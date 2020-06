Η γλυκόπικρη αντιρατσιστική πρωτιά της Reni Eddo-Lodge, κρύβει μια αλήθεια

Η Reni Eddo-Lodge αποτελεί την πρώτη μαύρη βρετανίδα συγγραφέα, η οποία κατόρθωσε για πρώτη φορά να κατακτήσει την κορυφή στην λίστα των βιβλίων με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το βιβλίο, Why I'm No Longer Talking To White People About Race έγινε best seller.

Σύμφωνα με το BBC, το βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2017, αλλά έγινε best seller σε μια περίοδο που ο ρατσισμός είναι κεντρικό θέμα σε όλες τις ειδήσεις του κόσμου.

Η συγγραφέας σε μια ανάρτησή της στο twitter, ανέφερε ότι ήταν πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι έσπασε αυτό το ρεκόρ.

Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασε σε αυτή τη θέση, επέκρινε την βρετανική εκδοτική βιομηχανία, για το γεγονός ότι χρειάστηκε τόσος πολύς χρόνος για ένα μαύρο συγγραφέα, να επιτύχει το συγκεκριμένο επίτευγμα.

Σε συνέντευξή της η ίδια, είχε δηλώσει απογοητευμένη επειδή το κατόρθωμά της προέκυψε ύστερα από τραγικές συνθήκες, αναφερόμενη στον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Όταν το βιβλίο της έφτασε στην κορυφή, η Eddo-Lodge είπε:

"Το γεγονός ότι είναι το 2020 και εγώ είμαι η πρώτη. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ας αφήσουμε στη άκρη τις απαιτήσεις του αναγνώστη, το ότι χρειάστηκε τόσο πολύ για την επιτυχία, είναι ένα φρικτό "κατόρθωμα" της εκδοτικής βιομηχανίας".