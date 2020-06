Οι σταρ των ταινιών Bill & Ted αφήνουν ένα "επίκαιρο" μήνυμα σε τελετή αποφοίτησης

Οι πρωταγωνιστές της σειράς ταινιών Bill & Ted, Keanu Reeves και Alex Winter έκαναν μια έκπληξη σε μια ομάδα μαθητών, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής τελετής αποφοίτησης τους.

Σύμφωνα με το Independent, οι δυο ηθοποιοί, εμφανίστηκαν αναπάντεχα στην αποφοίτηση των μαθητών του σχολείου San Dimas, όπου είχε γυριστεί η ταινία Bill & Ted's Excellent Adventure, το 1989.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο οι ηθοποιοί συστήνονται με τα ονόματά τους, αλλά κι ως Wyld Stallyns, δηλαδή όπως αποκαλούταν το δίδυμο στην ταινία.

"Ξέρουμε ότι αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος για εσάς και ότι είστε υποχρεωμένοι να περάσετε την αποφοίτησή σας κατά αυτόν τον τρόπο. Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή τύχη με την ζωή σας από εδώ και μπρος", είπε ο Winter.

Ο Reeves πρόσθεσε στη συνέχεια: "Συγχαρητήρια για την αποφοίτησή σας το 2020. Συγχαρητήρια!"

Στο τέλος ομιλίας τους άφησαν ένα μήνυμα στους μαθητές, από μια ατάκα της ταινίας, η οποία ίσως να ταιριάζει πολύ και στα σημερινά δεδομένα, λέγοντας:

"Be excellent to each other" δηλαδή, " Να είστε πολύ καλοί ο ένας με τον άλλο" !