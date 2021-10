Η μεγάλη επιστροφή: Μάθετε τα πάντα για το 62ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη και σε Αθήνα, οι άνθρωποι πίσω από το μεγαλύτερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της χώρας αποκάλυψαν κάθε λεπτομέρεια για την επερχόμενη διοργάνωση, που ξεκινά την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 14 του μήνα.

ADVERTISING

Συζητήθηκαν αναλυτικά η μορφή που θα πάρει η φετινή διοργάνωση (σε φυσικούς χώρους αλλά και online), όλα τα μέτρα προστασίας που θα ισχύσουν, αλλά και το ίδιο το περιεχόμενο: τα αφιερώματα, οι μεγάλοι καλεσμένοι, οι ταινίες, οι παράλληλες εκδηλώσεις.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

The Tsugua Diaries

Θα προβληθούν συνολικά 197 ταινίες στους ιστορικούς, φυσικούς χώρους του Φεστιβάλ, τις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού (Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές), και τον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Οι περισσότερες εξ αυτών, 144 συνολικά, θα είναι διαθέσιμες και για online προβολή στην πλατφόρμα του Φεστιβάλ, filmfestival.gr.

ADVERTISING

Σημειώνεται πως λόγω των υγειονομικών μέτρων και τον απαιτούμενο χρόνο ανάμεσα στις προβολές, δεν θα πραγματοποιηθούν όσες επαναληπτικές προβολές συνηθίζει να προγραμματίζει το Φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Το ρόλο των επαναληπτικών προβολών κρατά κατά κάποιο τρόπο η online προβολή της κάθε ταινίας, που θα ξεκινά μετά την φυσική προβολή. Οι online προβολές θα διατίθεται κατά μέσο όρο για 500 θέσεις ανά ταινία.

Σημειώνουμε πως το 100% των ταινιών που διαγωνίζονται σε κάποιο από τα τρία Διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ (Διεθνές, Meet the Neighbors, >>Film Forward) θα διατεθούν και για online προβολή.

The Power of the Dog

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, που μίλησε στο Magazine του News247 για όλα τα σχέδια της φετινής διοργάνωσης, εξήγησε επιπλέον πως ενώ τα εισιτήρια για τις φυσικές προβολές του Φεστιβάλ θα διατίθενται τόσο online όσο και από φυσικούς χώρους αυστηρά cashless, το Φεστιβάλ ωστόσο ενθαρρύνει τον κόσμο να κλείνει έγκαιρα τα εισιτήρια, ηλεκτρονικά, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες συγκεντρώσεις κόσμου σε ουρές. Οι αίθουσες θα είναι αμιγείς χώροι με 100% πληρότητα, ανοιχτές μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες του τελευταίου εξαμήνου. Οι προβολές θα γίνονται σε μεγάλη απόσταση, με απολύμανση σε όλα τα καθίσματα πριν την έναρξη της κάθε ταινίας.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει «plan B» στην περίπτωση νέων απαγορευτικών μέτρων, η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ελίζ Ζαλαντό απάντησε πολύ απλά πως «το plan B είναι η ίδια η υβριδική διοργάνωση». Αν δηλαδή προκύψουν νέα δεδομένα που δεν επιτρέψουν την διεξαγωγή της προβλεπόμενης φυσικής διοργάνωσης, το online Φεστιβάλ θα προχωρήσει κανονικά.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Παρίσι, 13ο Διαμέρισμα

Τι θα δούμε λοιπόν στο φετινό Φεστιβάλ καθώς επιστρέφει στους φυσικούς του χώρους; Ταινία έναρξης είναι το σπουδαίο φιλμ “Το Γεγονός” της Οντρέ Ντιγουάν, που τιμήθηκε με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Ταινία λήξης θα είναι το εξαιρετικό ρομαντικό δράμα “Παρίσι, 13ο Διαμέρισμα” του Ζακ Οντιάρ (“Προφήτης”), που αποτελεί διασκευή των κόμικς του πολυβραβευμένου κομίστα Άντριαν Τομάιν, σε σενάριο του Οντιάρ, της Λεά Μισιούς και της Σελίνα Σιαμά (“Το Πορτρέτο μιας Γυναίκας που Φλέγεται”). Η ταινία διαγωνίστηκε στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τη γνώμη μας για την ταινία “Το Γεγονός” (“L’Evenement”).

Drive My Car





Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συναντάμε ταινίες που ξεχώρισαν σε μερικά από τα πιο μεγάλα Φεστιβάλ του πλανήτη όπως το εντελώς μοναδικό ρομαντικό δράμα “Τι Βλέπουμε Όταν Κοιτάμε τον Ουρανό;” από τη Γεωργία, για ένα ζευγάρι που ερωτεύεται με την πρώτη ματιά αλλά ένα ξόρκι τους αλλάζει για πάντα. Τρεις ελληνικές ταινίες διαγωνίζονται: η ήδη βραβευμένη στο Λοκάρνο “Αγία Έμυ” της Αρασέλης Λαιμού, το τρομερά θαρραλέο κινηματογραφικά “Σελήνη, 66 Ερωτήσεις” της Ζακλίν Λέντζου, και η “Αγέλη Προβάτων” του Δημήτρη Κανελλόπουλου.

Διαβάστε εδώ την ανταπόκριση από το Λοκάρνο και την προβολή της “Αγίας Έμυς”.

Εκτός συναγωνισμού στο Διαγωνιστικό θα προβληθούν το εξαιρετικό φιλμ ενηλικίωσης “Παιδότοπος”, το επιβλητικό “Φυσικό Φως” (με βραβείο στο Βερολίνο) και οι “7 Αιχμάλωτοι” που έρχονται στο Netflix.

Drive My Car

Ταυτόχρονα, μερικές από τις μεγαλύτερες ταινίες που αναμένονται τη νέα σεζόν θα παιχτούν σε πανελλήνια πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη: Η “Benedetta” του Πολ Βερχόφεν με τη Βιρζινί Εφιρά και τη Δάφνη Πατακιά, το βραβευμένο στις Κάννες “Drive My Car” του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (μια μαγευτική διασκευή Μουρακάμι), το “Η Ζωή Συνεχίζεται” του Μάικ Μιλς (“Οι Πρωτάρηδες”) με τον Χοακίν Φοίνιξ, η “Ευλογία” του Τέρενς Ντέιβις, η “Εισαγωγή” του Χονγκ Σανγκ-σου, το συναισθηματικό “Vortex” του Γκασπάρ Νοέ με τον Ντάριο Αρτζέντο(!) και βεβαίως το πολυαναμενόμενο “Power of the Dog” της Τζέιν Κάμπιον με τον Μπένεντικ Κάμπερμπατς που ήδη θεωρείται φαβορί για τα επόμενα Όσκαρ.

Διαβάστε τη γνώμη μας για το “Power of the Dog” μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στη Βενετία.

Εχθρός εκ των Έσω

Μερικές ακόμα ιδιαίτερα αξιοσημείωτες προβολές από διάφορα τμήμα: Η “Τρύπα” του Μικελάντζελο Φραμαρτίνο (ειδικό βραβείο της επιτροπής στη Βενετία), “Hive” από τη Ματιά Στα Βαλκάνια (με βραβείο διεθνούς τμήματος στο Φεστιβάλ Σάντανς), το εφιαλτικά προσωπικό animation “Mad God” του βραβευμένου με Όσκαρ μάγου των ειδικών εφέ Φιλ Τίπετ (“RoboCop”, “Jurassic Park”), το φεμινιστικό θρίλερ εκδίκησης “She Will” (με βραβείο στο Λοκάρνο), το εντυπωσιακά φολκλορικό πολιτικό θρίλερ “Εχθρός εκ των Έσω” (Φεστιβάλ Βενετίας), το εικαστικά πρωτότυπο φιλμ εποχής "Hinterland" (κεντρική εικόνα του θέματος), το απολαυστικά πειραματικό "The Tsugua Diaries" για τα γυρίσματα μιας ταινίας που διακόπονται εν μέσω καραντίνας, και μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, “Το Κορίτσι και η Αράχνη”.

