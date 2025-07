O Drake τραγούδησε μόνο 40 λεπτά στο Λονδίνο – Τι συνέβη

Απογοήτευση σκόρπισε στους θαυμαστές του η εμφάνιση του Drake στο Wireless Festival του Λονδίνου την Κυριακή, καθώς η συναυλία του έληξε μετά από 40 λεπτά.

Η τριήμερη εμφάνιση του Drake στο Wireless Festival του Λονδίνου έληξε με δυσάρεστο τρόπο, καθώς το headline σετ του ράπερ ολοκληρώθηκε μετά από μόλις 40 λεπτά.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή δέκα λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, ο Drake είπε στο κοινό ότι θα τραγουδούσε μέχρι να του κόψουν το μικρόφωνο – κάνοντας αναφορά στην αυστηρή απαγόρευση μετά τις 21:30.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Finsbury Park, όπου πραγματοποιούνταν το φεστιβάλ, οι συναυλίες που λαμβάνουν χώρα τις Κυριακές θα πρέπει να ολοκληρώνονται έως τις 21:30 καθώς το πάρκο βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή και συχνά υπάρχουν διαμαρτυρίες.

Οι θαυμαστές έμειναν απογοητευμένοι, καθώς ο 38χρονος καλλιτέχνης ανέβασε στην σκηνή μόνο τρεις guests: τους Popcaan, Rema και Vybz Kartel.

Το σόου του Σαββάτου, το οποίο διήρκεσε 90 λεπτά, είχε 13 καλεσμένους, ενώ η εμφάνισή του την Παρασκευή είχε παρόμοια διάρκεια με έξι έκπληκτες εμφανίσεις.

Νωρίτερα την Κυριακή, το επίσημο πρόγραμμα εμφάνισης ανέφερε δύο σετ του Drake – ένα στις 18:25 και ένα στις 20:55.

Το πρώτο «εξαφανίστηκε» μυστηριωδώς από το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι προγραμματισμένες εμφανίσεις των Vybz Kartel και Burna Boy πραγματοποιήθηκαν κανονικά.

Οι θεατές αιφνιδιάστηκαν όταν ο Drake εμφανίστηκε στη σκηνή λίγα λεπτά μετά το τέλος της εμφάνισης του Burna Boy, ανακοινώνοντας την παρουσία του και μιλώντας απευθείας στο κοινό. Έδειχνε ανήσυχος και νευρικός – κάτι που διέφερε εμφανώς από τη θετική του διάθεση τις προηγούμενες δύο νύχτες.

Απογοήτευση για την συναυλία και ένταση κατά την έξοδο

Ο Drake ξεκίνησε παίζοντας μια ακυκλοφόρητη συνεργασία του με τον Βρετανό ράπερ Central Cee, ο οποίος δεν ανέβηκε στη σκηνή αλλά τραγουδούσε σιωπηλά από την πρώτη σειρά, με εικόνα που προβαλλόταν στις μεγάλες οθόνες.

Ο Καναδός ράπερ και τραγουδιστής έδειχνε να ζητά συγγνώμη καθ’ όλη τη διάρκεια, υποσχόμενος ότι θα ερμήνευε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του για να ικανοποιήσει το κοινό.

Η απρόσμενη εμφάνιση του Νιγηριανού ράπερ Rema ενθουσίασε το κοινό, με τα Calm Down και Fever να ξεχωρίζουν.

Ωστόσο, μετά από ένα σύντομο πέρασμα του Vybz Kartel – που είχε ήδη εμφανιστεί νωρίτερα – υπήρχε χρόνος μόνο για δύο ακόμα σόλο τραγούδια του Drake.

Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ο καλλιτέχνης ανέβηκε σε γερανό και χαιρέτησε τους 50.000 παρευρισκόμενους, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το I Will Always Love You της Whitney Houston.

Αφού το στιγμιότυπο είχε γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα το σαββατοκύριακο, οι θαυμαστές κατάλαβαν γρήγορα ότι αυτό σήμαινε το τέλος μιας απογοητευτικά σύντομης συναλίας.

Ο Drake είχε ήδη «πέσει θύμα» της απαγόρευσης των 22:30 την Παρασκευή, όταν οι διοργανωτές έκοψαν το μικρόφωνό του – και της Lauryn Hill – αντικαθιστώντας τα γραφικά της σκηνής με πληροφορίες για τοπικούς σταθμούς τρένου.

Το Σάββατο κατάφερε να τηρήσει καλύτερα τα χρονικά πλαίσια, αλλά παραμένει άγνωστο αν η απόφαση για πρόωρη έναρξη της Κυριακής ήταν δική του. Οι παρευρισκόμενοι εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους φεύγοντας, με πολλούς να αγνοούν την ύπαρξη αυστηρών τοπικών περιορισμών στο πάρκο.

Μερικοί ανέφεραν πως πέρασαν περισσότερο χρόνο στην ουρά για να μπουν, παρά βλέποντας τον Drake να τραγουδά.

Κατά την αποχώρηση, έγιναν αντιληπτές σκηνές έντασης στην έξοδο για άτομα με αναπηρία. Θεατές παρακαλούσαν την ασφάλεια να τους αφήσει να φύγουν, καθώς τους είχαν πει ότι θα έπρεπε να περιμένουν δέκα λεπτά ή μέχρι να δοθεί έγκριση από άλλους φρουρούς. Αυτό προκάλεσε πανικό: θεατές φώναζαν, χτυπούσαν τα κιγκλιδώματα και ζητούσαν να περάσουν, λέγοντας ότι είναι ανάπηροι και πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα.