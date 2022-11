Λευκός Νάνος: Ένα αστέρι που πεθαίνει σιωπηλά, χωρίς να εκραγεί

Ο Λευκός Νάνος είναι ένα αστέρι που έχει εξαντλήσει όλη του την ενέργεια και σιωπηλά πεθαίνει χωρίς να εκραγεί. Πώς θα ήταν εάν η ατομική βόμβα ακολουθούσε αυτή τη μοίρα, ενός λευκού νάνου; Εάν, αντί να σκορπίσει την καταστροφή, έμενε σιωπηλή, κλεισμένη σε ένα δωμάτιο έως ότου γίνει έκθεμα σε ένα μουσείο του μέλλοντος;

Στο White Dwarf, μία διαδραστική εγκατάσταση εικονικής πραγματικότητας (VR), η Γιολάντα Μαρκοπούλου παρουσιάζει με όρους εικονικής πραγματικότητας, ένα κομμάτι της ιστορίας της ανακάλυψης της πρώτης ατομικής βόμβας σε μια εμβυθιστική εμπειρία. Το White Dwarf εγκαινιάζει το venue του All Around Cinema, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του νεοσύστατου τμήματος Immersive-All Around Cinema του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Στo έργο, η έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer, του «πατέρα της ατομικής βόμβας» πλέκεται με την ιστορία της νεαρής Sadako Sasaki, θύματος του βομβαρδισμού της Χιροσίμα. Οι επιστημονικές εξελίξεις και η εξερεύνηση του διαστήματος αντιπαραβάλλονται με την υπόσχεση του μικρού κοριτσιού για ειρήνη στον απόηχο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η έκρηξη της ατομικής βόμβας μοιάζει με εκείνη του θανάτου ενός αστεριού σε μια έκρηξη σουπερνόβα, που αντί να αποκαταστήσει την κοσμική ισορροπία, προκαλεί αμετάκλητη ζημιά στη Γη.

Οι θεατές βιώνουν μια ολιστική εμπειρία που θολώνει τα όρια μεταξύ εικονικής και φυσικής πραγματικότητας, γίνονται συμμέτοχοι σε ένα επιστημονικό πείραμα που θα αλλάξει την ανθρωπότητα για πάντα.

Resident artist του Ιδρύματος Ωνάση για το 2022-2023, η Γιολάντα Μαρκοπούλου θα εστιάσει στις αισθητηριακές πτυχές της εμπειρίας του κοινού, αναζητώντας νέους τρόπους γεφύρωσης του ντοκιμαντέρ, συνδυάζοντας τις επιτελεστικές τέχνες με τον κινηματογράφο και τα νέα μέσα.

Συντελεστές

Διαδραστική Εγκατάσταση Εικονικής Πραγματικότητας/ Σκηνοθεσία: Γιολάντα Μαρκοπούλου/Παίζουν: Ελεάνα Καυκαλά, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Νίκος Καρδώνης, Χλόη Λιβαθινού, Θάνος Τσακαλίδης/Σενάριο: Γιολάντα Μαρκοπούλου, Μάρκος Τσούμας/Διεύθυνση φωτογραφίας: Άγγελος Παπαδόπουλος/Πρωτότυπη μουσική/Σχεδιασμός ήχου: Μανώλης Μανουσάκης/Σχεδιασμός 3D/Animation: Χάρης Λαλούσης/Καλλιτεχνικός σχεδιασμός παραγωγής: Πάρις Μέξης/Σύμβουλος δραματουργίας (εγκατάσταση): Ιωάννα Βαλσαμίδου/Σχεδιασμός φωτισμού (εγκατάσταση) & υπεύθυνος post production: Michael Tebinka/Mix / Mastering: Κωνσταντίνος Στυλιανού/Συμμετέχουν ζωντανά (εγκατάσταση): Γιάννης Διδασκάλου, Μαρίνα Κωνσταντινίδου, Μαριάννα Ράντου, Νίκη Ρουσομάνη, Μαρία Σειραγάκη/Τεχνική διεύθυνση (εγκατάσταση): Νίκος Χαραλαμπίδης/Διεύθυνση παραγωγής: Βίκυ Στρατάκη

Info

63o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/ 3-13 Νοεμβρίου 2022 // 13.00 - 21.00/ All Around Cinema/(Ανατολικό Φυλάκιο Πύλης, Προβλήτα Α, Λιμάνι Θεσσαλονίκης)/ Eίσοδος ελεύθερη