ΚΟΨΕ ΚΑΤΙ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΑΖ

Out of Sight





Το μεγάλο φετινό αφιέρωμα του Φεστιβάλ δεν είναι ούτε σε σκηνοθέτη, ούτε σε χώρα, ούτε σε είδος, αλλά σε μια κινηματογραφική ειδικότητα. Μια από τις πιο σημαντικές, τις πιο μοναχικές, αλλά και τις πιο παρεξηγημένες. Για το αφιέρωμα στο μοντάζ θα συμβούν λοιπόν τα εξής πολύ ενδιαφέροντα:

Εννέα κορυφαίοι μοντέρ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο θα βρεθούν στο Φεστιβάλ για να μοιραστούν την εμπειρία τους, από τον υποψήφιο για Όσκαρ Γιώργο Μαυροψαρίδη μέχρι τον μοντέρ του “Casa de Papel” κι από συνεργάτες του Τόμας Βίντερμπεργκ μέχρι την μοντέρ της Σαντάλ Άκερμαν. Σε όλους και όλες έχει δοθεί από το Φεστιβάλ carte blanche για να προβληθεί μια ταινία της επιλογής τους, πάνω στην οποία θα εξηγήσουν πώς μέσω της ταινίας αυτής αναδεικνύεται η τέχνη του μοντάζ και πώς επηρέασε τους ίδιους και την καριέρα τους.

Ταινίες που θα προβληθούν στο συγκεκριμένο αφιέρωμα θα είναι μεταξύ άλλων οι: “Κουρδιστό Πορτοκάλι” του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, “Σολάρις” του Ταρκόφσκι, “Άγρια Συμμορία” του Σαμ Πέκινπα, “Ο Θείος μου από την Αμερική” του Αλέν Ρενέ, “Out of Sight” του Στίβεν Σόντερμπεργκ, και άλλα.

Το αφιέρωμα θα πλαισιωθεί από masterclass, workshops, αλλά και μια ειδική δίγλωσση έκδοση πάνω στα μυστικά του μοντάζ και την ιστορική του εξέλιξη.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ

Αγία Έμυ

Συνολικά θα προβληθούν στο Φεστιβάλ 35 μεγάλου μήκους και 15 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες, εκ των οποίων οι 20 σε πρώτη προβολή. 9 εξ αυτών διαγωνίζονται στα τρία Διαγωνιστικά τμήματα. Θα προβληθούν επίσης οι βραβευμένες μικρού μήκους του πρόσφατου Φεστιβάλ Δράμας.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η συνεχιζόμενη δράση Χώρα Σε Βλέπω, της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, στο πλαίσιο της οποίας θα προβληθούν στο Φεστιβάλ 8 κλασικές ταινίες από όλη την ιστορία του ελληνικού σινεμά, από την “Αστέρω” ως τον “Μικρό Δραπέτη” του Τσιώλη, κι από το “Ζ” του Γαβρά μέχρι την “Ευδοκία”.

Θα παιχτούν ακόμα, σε καθολικά προσβάσιμες προβολές, το εν πολλοίς παρεξηγημένο “Δοξόμπους” του Φώτου Λαμπρινού και το “Τι Έκανες στον Πόλεμο, Θανάση;” του Ντίνου Κατσουρίδη. Μαζί, θα πραγματοποιηθεί spotlight στην Λουκία Αλαβάνου, με 6 μικρού μήκους ταινίες της εικαστικού, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 59η Μπιενάλε.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε και την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση βασισμένη στον “Κανόνα του Παιχνιδιού” του Ζαν Ρενουάρ. Η κλασική ταινία θα προβληθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ενώ αποτέλεσε «πυξίδα και πρώτη ύλη για την κεντρική, πρωτότυπη έκθεση της 62ης διοργάνωσης». Δέκα εικαστικοί αντλούν έμπνευση από την ταινία και φιλοτεχνούν ισάριθμα έργα που θα παρουσιαστούν στον πρώην Βρεφονηπιακό Σταθμό στην προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης.

Όπως μας εξήγησε ο ίδιος ο Ορέστης Ανδρεαδάκης στη συνέντευξή μας μαζί του, «ο Ρενουάρ το 1939 χωρίς να μιλήσει καθόλου για αυτό που συνέβαινε στην Ευρώπη, τρεις μήνες πριν την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα είπε όλα. Είπε για μια νέα εποχή που έρχεται, είπε για την αδιαφορία και τον φόβο των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα εποχή. Θέλουμε λοιπόν εμείς να θυμίσουμε αυτή την προσέγγιση, ότι μπήκαμε ήδη σε μια νέα εποχή και για να την αντιμετωπίσουμε και για να ζήσουμε, πρέπει να ξαναφτιάξουμε κανόνες».

Τα υπόλοιπα, θα τα πούμε -και θα τα δούμε- από κοντά.

The Girl and the Spider

*Το 62ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί 4-14 Νοεμβρίου.