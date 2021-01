Ήρθε ο Τσάρλι Τσάπλιν 20ος σε διαγωνισμό με σωσίες του;

Ο Τσάρλι Τσάπλιν άρχισε να εμφανίζεται στις πρώτες του ταινίες το 1914. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεσουρανούσε, με το κοινό να τον αποθεώνει σε κάθε του εμφάνιση.

Μιμητές του Τσάπλιν ξαφνικά εμφανίστηκαν παντού – όπως και οι καλλιτέχνες που θέλησαν να γίνουν... Τσάπλιν και οι διαγωνισμοί για σωσίες του ήταν μαζικοί.

Σύμφωνα με τον μύθο, κάπου μεταξύ του 1915 και του 1921, ο Τσάπλιν αποφάσισε να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για σωσίες του και τα πράγματα.. δεν εξελίχθηκαν τόσο ευχάριστα για τον ίδιο.

Όπως αναφέρει το openculture, σε άρθρο του με τίτλο "How Charlie Chaplin Failed", που εμφανίστηκε στους "The Straits Times of Singapore" τον Αύγουστο του 1920 είχε ως εξής:

Ο Λόρδος Desborough, σε δείπνο του αγγλοσαξονικού κλαμπ είπε μια ιστορία που κρατά πλέον έναν αιώνα. Προέρχεται από τη Mary Pickford, η οποία την είπε στην Λαίδη Desborough.

Ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν μια μέρα σε μια έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου λάμβανε χώρα ένας διαγωνισμός για το ποιος θα μπορούσε να μιμηθεί καλύτερα το περπάτημα του Τσάρλι Τσάπλιν. Ο αληθινός Τσάρλι Τσάπλιν πίστευε ότι θα μπορούσε να κερδίσει και έτσι μπήκε στο διαγωνισμό χωρίς το περίφημο μουστάκι και τις μπότες του. Ήταν μια τρομακτική αποτυχία και ήρθε μόλις 20ος.

Μια παραλλαγή στην ίδια ιστορία εμφανίστηκε σε μια εφημερίδα της Νέας Ζηλανδίας, το Poverty Bay Herald, ξανά το 1920. Όπως και μια άλλη ιστορία στην αυστραλιανή εφημερίδα, το Albany Advertiser, τον Μάρτιο του 1921.

Ήρθε ο Τσάπλιν στην 20η θέση; Μπήκε σε διαγωνισμό για σωσίες; Είναι διασκεδαστικό να φανταστεί κανείς ότι το έκανε. Όμως, έναν αιώνα αργότερα, πολλοί θεωρούν την ιστορία ως έναν αστικό μύθο.

Όταν ένας ερευνητής ζήτησε από το Association Chaplin να σχολιάσουν την παραπάνω φήμη η απάντηση ήταν: "Αυτό το ανέκδοτο που είπε ο Λόρδος Desborough, όποιος κι αν ήταν, είχε αναφερθεί ευρέως στον βρετανικό τύπο εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχουν άλλες αναφορές για τέτοιο διαγωνισμό σε κανένα άλμπουμ του Τύπου που έχω δει, έτσι μπορώ να υποθέσω μόνο ότι πρόκειται για φήμη, αστικό μύθο.. Ωστόσο, μπορεί να είναι και αλήθεια".

