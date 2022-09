Όταν έβαζαν τα μωρά τους σε κλουβιά έξω από τα παράθυρα

Σχεδιάστηκαν με "καλές προθέσεις" αλλά δεν είχαν μεγάλη "διάρκεια ζωής". Τα κλουβιά για μωρά φαντάζουν σήμερα ως hoax, ωστόσο πίσω στο 1922, ήταν πέρα για πέρα υπαρκτά.

Δημιουργήθηκαν στη Washington από την Emma Read πριν από ακριβώς 100 χρόνια, και το 1923 έλαβαν και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ. "Σκοπός της εφεύρεσης είναι να παράσχει στους γονείς μια κατασκευή που θα τοποθετείται στο εξωτερικό ενός κτιρίου δίπλα σε ένα ανοιχτό παράθυρο, όπου μπορεί να μείνει το μωρό ή το μικρό παιδί για κάποιες ώρες", σύμφωνα με τη περιγραφή.

Μωρό σε κλουβί στο Λονδίνο ALAMY STOCK PHOTO

Βάσει σχεδιασμού, τα κλουβιά έφεραν μια κεκλιμένη οροφή όπου θα μπορούσε να μπει σκέπαστρο, ώστε τα μωρά να προστατεύονται από τη βροχή. Τα κλουβιά αυτά βρήκαν απήχηση στη κοινή γνώμη, ιδίως μεταξύ των οικογενειών που ζούσαν σε πολυκατοικίες και σε διαμερίσματα που δεν είχαν πρόσβαση σε κήπους.

Το 1930, πολλές οικογένειες στο Λονδίνο αγόραζαν αυτές τις κατασκευές ώστε τα παιδιά τους να "απολαμβάνουν" τον καθαρό αέρα και τον ήλιο. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις πήγαιναν πολύ καλά στο East End του Λονδίνου, μία απ’ τις πιο πυκνοκατοικημένες και χαμηλότερου οικονομικού επιπέδου περιοχές της πόλης.

Λέγεται μάλιστα πως την ίδια εποχή και η Eleanor Roosevelt αγόρασε ένα τέτοιο.

Από τα τέλη του 1890 πάντως, η ιδέα του να παίρνουν τα μωρά καθαρό αέρα για να ενισχυθεί η υγεία τους, είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής μετά τις μελέτες του Dr. Luther Emmett Holt που έγραψε το σχετικό βιβλίο υπό τον τίτλο The Care and Feeding of Children. Στην οποία ιδέα βασίστηκαν και τα σχέδια της Read, για τη τεκμηρίωση των πλάνων της.

Το εσωτερικό των κλουβιών του μωρού ήταν συνήθως επενδεδυμένο με μαλακό ύφασμα ή ένα καλάθι για να κοιμάται και οι μητέρες συνήθιζαν να αφήνουν εντός παιχνίδια, για να κρατούν το παιδί απασχολημένο ενώ κρεμόταν πολλούς ορόφους πάνω από το έδαφος. Η δημοτικότητα των βρεφικών κλουβιών άρχισε να φθίνει σταδιακά, όταν άρχισαν να αλλάζουν οι αντιλήψεις περί της ασφάλειας των παιδιών, αν και δεν υπάρχουν καταγραφές για τραυματισμούς τους. Αντιδράσεις ωστόσο προκλήθηκαν, λόγω της έκθεσής τους σε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες.

Η εφεύρεση κατατάχθηκε από το περιοδικό Time στις 50 χειρότερες, όλων των εποχών.

