα υπερ-ηρώων βασισμένων σε χαρακτήρες κόμικ της Marvel. Ένας χρήστης σκέφτηκε να αναδιατυπώσει αστεία τον τίτλο, ορμώμενος από τον αριθμό μελών της υπερηρωικής ομάδας.

15. Αγάπη μου, έμεινα σπίτι με τα παιδιά

Το 1989 η ταινία "Αγάπη μου συρρίκνωσα τα παιδιά" (Honey I shrunk the kids) είχε σπάσει διεθνώς τα ταμεία τόσο για τα εκπληκτικά (για την εποχή) ειδικά εφέ όσο και για το πρωτότυπο σενάριο. Ο Ρικ Μοράνις πρωταγωνιστούσε ως ένας εκκεντρικός, αφοσιωμένος επιστήμονας που καταφέρνει με την καινούργια του εφεύρεση, μια ξεχωριστή ηλεκτρομαγνητική μηχανή, να συρρικνώσει τα ίδια του τα παιδιά. Τόσο, ώστε να γίνουν ίσα σε μέγεθος με τη μύτη ενός μολυβιού. Πλέον γονείς και παιδιά καλούνται να μένουν στο σπίτι, συρρικνωμένοι ή μη.